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Сила Сибири, Северный поток и другие. Что мы не знали о рынке газа. Б. Марцинкевич

09:16. 17 декабря 2019 128 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Специалист в области энергетики Борис Марцинкевич рассказывает о неочевидных моментах и главном смысле энергетического рынка.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=o61VaZex84k

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 2604 1656
    чужой 17 декабря 2019 в 10:29

    Ничего не понятно. Так война какая будет или нет ?
    Или просто построили и построили ?

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  • 5241 3911
    марина 17 декабря 2019 в 11:44

    Хохол,кто проектировал ?- это все -мост,гиганты -заводы ,не может быть чтобы российские компании.Значит Путина ставили именно на эти задачи -они ведь привыкли планировать на столетия и поскольку Мировое единое правительство задержалось ,не случилось сразу после 1991 то промежуточное -несколько центров силы -нам повезло.Главное ,победить самого себя (понравилось ,сложно это)и Путин победил-он поделился! ,когда отобрал у нескольких своих работающих на США.Тем более самых главных едоков и ничем не компенсирующих это, за ненадобностью(мавр сделал свое дело )приняли решение списывать,но постепенно .Войны не будет (ну если только псих какой-нибудь что-то нажмет)-сначала экономика,энергетика.
    Бедная ,бедная окраина.Посмотрим кто приедет на 75 летие Победы.

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