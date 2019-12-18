Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Что делать настоящим МУЖАМ Руси

14:00. 18 декабря 2019 84 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Что делать настоящим МУЖАМ Руси.
Людмила Собко «ВЕЧЕ ТВ» для «Народного Славянского радио».

Итоги конференции «Производство и самообеспечение в современных условиях жизни» 17 ноября 2019г.

Отчёт о конференции 17 ноября 2019 года. Алексей Орлов. https://youtu.be/3W3-SlAIrts

Быть ДОБРУ!

—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xWFeu9jaj4M

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Русы и Славяне
...в ней обитают потомки Тех мужей, которых здесь водворил покоритель...Перед Варяжской русью (куршами) встаёт извечный русский вопрос. Что делать и как... ворота в сопровождении царского мужа, без оружия, по ... ”Велиж в прошлом и настоящем”. http://gorod.velizh.ru/...
Правление и право древних русов. Коны и поконы
... Правды записано: «Убьеть муж мужа, то мьстить брату брата...Эти международные договоры рассматривались русами-язычниками как частные ...комплекс неполноценности. Другое дело, что с уходом от ...большинство пращуров понимало, что их настоящее и будущее, будущее ...
Летописные свидетельства о насильственном крещении Руси
... приставил двенадцать мужей колотить его жезлами. Делалось это не потому, что дерево чувствует... их на мосту, как на настоящих своих врагов. Высший же над... и византийских авторов, посвящённых крещению Руси... Не, враньё это, конечно. Ибо...
Свидетельства ал-Масуди о славянах и русах
...[5], которого царь в настоящее время называется Саклаих; еще... относится к руси. Также видно, что территории русов примыкают к восточным...же умирает женщина, то муж не сжигается; а если ... с морем Найтас.Это делается потому, что Туркские кочевники - Гуззы...
Воспитание девочек на Руси [Правильное образование]
... девочек, девушек, настоящих женщин, волшебниц.. Воспитание девочек на Руси проходило очень серьёзно... девочка "хранить чистоту свою для мужа своего". "Домострой", по которому тогда... и объясняла дочери, как и что она делает, затем доверяла ей выполнять...
Как греки украли у русов письменность
...на тот факт, что письменность на Руси была задолго до ...каждому хорошо известно, что письменность на Руси появилась благодаря греческим ..., которые оставили для нас настоящую правду того, как это...нам-то и неведомо, мужам, куда бежать и делать что» (Дощечка 1). ...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 23375 20399
    Вячеслав 18 декабря 2019 в 15:34

    Что делать? Трудиться на благо своего Рода, набираться знаний, жить по Совести, беречь Природу… Не быть похожими на тех, кто с трибун вещает одно, а в жизни творит ужасные вещи…
    Наше общество буквально погрязло в фарисействе. Так «много верующих» в Бога и так много ненависти и злобы. И лучше не становится. Россия трещит, стонет и недоумевает от решений и поступков кучки низко-пробных злодеев, узурпировавших власть в России.
    Что будет хорошего для мира? Ничего! Никто ещё в мире, даже в мифах, не смог обогатиться украденными или неправомерно присвоенными баснословными богатствами. Всех и всегда настигала жестокая расплата, тем более посягать на богатства России – это подвергать своих родственников и потомков риску возмездия.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)