Что делать настоящим МУЖАМ Руси
Что делать настоящим МУЖАМ Руси.
Людмила Собко «ВЕЧЕ ТВ» для «Народного Славянского радио».
Итоги конференции «Производство и самообеспечение в современных условиях жизни» 17 ноября 2019г.
Отчёт о конференции 17 ноября 2019 года. Алексей Орлов. https://youtu.be/3W3-SlAIrts
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Что делать? Трудиться на благо своего Рода, набираться знаний, жить по Совести, беречь Природу… Не быть похожими на тех, кто с трибун вещает одно, а в жизни творит ужасные вещи…
Наше общество буквально погрязло в фарисействе. Так «много верующих» в Бога и так много ненависти и злобы. И лучше не становится. Россия трещит, стонет и недоумевает от решений и поступков кучки низко-пробных злодеев, узурпировавших власть в России.
Что будет хорошего для мира? Ничего! Никто ещё в мире, даже в мифах, не смог обогатиться украденными или неправомерно присвоенными баснословными богатствами. Всех и всегда настигала жестокая расплата, тем более посягать на богатства России – это подвергать своих родственников и потомков риску возмездия.