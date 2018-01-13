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7 удивительных фактов о кубике Рубика

16:37. 13 января 2018 Просмотров - 134 Нет комментариев Опубликовал:

Вы знали о том, что рекордсмены по игре в кубик Рубика — это традиционно подростки и дети? Считается, что причиной тому более гибкие нейронные связи. Действующему чемпиону Патрику Понсу всего 15 лет: парень собрал кубик Рубика за 4,69 секунд. 

1. Кубик Рубика изобрел венгерский скульптор и преподаватель архитектуры Эрнё Рубик. Последние годы автор головоломки занимается разработкой видеоигр. Эрнё Рубик потратил целый месяц, когда сам впервые пытался собрать кубик Рубика.

2. Любая цветовая комбинация в классическом кубике Рубика может быть достигнутаменее чем за 20 ходов.

3. Кубик Рубика имеет 43 252 003 274 489 856 000 возможных перестановок. В рамках человеческого мышления такая величина — практически бесконечность.

4. Везение вам не поможет. Если игрок совершает перестановку один раз в секунду — ему понадобится 4200 триллионов лет, чтобы перебрать все возможные конфигурации.

5. Мировые рекордсмены прошлых лет — Феликс Земдегс (4,73 секунды), Лукас Еттер (4,90 секунд), Колин Бернс (5,25 секунд), Мэтс Волк (5,55 секунд). Все они использовали метод Фридриха. Но он вовсе не так прост: существует около 120 алгоритмов для решения головоломки по этому методу.

6. Обыватель редко задумывается о том, что скорость сборки зависит не только от метода: кубик должен быть качественным и заранее смазанным, потому как время идет на доли секунд.

7. Игрушка оказалась очень популярной: за все время продано около 350 миллионов кубиков Рубика. Каждый шестой человек в мире уже нашел алгоритм для решения этой задачи.

Источник: www.kramola.info

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