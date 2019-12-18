Трамп заявил о попытке госпереворота в США

Президент США Дональд Трамп опубликовал письмо в адрес спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, в котором сравнил процедуру импичмента с госпереворотом.

Американский лидер написал, что хочет выразить протест против «партийного крестового похода», который начали демократы в палате представителей.

«Это не что иное, как незаконная, партийная попытка госпереворота», — говорится в письме.

Трамп подчеркнул, что демократы все это время проводят «фейковое расследование в отношении демократически избранного президента США».

Глава Белого дома также назвал процедуру импичмента «неконституционным превышением полномочий».

«Проводя этот недействительный импичмент, вы нарушаете клятву, данную при вступлении в должность, нарушаете свою присягу конституции и объявляете открытую войну американской демократии», — добавил Трамп.

Он пояснил, что не надеется на изменение демократами своей точки зрения.

«Я пишу вам это письмо для истории, а также для того, чтобы надолго и неизгладимо зафиксировать мои мысли», — пишет Трамп.

Президент США последовательно опроверг предъявленные ему обвинения. Разговор с Зеленским он назвал «абсолютно невинным». При этом он напомнил, что его оппонент Байден шантажировал Украину.

«Вы прекрасно знаете, что (бывший. — Прим. ред.) вице-президент Байден использовал свою должность и миллиард долларов помощи США, чтобы заставить Украину уволить прокурора, который изучал деятельность компании, платившей его сыну миллионы долларов», — говорится в письме.

Американский лидер обвинил демократов в том, что они хотят отменить итоги выборов 2016 года. Трамп отметил, что его оппоненты изначально не скрывали намерения объявить ему импичмент. После этого он процитировал ряд оскорбительных и даже нецензурных высказываний демократов в свой адрес. Он также перечислил длинный список своих достижений, включая экономический рост, и заявил, что оппоненты пытаются отвлечь внимание избирателей от этого всего.

Кроме того, Трамп вновь обрушился с критикой на расследование по «российскому делу» спецпрокурора Роберта Мюллера, который два года искал, но так и не нашел свидетельств его «сговора с Москвой».

«Вы связали усилия по импичменту с полностью дискредитированной „российской“ фальшивкой, заявив дважды, что „все дороги ведут к Путину“, хотя вы знаете, что это откровенная ложь. Я гораздо жестче с Россией, чем президент Обама осмеливался даже помыслить», — написал Трамп.

Кроме того, он заявил, что демократы проигнорировали нормы разбирательства, не дав ему возможности оправдаться в предъявленных обвинениях. По его словам, процессуальные нормы соблюдались лучше даже в знаменитом процессе над «салемскими ведьмами» в Америке в XVII веке. Тогда 19 человек были казнены по обвинению в колдовстве.

Наконец, Трамп обвинил Пелоси в лицемерии за ее слова о том, что она не хочет объявлять ему импичмент и даже молится за президента, но у нее нет выбора.

«Не сомневаюсь, что американский народ возложит на вас и на демократов полную ответственность за это на выборах 2020 года. Он нескоро простит вам извращение правосудия и превышение полномочий», — пишет Трамп.

Демократы, у которых большинство в палате представителей, намерены в среду проголосовать по вопросу об импичменте Трампу по обвинению в превышении полномочий и воспрепятствовании работе конгресса. После этого должен быть проведен процесс в сенате, где роль судьи отводится главе Верховного суда Джону Робертсу, а присяжных — полному составу сената. Для импичмента в сенате требуется две трети голосов, но располагающие простым большинством республиканцы не намерены отстранять Трампа от власти.

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