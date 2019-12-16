Человек, семья, общество, Держава: какой путь развития нам нужен? А.Орлов. Конференция 17-11-2019г.

Алексей Орлов.

Вступительный доклад “Человек, семья, общество, Держава: какой путь развития нам нужен?” на конференции “Производство и самообеспечение в современных условиях жизни” 17-11-2019г.



Не секрет, что против «славянских стран» и России в частности объявлена война на полное уничтожение. Про то, что нужно самим себя обеспечивать говорят уже многие. Что не купи – всё отравлено и не пригодно для жизни. Ибо дельцам мы интересны как кошельки, из которых можно вышибать звонкую монету.



Не покупатель создаёт спрос на капиталистическом рынке, а торговые сети в погоне за прибылью обворовывают и мелких производителей, и покупателей. Корпоративные короли диктуют моду на продукты, одежду и образ жизни. В их руках находится и власть, и образование, и здравоохранение, и религии, и СМИ… Каждый системный элемент занимается своим делом и настроен на получение прибыли.



Вся система делится на 4 подраздела.

Первый очевидный.

В нём находятся простые продавцы. Мелкие сошки, встроенные в колесо звериной конкуренции.



С ними мало кто считается, поскольку их всегда много. Одного сожрали, завтра на его место придёт новый соискатель счастья. Их цель просто выжить.

Для высших структур они расходный материал – пешки.



Второй состоит из тех, кто управляет крупными компаниями. Их значительно меньше. Они уже кое-чего добились и теперь не просто выживают, а хорошо зарабатывают. Их цель – рост, развитие, создание своих корпораций.



Эти свято верят в то, что могут управлять деньгами и людьми. Что им известны законы бизнеса и биржи. Что от них многое зависит.

Однако и они обыкновенные фигуры в бизнес партиях, способные что-то делать и двигаться только по правилам установленным кем-то свыше.



К третьему подразделу могут относиться хозяева крупных корпораций, правительства стран, главы крупных религиозных объединений и т.д…



Эти, в разной степени, могут создавать законы для тех, кто находится под ними.

Прикрываясь благими намерениями, так или иначе, они преследуют ту же цель, что и нижние, получая обогащение через власть.

Но и они не более чем фигуры в игре.



Если первые три подраздела ещё можно как-то понять, осмыслить их цели и задачи, то эту планку простому человеку осознать практически не возможно.



Ибо Четвёртый уровень….

(Продолжение слушайте в записи доклада).



Желаем ДОБРА!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jP34zrLB0hI