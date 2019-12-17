Сила Сибири, Северный поток и другие. Что мы не знали о рынке газа. Б. Марцинкевич
Специалист в области энергетики Борис Марцинкевич рассказывает о неочевидных моментах и главном смысле энергетического рынка.
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Ничего не понятно. Так война какая будет или нет ?
Или просто построили и построили ?
Хохол,кто проектировал ?- это все -мост,гиганты -заводы ,не может быть чтобы российские компании.Значит Путина ставили именно на эти задачи -они ведь привыкли планировать на столетия и поскольку Мировое единое правительство задержалось ,не случилось сразу после 1991 то промежуточное -несколько центров силы -нам повезло.Главное ,победить самого себя (понравилось ,сложно это)и Путин победил-он поделился! ,когда отобрал у нескольких своих работающих на США.Тем более самых главных едоков и ничем не компенсирующих это, за ненадобностью(мавр сделал свое дело )приняли решение списывать,но постепенно .Войны не будет (ну если только псих какой-нибудь что-то нажмет)-сначала экономика,энергетика.
Бедная ,бедная окраина.Посмотрим кто приедет на 75 летие Победы.