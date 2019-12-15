КУБИК РУБИКА – Главная Головоломка Планеты

КУБИК РУБИКА – изначально, эта головоломка создавалась как учебное пособие. Она была изобретена венгерским профессором архитектуры Эрно Рубиком в 1974 году. Он рассчитывал, что этот кубик поможет ему объяснить студентам основы математической теории групп.

Кстати, сам Эрно Рубик потратил целый месяц, когда впервые пытался собрать кубик Рубика. В 1975 году Эрно получил патент. Все права на любое трехмерное воспроизведение, и даже на любое графическое или экранное представление этого объекта, остаются за Эрно Рубиком и будут актуальны вплоть до истечения 70 лет со дня смерти создателя.

Но Эрно не складывал деньги под подушку. В октябре 1983 года изобретатель объявил, что передаёт государству 7 миллионов форинтов (часть доходов от реализации «кубика») на организацию и деятельность специального фонда содействия внедрению изобретений граждан Венгрии. В роли гаранта фонда выступил Государственный банк страны.

А чуть позже он основал венгерскую техническую академию и был её президентом до 1996 года. В академии был создан международный фонд Рубика для поддержки особенно талантливых молодых изобретателей.

В неполные 40 лет став первым легальным миллионером соцблока, богатейшим частным лицом Венгрии и человеком-легендой, объездив весь мир, Рубик достаточно быстро устал от публичного внимания и ушел в тень, чтобы спокойно заниматься своими экспериментами и изобретениями в основанной им Rubik’s Studio. Появившаяся таким образом знаменитая Змейка Рубика — развитие древнекитайской геометрической головоломки «танграм», также имела оглушительный успех, но до популярности незабвенного кубика даже ей более чем далеко.

А в 2009 году на Международной Нюрнбергской ярмарке игрушек изобретатель представил Шар Рубика. В наши дни, в свои 76 лет, Рубик с женой и четырьмя детьми живет в пригороде Будапешта. Но работу он не оставляет. В основном, сейчас автор легендарной головоломки занимается разработкой видеоигр. Кстати, в четырёх странах мира – Венгрии, Германии, Португалии и Китае, игрушка сохранила своё первоначальное название – «Магический куб»

Первые Кубики сопровождались следующей аннотацией: «Эта игрушка развивает логическое мышление и стереоскопическое зрение у детей и взрослых. Синхронная манипуляция на многих поверхностях является очень сложным заданием, которое можно решить только при условии открытия логики поворотов».

Людей настолько увлекала сборка кубика Рубика, что много часов подряд они могли провести за его сборкой несмотря на то, что у них уже сводило запястья! В ответ на эту проблему начали создаваться книги, помогающие людям в сборке головоломки.

Больше 350 миллионов кубиков Рубика было продано по всему миру, благодаря чему он стал самой продаваемой игрушкой всех времен.

В СССР кубик вышел в продажу в 1981 году. По некоторым данным, Союз приобрел права на его выпуск за баснословную на то время сумму – 3 миллиона долларов. Невероятно популярным стал выпуск журнала «Наука и жизнь», в котором были советы по сборке кубика. Печально, но он стал и одним из самых часто воруемых в советских библиотеках. Очень уж много людей мечтали иметь иллюстрации по сборке головоломки дома.

Но Кубик становился не только развлечением, но и причиной нервных срывов. Английскими психологами был проведён эксперимент. Сначала они дали собрать головоломку человекообразным обезьянам. Шимпанзе заинтересовались кубиком рубика, а затем стали беспокоиться, волноваться, и потом и вовсе впали в отчаяние. Одна из обезьян выбросила кубик подальше от клетки, другая пыталась его съесть, третья злобно разломала Кубик Рубика на мелкие кусочки. Затем, тот же эксперимент был проведён с людьми. Те, кто более часа безрезультатно вертел игрушку в руках, начинали нервничать, злиться, становились агрессивными, у них появлялось желание сломать кубик.

А знаете сколько разновидностей кубика рубика существует на сегодня? Не переживайте, никто не знает. Потому что их уже не сосчитать.

Всего существует около 120 алгоритмов для решения головоломки по методу Джессики Фридрих. Он считается самым простым, продуктивным и скоростным. Но, на самом деле, скорость сборки зависит не только от метода: кубик должен быть качественным и заранее смазанным, потому как время идет на доли секунд. Получается, что Кубик Рубика – не игрушка для малышей, сложная головоломка, которую можно собрать только по специальным формулам. Однако, находятся самоуверенные люди, пытающиеся собирать кубик интуитивно. Наиболее известно достижение британца Грэма Паркера, который собирал головоломку на протяжении 26 лет! Но кто же те люди, что бьют мировые рекорды по сборке кубика Рубика? Чьи видео мы видим в интернете и поражаемся, насколько ловко им это удаётся? Люди, увлекающиеся скоростной сборкой кубика Рубика, называются спидкуберами. А сама скоростная сборка — спидкубинг.