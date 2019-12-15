Притча про человека и его крест
17:14. 15 декабря 2019 142 просмотра 2 коммент. Опубликовал: brahman
Однажды человек, который считал, что его жизненная ноша слишком тяжела, горячо помолился, чтобы встретиться с Богом и попросить у него крест полегче.
Рассказчик — Павел Емельянов
Брахман, можно ли оправдаться перед Богом там уже за чертой жизни за то, что не справились со своим крестом при жизни? Имею ввиду, что вначале жизни он не всем дал “дорожную карту” :). Не донёс крест свой – грешник. Донёс до конца (как всем известный пророк), на кресте тебя и казнят. Это “Бог” так шутит над людьми?
С причала рыбачил апостол Андрей,
а Спаситель ходил по воде.
И Андрей доставал из воды пескарей,
а Спаситель — погибших людей.
И Андрей закричал — я покину причал,
если ты мне откроешь секрет.
И Спаситель ответил:
“Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет.
Видишь там, на горе, возвышается крест.
Под ним десяток солдат. Повиси-ка на нем.
А когда надоест, возвращайся назад,
гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной!”
https://www.youtube.com/watch?v=WO0UjXq6cqI&feature=emb_logo