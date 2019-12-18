Главная » Невероятное в мире, Политика

Трамп заявил о попытке госпереворота в США

00:01. 18 декабря 2019 142 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Трамп заявил о попытке госпереворота в США | Русская весна

Президент США Дональд Трамп опубликовал письмо в адрес спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, в котором сравнил процедуру импичмента с госпереворотом.

Американский лидер написал, что хочет выразить протест против «партийного крестового похода», который начали демократы в палате представителей.

«Это не что иное, как незаконная, партийная попытка госпереворота», — говорится в письме.

Трамп подчеркнул, что демократы все это время проводят «фейковое расследование в отношении демократически избранного президента США».

Глава Белого дома также назвал процедуру импичмента «неконституционным превышением полномочий».

«Проводя этот недействительный импичмент, вы нарушаете клятву, данную при вступлении в должность, нарушаете свою присягу конституции и объявляете открытую войну американской демократии», — добавил Трамп.

Он пояснил, что не надеется на изменение демократами своей точки зрения.

«Я пишу вам это письмо для истории, а также для того, чтобы надолго и неизгладимо зафиксировать мои мысли», — пишет Трамп.

Президент США последовательно опроверг предъявленные ему обвинения. Разговор с Зеленским он назвал «абсолютно невинным». При этом он напомнил, что его оппонент Байден шантажировал Украину.

«Вы прекрасно знаете, что (бывший. — Прим. ред.) вице-президент Байден использовал свою должность и миллиард долларов помощи США, чтобы заставить Украину уволить прокурора, который изучал деятельность компании, платившей его сыну миллионы долларов», — говорится в письме.

Американский лидер обвинил демократов в том, что они хотят отменить итоги выборов 2016 года. Трамп отметил, что его оппоненты изначально не скрывали намерения объявить ему импичмент. После этого он процитировал ряд оскорбительных и даже нецензурных высказываний демократов в свой адрес. Он также перечислил длинный список своих достижений, включая экономический рост, и заявил, что оппоненты пытаются отвлечь внимание избирателей от этого всего.

Кроме того, Трамп вновь обрушился с критикой на расследование по «российскому делу» спецпрокурора Роберта Мюллера, который два года искал, но так и не нашел свидетельств его «сговора с Москвой».

«Вы связали усилия по импичменту с полностью дискредитированной „российской“ фальшивкой, заявив дважды, что „все дороги ведут к Путину“, хотя вы знаете, что это откровенная ложь. Я гораздо жестче с Россией, чем президент Обама осмеливался даже помыслить», — написал Трамп.

Кроме того, он заявил, что демократы проигнорировали нормы разбирательства, не дав ему возможности оправдаться в предъявленных обвинениях. По его словам, процессуальные нормы соблюдались лучше даже в знаменитом процессе над «салемскими ведьмами» в Америке в XVII веке. Тогда 19 человек были казнены по обвинению в колдовстве.

Наконец, Трамп обвинил Пелоси в лицемерии за ее слова о том, что она не хочет объявлять ему импичмент и даже молится за президента, но у нее нет выбора.

«Не сомневаюсь, что американский народ возложит на вас и на демократов полную ответственность за это на выборах 2020 года. Он нескоро простит вам извращение правосудия и превышение полномочий», — пишет Трамп.

Демократы, у которых большинство в палате представителей, намерены в среду проголосовать по вопросу об импичменте Трампу по обвинению в превышении полномочий и воспрепятствовании работе конгресса. После этого должен быть проведен процесс в сенате, где роль судьи отводится главе Верховного суда Джону Робертсу, а присяжных — полному составу сената. Для импичмента в сенате требуется две трети голосов, но располагающие простым большинством республиканцы не намерены отстранять Трампа от власти.

Читайте также: В СБУ сообщили, что будет с российскими журналистами, которых пригласил Зеленский

Источник: https://rusvesna.su/news/1576616490

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 22 ноября 2017
...под камеры заявил, что воспринимает происходящее в городе как попытку госпереворота.Ответ: Я... полуострова, удовлетворение геополитических амбиций США по размещению баз НАТО в... Путин провел телефонный разговор с Трампом Говорить об окончательном успехе пока...
Сирия, Турция, ИГИЛ, последние новости 19 июля 2016
... и среднего звена. В результате попытки госпереворота погибли, по данным МИД Турции... призвала США «дать отпор» России, пишет «Свободная Пресса». Об этом заявила представитель... кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. На мой взгляд, это говорит...
Новости Украины и Новороссии 17 декабря 2016
... к нам отнесутся на инаугурации Трампа. Разные слухи ходят в разных... идет о курировании западными спецслужбами попытки госпереворота в Украине». К оглавлению | Источник... заявил на процессе, что всеми событиями на «майдане» руководили официальные лица США...
Scofield. Война систем. Эхо выстрелов в Авдеевке
... с Турции накануне неудавшейся попытки госпереворота многомиллионного транша. При этом...Департамент казначейства США наложил на Гафура Рахимова финансовые санкции, заявив, что... первой спецоперации, санкционированной Д. Трампом? Принц Салман отвечает за...
Тьерри Мейсан. Соединённые Штаты развязывают войну в Латинской Америке
...11 сентября министр обороны США Дональд Рамсфельд создал ... нидерландских территорий. Президент Трамп сразу с приходом в... с движения guarimbas, продолжилась попыткой госпереворота 12 феврвля 2015 г....национальной безопасности Джон Болтон заявил в Майями, что ...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 09 октября 2019
...«Русская Весна», президент США Дональд Трамп заявил, что полностью уничтожит ... важный момент. После попытки госпереворота 15 июля 2016 года...всего через месяц после попытки путча. В Африне ...внимание на риторику президента США Трампа и американских институтов,...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)