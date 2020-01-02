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Полный доклад А.Ф. Соколова – Человек, его природа и возможности развития.

12:34. 2 января 2020 73 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

17 ноября 2019 года в Москве состоялась конференция на тему «Производство и самообеспечение в современных условиях жизни» по достигнутой договорённости «Народное Славянское радио» предоставило возможность Александру Федоровичу Соколову (Ассоциация территориальных общин ЛНР) записать полный доклад «Человек, его природа и возможности развития».

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pMR6SWlqR_E

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