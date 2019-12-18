Вашингтон признал, что не сможет остановить «Северный поток — 2», — Bloomberg

Санкции США в отношении газопровода «Северный поток — 2» не смогут остановить его строительство, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме.

По словам собеседников издания, реализация проекта почти завершена и санкции против газопровода, которые были включены в оборонный бюджет США, не смогут нанести ему серьезный ущерб.

Источники отметили, что теперь США попытаются сосредоточить усилия на противодействии другим российским энергетическим проектам.

Ранее сенат проголосовал за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода «Северный поток — 2» и военная помощь Украине.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Против «Северного потока — 2» выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим. Проект также критикуют США, активно продвигающие свой сжиженный природный газ на европейском рынке.

В поддержку газопровода выступают прежде всего Германия и Австрия, которые считают, что проект укрепит европейскую энергетическую безопасность. В Берлине и Вене также отмечают надежность России как поставщика.

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