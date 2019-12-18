Хрущёв и его реформы. Как размывали почву под СССР. Евгений Спицын

Какие процессы, запущенные Хрущёвым после 1953-го года, привели в результате к 1991-му. Что стало с экономикой в эпоху его правления. Об этом и многом другом беседуют ведущий Игорь Шишкин и историк Евгений Спицын.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7JsHudjPg-s