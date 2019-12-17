Энергетическая война. Сила Сибири меняет расклад сил
16:38. 17 декабря 2019 55 просмотров 2 коммент. Опубликовал: ХОХОЛ
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— Как мне пересесть с ишака Эго на жеребца Духовности? — спросил ученик Ходжу Насреддина.— Для этого нужно пересечь пустыню Самоотречения на верблюде Смирения, — ответил мудрец.
То не меняет расклад, то у ХОХЛА меняет расклад.
Мне кажется что они там просто газопровод строят.
Когда кажется крестись….
Ну или звездись..если советский-общечеловек интернационалист.