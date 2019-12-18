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Человек, его природа и возможности развития А.Ф.Соколов. 17-11-2019г.

14:01. 18 декабря 2019 84 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Александр Федорович Соколов.
Ассоциация территориальных общин ЛНР.
Доклад “Человек, его природа и возможности развития” на конференции “Производство и самообеспечение в современных условиях жизни” 17-11-2019г.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4XsP4g7zrGc

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