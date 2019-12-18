Главная » Видео, История, Мировоззрение, Политика

Хрущёв и его реформы. Как размывали почву под СССР. Евгений Спицын

08:56. 18 декабря 2019 159 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Какие процессы, запущенные Хрущёвым после 1953-го года, привели в результате к 1991-му. Что стало с экономикой в эпоху его правления. Об этом и многом другом беседуют ведущий Игорь Шишкин и историк Евгений Спицын.

Поддержать передачи Е. Ю. Спицына и канал ДеньТВ можно по ссылке http://bit.ly/2I9FL1B
Приобрести книги Е. Ю. Спицына без торговой наценки http://bit.ly/2wRwaaw
Приобрести билеты на Научно-просветительскую конференцию “СТАЛИНСКИЕ ЧТЕНИЯ”: https://xn—-8sbalcgsi5aih6o.xn--p1a…
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/

#ДеньТВ #Спицын #Хрущёв #Маленков #Микоян #КПСС #СССР #оттепель

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7JsHudjPg-s

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
О жертвах либерализма и его перспективах
... принесены в жертву молоху «рыночных реформ».Множество людей погибло физически, но... управления огромной страной, но неотроцкисты — «Хрущёв и Ко» взяли реванш в... от того, как его называть, какими идеями он прикрывается и какими способами он осуществляет...
Первая и Вторая «Перестройка» — Хрущёва и Горбачёва — шаги одного пути развала СССР
...? Но многоопытные советские граждане его не задавали. Как и во времена предшествующие... отсчёта начала антисоциалистических, антинародных реформ и экспериментов Хрущёва. Этим актом был подорван... в той же речи, какую роль сыграла его жена в развале СССР...
Как Хрущёв русский язык упрощал.
... чтобы крестьянским детям было трудно его освоить.Следом за эмоциональными выступлениями...Хрущёва, нерешительные возражения противников реформы были бы отменены и реформа осуществилась бы так, как...с Хрущёвым. Хотя бы потому, что в последний месяц перед его ...
Как Хрущев убил советскую деревню
...» стали оценивать, какие деревни можно оставить, а какие «бесперспективны». Сверху спускали.... Всё это последствия политики Хрущёва и его последователей, включая современных российских.... д. С одной стороны, «реформы» Хрущёва были хаотичны и беспорядочны, с...
Хрущёв и архитекторы-2
... Хрущёвым была проведена окончательная стилистическая реформа советской архитектуры. Так же, как ... 8; …).Модулор, по мнению его разработчика, помогает архитектору выбрать оптимальные... размеры проектируемого дома и его элементов, соответствующих росту и...
Закат экономики индустриализации. Валентин Катасонов
...1953 г. Не берусь оценивать его как политика и партийного деятеля, ... чтобы не были ущемлены его интересы, как правило, не совпадавшие с...административно-командная система»). Если эксперименты Хрущёва и реформа Косыгина – Либермана способствовали трансформации...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)