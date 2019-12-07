Немощь Сибири

Недавно Путин и Си Цзиньпинь по телемосту запустили «Силу Сибири». Что, конечно, вызвало всплеск эмоций с обеих сторон — как с той, которая встает с колен, так и той, которая говорит о продаже природных ресурсов страны в никуда. Проблема в том, что Кремль и Газпром, как и во всех прочих гиперпроектах, темнят с цифрами, а потому вести разговор о «Силе Сибири», как и европейских Потоках, как и о войнах Путина на Украине и в Сирии, интервенции в Африке, помощи разнообразным террористическим и криминальным режимам придется в основном на эмоциях.

Либо, если все-таки хочется говорить о чем-то предметно, нужно пользоваться разнообразными методиками «черного ящика», где приходится восстанавливать происходящее по косвенным признакам. Говоря о Газпроме, как, впрочем, и о любом нефтегазе России, нужно понимать следующее — все без исключения углеводородные компании России — это механизм обогащения либо организованных преступных сообществ, либо правящих «элитных» кланов — что, впрочем, абсолютно идентично во всех смыслах. Это не рыночные структуры, а прачечные по отмыву похищенного. Уже поэтому говорить о российском нефтегазе в рыночном смысле бесперспективно.

На Западе, кстати, трезво оценивают именно рыночную составляющую наших нефтегазовых «народных достояний», поэтому рыночная капитализация и Газпрома, и Роснефти, и других компаний этой отрасли невероятно низкая по сравнению с их объемами добычи и выручкой, которую они генерируют. Сеть кофеен «Старбакс» равна по капитализации всему Газпрому — никому не кажется некоторая странность такой оценки?

Между тем, оценка рынка предельно справедлива, и она исходит именно из понимания сути деятельности наших нефтегазовых монстров. Если вкратце — то рыночность любой компании определяется доходом ее акционеров относительно выручки. Международный отраслевой стандарт в этом смысле — порядка 50–60% операционного денежного потока распределяется между акционерами. У Газпрома — порядка 10–15%. Почему такой разрыв?

Этот разрыв — и есть механизм воровства. Прибыль российских нефтегазовых компаний идет на капитальные затраты. На строительство все новых и новых проектов. А вот здесь и кроется ответ на вопрос: «Где деньги, Зин?» Капитальные затраты Газпрома в 2,5–3 раза выше среднемировых отраслевых, и это стало нормой с момента, когда кремлёвская братва сумела вышвырнуть последнего профессионального отраслевика Рэма Вяхирева и посадить у руля своих друзей. Капитальные затраты распределяются между придворными и приближенными к российскому высшему руководству компаниями — всем известны эти структуры и фамилии. Это и есть механизм ограбления акционеров и вывода прибыли. А учитывая, что везде на каждом углу повторяется, что государство — главный акционер в стратегических нефтегазовых компаниях, то обворовывание акционеров — это и есть грабеж страны.

Именно поэтому рынок не рассматривает российский нефтегаз в качестве рыночного, именно поэтому при очень приличных, на уровне мировых, показателях добычи и выручки капитализация выглядит так убого. Российский нефтегаз — это просто общак кремлевской оргпреступной структуры, а потому иметь дело с криминалом соглашаются не только лишь все.

Сила Сибири — очень хороший пример. После Силы Сибири будут строить Силу Сибири-2. Точно так же, как после Северного потока строят Северный поток-2 и Турецкий поток. Эта машина не может остановиться. Чтобы воровать, она должна продолжать строить и обогащать подрядчиков. В этом и заключается чисто экономический смысл попытки закрыть украинский транзит — на Украине уже нечего строить, в смысле трубы. Да и делиться с местным ворьем тоже не хочется. А потому — обходные маршруты, две войны и всё такое. Лишь бы обеспечить интересы вывода средств через все новое и новое строительство. В такой ситуации доходность и прибыльность новых проектов имеет глубоко второстепенное значение.

Ребята пилят не на экспорте газа — они обогащаются на предыдущих этапах. Поэтому им глубоко плевать на то, что будет потом.

Публике, понятно, будут вливать в уши мантры про подъем экономики, завоевание рынков — но если Газпром добывает примерно 500 миллиардов кубов газа в год (кстати, с потихонечку падающей динамикой) — то о каком завоевании идет речь? Больше, чем есть, все равно не экспортируешь, разве что за счет недогазификации собственной страны. (в той же Анапе, к примеру, через которую проходит Турецкий поток, проблема газификации районов, непосредственно к Потоку примыкающих, как стояла, так и стоит. И будет стоять еще очень и очень долго).

Но даже его оценка окупаемости Силы Сибири выглядит чересчур оптимистичной. Выпущенный в 18 году скандальный отчет Александра Фэка из Сбербанк CIB утверждал, что рентабельность проекта при ценах на нефть в 65 долларов за баррель оказывается отрицательной и составит не менее 11 миллиардов долларов. Все дело в том, что исходный контракт предполагал стоимость нефти в пределах 110 долларах за баррель, а потому газпромовские топы с легкостью пошли на привязку цены газа к нефтяным котировкам. Мало того — инвестпрограмма была увеличена с 800 миллиардов рублей до 1,1 трлн, что усугубило ситуацию с перспективами окупаемости проекта. Открываем, кстати, котировки нефти за последний квартал и видим, что цена на нее держится на уровне ниже или в пределе упомянутой Фэком цены в 65 долларов за баррелль

Стоит вспомнить, что изначальный проект поставки газа в Китай предполагал использование уже существующей инфраструктуры газопровода «Алтай» с сопоставимыми объемами строительства трубы — порядка 3 тысяч километров.

Но в итоге был выбран проект с максимальными капитальными затратами, предполагающими строительство всей инфраструктуры вокруг трубопровода. Только строительство Амурского ГПЗ, где газ будет проходить очистку перед поставкой в Китай, стоит 14 миллиардов долларов (а министр Новак говорил вообще о 20 миллардах), причем Амурский ГПЗ задействован только для нужд Силы Сибири, в случае, если бы был выбран проект с опорой на систему «Алтай», можно было использовать уже существующие вокруг нее мощности. Но тогда как украсть 20 миллиардов долларов? В итоге проект Силы Сибири имеет норму доходности ниже, чем стоимость капитала Газпрома, а значит, ухудшает акционерную стоимость самого Газпрома.

Это, кстати, ответ, почему капитализация Газпрома держится на уровне капитализации ларьков по продаже кофе — менеджеры Газпрома сознательно гробят рыночную стоимость компании в ущерб акционерам для того, чтобы обеспечить высокие доходы структурам своих друзей.

В итоге возникает ситуация, вполне характерная для властного воровского капитализма.

Газ по Силе Сибири будет поставляться в ущерб интересам страны, но к полному удовольствию друзей . Российскому народу предложат гордиться самим фактом строительства очередного мегалитического проекта, доход от которого уже ушел в карманы нужным людям. А народу предложат оплатить убытки и ущерб. Через повышение цен, тарифов, ухудшение жизни. Всё честно — вам — гордость, нам — деньги.

Фактически он полностью в своей оценке сходится с идеей того, что Газпром - он не про прибыль акционеров (и главного акционера - государство), а про распил инвестиционных программ по карманам нужных людей. Прибыль проекта - вопрос второстепенный.

Своеобразным подарком Кремлю под торжественный запуск "Силы Сибири",стало решение Госкомитета по реформам и развитию Китая, который запускает реформу ценообразования на газовом рынке страны. При этом вначале реформа затронет газопроводы, по которым поступает импортный газ, построенные после 2014 года. Этому критерию соответствует только Сила Сибири и никакой иной газопровод. Смысл реформы в том, что государство отказывается от регулирования цен на выходе из магистрального газопровода, цена будет регулироваться балансом спроса и предложения. Что для Газпрома, мягко говоря, не очень хорошо - избыток газа на китайском рынке сегодня составляет порядка 9 млрд кубометров.

Это означает, что на Силу Сибири будет оказываться давление, ухудшающее условия торговли газом. При этом Газпром не может перенаправить объемы газа по этой системе вообще никуда, кроме как в Китай, а значит, китайцы могут варьировать объемы поступающего к ним газа в очень широком диапазоне - Газпром здесь, как в подводной лодке - выпрыгнуть некуда.

Нужно понимать, что для Китая Сила Сибири - не коммерческий проект. Это чистая политика, особенно сейчас. Трамп давит на китайцев угрозами сокращения поставок газа в виде СПГ через санкции. Ну, и про американский военный флот, контролирующий Моллукский пролив, Китай никогда не забывает. Поэтому для Китая важно иметь аргумент на переговорах с Трампом (или кем угодно, кто будет на его месте), чтобы парировать угрозы газовой блокады - а у нас есть Сила Сибири, по которой мы получим то, что нам необходимо. Пока блокады нет - нет смысла наводнять Китай лишними объемами газа, так как китайские газовые компании сейчас активно заняты работой по своим собственным сланцевым проектам, а потому создавать им менее благоприятные условия у китайского правительства нет никакого резона. Кстати, именно в Китае повторение сланцевой революции вполне возможно - у Китая мощная диверсифицированная экономика, которая может встроить убыточную сланцевую добычу в цепочки добавленной стоимости, как это сделали американцы, плюс Китай традиционно наплевательски относится к экологии, а сланец - это пока весьма грязное производство, даже при использовании самых передовых технологий.

В итоге крайним оказывается Газпром. Вежливые китайцы сказали ему спасибо и предложили постоять в уголке в прихожей. Когда вы нам потребуетесь - мы вас позовем. И братва особо не возражает - она уже украла на строительстве, процесс экспорта газа ее волнует не так чтобы очень.

Финанс.Ру пишет о том, что Китай не будет заключать новые газовые контракты , испытывая при этом не слишком большое желание работать и по ранее заключенным. Кроме того, "Сила Сибири", на рекламу которой по телевидению было потрачено ничуть не меньше, чем на ее прокладку, тоже оказалась нерентабельной - предполагаемая цена газа в 600 долларов уже спустилась до 200 с небольшим. И никакая поддержка бюджета, выражающаяся в освобождении проекта от налогов, помочь не в силах.

В общем-то, ничего удивительного. Когда отраслью руководят люди, единственное достоинство которых заключается в том, что они - друзья , других результатов ожидать не приходится. За преданность им были даны на кормление самые хлебные и тучные пастбища, но оказалось, что там нужно не только получать фантастическую зарплату и выстраивать разные интересные схемы, но и принимать стратегические решения, имеющие долговременные последствия. А как их принимать, если ты понятия не имеешь об отрасли, которой номинально руководишь?

В итоге провал оценки перспектив сланцевой революции привел к тому, что большинство грандиозных проектов, в основе которых лежало убеждение, что жизнь и далее будет вся в шоколаде, а цена на нефть и газ будет только расти, оказались полностью провальными. Причем настолько провальными, что стране приходится вести уже две войны, чтобы хоть как-то защитить то, что еще осталось от такого талантливого управления отраслями. А куда деваться - остальные-то уничтожены.

Не успели еще стихнуть бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию по поводу запуска "Силы Сибири", как уже озвучена идея строительства "Силы Сибири-2":

О "Силе Сибири-2" пока известно только то, что это будет еще более сложный и затратный проект, чем "Сила Сибири-1". Это, кстати, и ответ на другой вопрос - "Когда же они нажрутся?". Ответ - никогда.