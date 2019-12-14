Китай скрывает свои истинные цели. Д. Перетолчин, А. Попов

Какие процессы становятся отчётливо видны при длительном проживании в Китае. Как меняется на глазах социальная среда, что, напротив, остается неизменным столетиями. Есть ли в Китае коммунизм и что такое китайская мечта. Куда движется Китай сейчас. Об этом беседуют Дмитрий Перетолчин и китаист Алексей Попов.

Съемки Андрея Фефелова. Монтаж Даниила Коваленко.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xl5B4MZlDSE