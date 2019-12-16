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Коварство истории

10:50. 16 декабря 2019 92 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Андрей Ильич Фурсов об уникальности Красного проекта, образе апокалипсиса навязываемого Западом, и о путях выхода из капитализма. Для чего в СССР внушались идеи, связанные с научной фантастикой? Идеи выхода в космос? Почему теперь у нас превалирует фэнтези, а не научная фантастика? Почему Запад рисует картины апокалипсиса в фантастике, без светлого будущего? Возможно ли возрождение Красного проекта?

Источник: https://youtu.be/IeXHc2be_-8

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