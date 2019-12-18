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Круг как реальный механизм народного объединения и управления. Р.Н.Титов. 17 ноября 2019г.

14:00. 18 декабря 2019 71 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Роман Николаевич Титов.
Представитель общественной организации ВЯТИЧИ, г. Орёл.
Доклад ” Круг как реальный механизм народного объединения и управления” на конференции “Производство и самообеспечение в современных условиях жизни”.
17 ноября 2019г.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_jL1pjahylI

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