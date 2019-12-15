Секреты экономического чуда Дубая за последние 50 лет

Несмотря на то, что история Дубаи насчитывает более 5 тыс. лет, но за последние пол столетия с бедного поселения он превратился в ультрасовременный мегаполис. Те, кто думает, что своего финансового благополучия некогда крошечная рыбацкая деревушка достигла благодаря обнаруженной нефти, глубоко ошибаются. Если черное золото и стало добротным толчком для начала развития, но секреты столь стремительного экономического чуда кроются в абсолютно другом.

1. История Дубаи

Старинная карта Дубай 1822 г. | Фото: yaplakal.com.

Как населенный пункт Дубай начал свое существование в в 1833 г. | Фото: rest-trip.ru.

С того времени, когда первые племена поселились на территории современного Дубаи, прошло уже 5 тысяч лет, но только последние десятилетия превознесли его до невиданных высот. Еще вначале прошлого века это была небольшая деревушка, жители которой промышляли добычей жемчуга и кое-как сводили концы с концами.

В таких условиях жил народ на территории Дубай до середины прошлого века. | Фото: ismail-shan.ucoz.com.

После того, как Япония изобрела способ искусственного выращивания жемчуга, пропал и этот источник к существованию. И тогда Шейх Саид (1878-1958 гг.) принял решение о создании порта, ставшее той спасительной соломинкой приведшей к небывалому росту экономики, которая помогла превратить этот регион в один из самых богатых шейхств Договорного Омана. Со временем порт в Дубаи стал крупнейшей торговой гаванью Персидского залива Аравийского полуострова.

Одна из рыночных площадей Дубаи в 1950-е гг. и Рынок золота в 2018 г. | Фото: ismail-shan.ucoz.com/ meghashop.com.

Справка от Novate.Ru: Договорный Оман (Trucial Oman) — в XIX—XX вв. являлся объединением шейхств южного берега Персидского залива, который находился под протекторатом Великобритании. Он являлся предшественником объединения ОАЭ.

2. Новая история Дубаи

Плавсредства и городской пейзаж Дубаи 1960 и 2018 гг.| Фото: kartam47.livejournal.com/ shopudachi.ru.

Несмотря на бесконечное противостояние с соседствующим эмиратом Абу-Даби (военные действия длились с 1947-1979 гг.), благодаря разумному правлению и развитию реэкспорта Дубаи начали подниматься. Но невероятного скачка удалось достичь практически в один момент. Это случилось тогда, когда с целью улучшения жизни населения на его территории начали проводить коллекторные магистрали и обнаружили нефть.

Месторождение нефти в Дубаи (фото 1966 и 2018 гг.). | Фото: bigpicture.ru/ petroturk.com.

1966 год по праву можно считать новой стремительной вехой в истории Дубаи. Буквально за 7 лет умелого руководства правительством Шейха Рашида ибн Саид аль-Мактум не просто стартовала добыча черного золота, но и начался приток инвестиций, рабочей силы, а соответственно и количества населения и денег.

3. Старт прогресса

Сухой док в Дубаи (Dubai drydocks) – прошло лишь 20 лет. | Фото: reddit.com/ careers.drydocks.gov.ae.

Как оказалось, на территории Дубаи нефти не так уж много – всего лишь 5 % от всех запасов Эмиратов и на них долго процветать не удастся. Тогда-то правительство и начало разрабатывать параллельные пути для получения доходов.

Всемирный Торговый центр свободной экономической зоны 1986 и 2012 гг. (Дубаи, ОАЭ). | Фото: chatru.com/ thrillophilia.com.

Для начала создали искусственную глубоководную гавань Джебель Али, которая до сих пор считается самой большой в мире, обустроили порт Рашид, превратившийся в огромный транспортный узел. В тоже время построили крупнейший сухой док и Всемирный Торговый Торговый центр свободной экономической зоны. Все эти составляющие как магнитом привлекли значительный поток иностранных инвестиций и дали возможность развивать экономику еще больше.

4. Авиаперевозки

Международный аэропорт Дубаи в 1971 г. и один из его терминалов в 2019 г. | Фото: foto-history.livejournal.com/ viaggiareadubai.it.

Правительство эмирата созданием крупнейшей морской гавани не ограничилось, параллельно строился аэропорт и уже в 1985 г. на мировую арену вышла авиакомпания Emirates, которая до сих пор не сдает своих позиций. Сам же аэропорт, расположенный в районе Аль-Гархуд, не зря заслуживает термина «мега».

Изменения внешнего вида Международного аэропорта в Дубаи за последние 50 лет. | Фото: foto-history.livejournal.com/ pilotgid.ru.

Несколько раз его расширяли, причем каждый терминал настолько усовершенствовался, что со временем была оформлена не только комфортная транзитная зона, но и бизнес-центр, конференц-залы, бары, рестораны, комнаты отдыха, пятизвездочный отель, торговый центр беспошлинной торговли, оздоровительный клуб, игровая зона для детей и даже медицинский центр и молельные комнаты. А учитывая, что на данный момент пассажиропоток составляет 88 млн. человек в год, то несложно представить, какие деньги проходят через казну.

5. Туризм и отдых

Часовая башня 1964 г. и 2015 г. (Дубаи). | Фото: flytothesky.ru .

Учитывая расположение эмирата, предприимчивое правительство решило использовать морскую гладь не только для грузоперевозок, но и для организации курортов и развития туристического бизнеса.

Если 50-60 лет назад по морю можно было передвигаться только на лодках, то теперь даже на метро. | Фото: ismail-shan.ucoz.com/ rest-trip.ru.

Пляж начала 90-х прошлого века и современные зоны отдыха Дубаи. | Фото: chatru.com/ tonkosti.ru.

На создание высококлассных курортов, ресторанов и развлекательных центров никто не скупился, ведь все это великолепие было рассчитано на богатых туристов, которые приезжали за новыми впечатлениями и расслаблением. К тому периоду, когда состоятельный народ ринулся в столь модные среди элиты курорты и шопинги, власти ввели запрет на распитие спиртных напитков в общественных местах. Закон перенаправил любителей горячительного в рестораны и Duty Free, а оттуда денежные средства текут рекой в казну, что позволяет реализовывать другие проекты.

Набережная Дубаи в середине прошлого века и сейчас. | Фото: kartam47.livejournal.com/ tury.ru.

Так, например, был создан 7-зведочный отель «Бурдж Аль-Араб» в виде паруса доу (арабского судна), открытый в 1999 году. Поскольку свободной территории на берегу уже нет, ради реализации этого проекта создали искусственный остров посреди вод Персидского залива и соединили 280-метровым мостом для прямого сообщения с сушей.

Так выглядел один из заливов Дубаи в 1960-х гг., теперь даже в воде есть уникальный 10-звездочный отель Hydropolis Undersea Resort. | Фото: swirled.com/ kartam47.livejournal.com.

Чего только стоит роскошный подводный отель Hydropolis Undersea Resort с его фантастическими номерами, ресторанами, барами, конференц-залами, художественной галереей, клиникой пластической хирургии и другими развлечениями. Или строительство гигантского парка аттракционов для детей и центра профессиональной подготовки для спортсменов Dubailand, который в завершенном виде будет занимать площадь, равную …Княжеству Монако.

Строительство началось в декабре 2005 г., а вот так он выглядел уже 2010 г. (Дубаи). | Фото: varlamov.ru.

Но самым амбициозным считается строительство башни «Бурдж Халифа», высота которой достигает 818 м и на данный момент считается самым высоким зданием мира.

6. Развитие спорта

В 50-х г. прошлого века так выглядел весь город, а теперь только ипподром Мейдан (Дубай). foto-history.livejournal.com/ tournavigator.pro.

ДубаЙ за последние годы стал элитным центром спортивных состязаний. | Фото: tcc.com.ua/ visitdubai.com.

Вкладывая в развитие спорта, можно тоже хорошо зарабатывать, тому доказательством является Дубай. Правительство эмирата не скупилось, и в итоге именно здесь проходят самые дорогие в мире скачки Dubai World Cup с призовым фондом 4 млн дол., Гран-при Абу-Даби Формулы-1, мировая серия соревнований по регби, международные состязания по триатлону The Sand Pit, чемпионат по гольфу, верблюжьи скачки, соколиная охота и др. не менее звездные мероприятия.

Изменчивый мир диктует свои правила и моду, поэтому некоторые места на планете сложно узнать уже через пару тройку десятков лет. Особенно метаморфозы заметны с самыми знаковыми и популярными рукотворными достопримечательностями. Большинство из них имели вполне обыденный вид и ничем не выделялись, но амбиции властей и титанические усилия населения некоторых городов и даже стран перевели их детища в разряд самых-самых.