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Либералы действуют против интересов России

21:17. 16 декабря 2019 55 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Расследование журналистов Федерального агентства новостей о полной безответственности плодящих фейки “либеральных” СМИ стало по-настоящему сенсационным. ФАН отыскал множество примеров того, как либеральные СМИ подменяли факты откровенными вбросами. Их главная цель — очернение российских военных и дипломатов, работающих над урегулированием ситуации в Сирии. Продающие Родину СМИ делают это по указке Запада.

Ситуацию в беседе с Nation News прокомментировал политолог Анатолий Вассерман. Его расследование ФАН не удивило, поскольку либеральные СМИ, подобно представителям тоталитарной секты, не гнушаются плодить фейки.

“Многие информационные структуры действуют явно против интересов России, причем, на мой взгляд, это не злой умысел, а следствие того, как они руководствуются политическими теориями, не совместимыми с реальностью. Вера в безграничную свободу личности без оглядки на общество приводит к разрушительным последствиям”, — считает он.

Кроме того, Вассерман подчеркнул, что эта самая “вера” либералов в конечном итоге приводит к ощущению собственной исключительности. По его мнению, деятельность вышеупомянутых изданий заслуживает лишь осуждения по тяжким статьям “с учетом размаха последствий”.

Источник: https://vassermans.ru/com/liberaly-dejstvuyut-protiv-interesov-rossii/

Метки: комментарий, либералы, сирия

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