Как лишние знания засоряют память и препятствуют усвоению новой

Что снижает интеллект сильнее — марихуана или соцсети? И почему смотреть телевизор полезнее, чем ютьюб и коубы? У нас есть ответы.

Психолог из Лондонского университета Гленн Уилсон в 2005 году провел эксперимент, участниками которого стали сотрудники офисов. Условия напоминали реальную работу: привычную деятельность постоянно прерывали СМС, звонки, письма и сообщения в социальных сетях. В конце дня специалисты измерили IQ участников исследования. Результат оказался впечатляющим: подобное отвлечение внимания снижает IQ на 10 пунктов!

Рассказывая об этом эксперименте, для сравнения всегда приводят курение марихуаны, которое отупляет человека вдвое меньше: на 5 пунктов.

Согласно исследованию How Much Information, проведенному Калифорнийским университетом в 2009 году, количество потре**яемойв неделю информации с 1986 года выросло в 5 (!) раз. С 250 тысяч слов в неделю до 1,25 миллиона! И если человек самостоятельно не устанавливает плотину, то риск захлебнуться и утонуть в этом потоке более чем вероятен. Хотя у большинства из нас есть иллюзия, будто мы управляем информационными потоками. Например, отказавшисьот телевизора в пользу интернета.

Вы замечали, с какой гордостью сейчас говорят: «Я не смотрю телевизор, у меня дома нет телевизора»? Стив Джобс говорил: «Когда ты молод, ты смотришь телевизор и думаешь, что телекомпании сговорились, чтобы сделать людей тупыми. Но когда становишься чуть старше, понимаешь: это не так. Люди сами этого хотят. И это куда хуже. Заговор — это не страшно. Ты можешь пристрелить уродов! Устроить революцию! Но нет никакого заговора, телекомпании просто удовлетворяют спрос. В этом правда».

Характеризуя телевидение как огромную копилку бессмысленных шоу, бездарных сериалов и навязчивой рекламы, продвинутые пользователи и социально активные люди ушли в сеть, где читают и смотрят «только то, что хотят». Но на самом деле речь лишь о смене аналоговой технологии на «цифру».

При этом у телевизора среди всех его сомнительных достоинств есть одно безусловное преимущество: поток информации ограничен.

Это может быть 3 или 150 каналов, но в любом случае количество поддается исчислению (мы не говорим о Smart TV). И если, перебрав все кнопки на пульте, вы не нашли ничего подходящего, то выключаете телевизор. Потому что, как бы ни хотелось поваляться на диване или отсрочить важное дело, смотреть скучные, непонятные или откровенно раздражающие передачи вы не будете.

Мы ни в коем случае не агитируем «за телевизор», но будем объективны: там поток информации четко структурирован, расписание программ ставит все точки над i. Если не предвидится интересных фильмов, можно спокойно выключить телевизор: сюрпризов ждать бесполезно. А у интернета нет ни структуры, ни программы, ни конечной точки. Информационному потоку не видно конца, и всегда есть ощущение, что вот сейчас, за следующим щелчком мыши, появится что-то очень ценное или просто любопытное. В итоге времени тратится гораздо больше, и при этом человека постоянно преследует чувство незавершенности и неудовлетворенности. Именно это ощущение мешает выключить компьютер: на смену одному ролику на YouTube моментально приходят десять других, высвечиваясь яркими картинками на экране.

Что заставляет нас щелкать на следующий ролик или бесцельно переходить с сайта на сайт? Любопытство? Наверное. Но гораздо чаще, на наш взгляд, — нежелание выходить из зоны комфорта.

Бесконечный контент в интернете позволяет чувствовать себя в безопасности: не нужно напрягаться, прикладывать усилия, решать сложные вопросы, брать на себя ответственность и что-то делать.

К тому же виртуальный мир словно специально создан, чтобы поддерживать нашу склонность к прокрастинации — постоянному откладыванию на потом важных или неприятных дел. Благодаря безостановочному информационному потоку у нас всегда есть оправдание для безделья: надо еще раз проверить почту, посмотреть сообщения в социальных сетях, прочесть пару новостей, посмотреть клип, который выложили в ленту для друзей. Когда все эти пункты выполнены, приходит еще одно письмо или сообщение. Круг не замыкается, бесцельное блуждание по сети не прекращается.

Кстати, именно бесцельное блуждание по сети, так называемый серфинг, психологи считают самой тяжелой формой интернет-зависимости. «Поручения создают новые поручения, реклама заставляет нас хотеть потреблять, действия конкурентов требуют ответа. Основное время современный человек тратит на переработку этого потока и генерацию для других. Люди связываются в такую цепочку потребления и производства информации, и мало кто в цепочке задумывается: откуда возникло это событие? Кто сказал, что реакция на него — самое продуктивное вложение нашего времени?» — задается вопросами основатель Ecwid Руслан Фазлыев.

Существует и еще одна причина интернет-серфинга. Среди пятнадцати нейронных сетей головного мозга, о которых мы говорили чуть выше, есть так называемая сеть удовольствия, один из активаторов которой — предвкушение от познания нового. В ходе эксперимента, который проводили Колин Камерер и его коллеги из Калифорнийского технологического института, добровольцы читали вопросы викторины и оценивали, насколько им интересно получить ответ.

Чем сильнее им хотелось узнать, в чем дело, тем сильнее активизировалась их сеть удовольствия.

Очевидно, что эта способность человеческого мозга стимулирует научные открытия, изобретения, прогресс в целом. Но будем откровенны: большинство из нас удовлетворяет потребность в познании нового гораздо прозаичнее. Достаточно взглянуть на данные Pew Research Center, чтобы в этом убедиться.

В частности, в России 85% людей использовали интернет для общения с семьей и друзьями и лишь 13% — для обучения.

Таблица 10.1. Использование интернета в разных странах 153

Большинство людей пользуется интернетом для общения и получения информации. Меньшинство — для карьеры и коммерции.

Чем из перечисленного ниже вы занимались в интернете за последние 12 месяцев? (вопрос задавали взрослым пользователям интернета)

Вопрос задавали владельцам смартфонов и людям, хотя бы периодически пользующимся интернетом. Пакистан не включен из-за недостаточного размера выборки. Источник: Spring 2014 Global Attitudes survey.

И хотя интернет предоставляет уникальные возможности для самообразования, карьеры и бизнеса, максимальный трафик во всем мире занимают порносайты (по данным американского сайта Online Schoots, 12% сайтов в мире содержат порноконтент), а ролик Gangnam Style за короткое время собрал более двух миллиардов просмотров.

Однако если бы потенциальными жертвами интеллектуального инсульта становились только любители «клубнички» и странных танцев, мы бы не писали эту книгу для вас — людей целеустремленных и ориентированных на то, чтобы быть счастливыми, здоровыми и успешными. Для тех, кто искренне считает, что добиться успеха в эпоху прогресса реально, лишь подчинившись не всегда комфортным правилам, которые диктует новая эпоха. В конце концов, разве не цифровые технологии при всех их очевидных недостатках способствуют повышению нашей эффективности в современном мире?

И вот мы в очередной раз возвращаемся к заветной «эффективности». Это слово, как мантру, повторяют все поклонники круглосуточного использования гаджетов. Таков один из ключевых стереотипов: чем больше информации доступно, тем мы эффективнее. Чем не оправдание информационной перегрузки и ее плачевных последствий? Между тем, если определить эффективность как соотношение вложенных сил и результата, то окажется, что многие люди ее за последние десять лет потеряли. Усилий и времени стали прилагать больше, а результат в лучшем случае остается прежний.

Почему так происходит? В основе этой иллюзии — незнание того, что если вы не используете получаемую информацию, то фактически потребляете мусор.

Само по себе сверхактивное потребление не делает нас ни умнее, ни эффективнее, не меняет жизнь к лучшему.

Более того, значительная часть этих сведений просто не нужна: их нельзя использовать, направить на повышение пресловутой эффективности. А ведь ценность любой информации — в ее практической пользе. Но даже если мы нашли актуальный контент, нам часто не хватает времени, чтобы проанализировать его, и памяти, чтобы его сохранить (мы ведь с вами уже знаем об особенностях кратковременной и долговременной памяти). Мы потребляем эту информацию пассивно, а значит, шансов вспомнить и применить ее в будущем при сегодняшнем объеме потребления информации в 1,25 миллиона слов в неделю — нет. Как говорил писатель и психолог Рудольф Арнхейм: мы находимся в плену иллюзии, что восприятие равносильно знанию и пониманию.

Конечно, признать этот факт непросто: слишком велико разочарование. Для начала нужно стать честным с самим собой. Подводя итоги дня, оцените, сколько информации вы почерпнули сегодня. Какую ее часть вы считаете не просто любопытной, не абстрактно важной для всего человечества, а полезной лично для вас? Какая доля этой информации в ближайшем или отдаленном будущем должна сработать на ваш успех? Полагаем, искренние ответы все расставят по местам. [...]

Кроме того, о какой эффективности может идти речь, если компании терпят миллиардные убытки из-за таких любознательных сотрудников? «Нынешние информационные работники отвлекаются в среднем каждые три минуты: на сообщения, письма, звонки. В итоге примерно 25–50% рабочего времени уходит на то, чтобы вспомнить: „На чем это я остановился?” Исследование Intel показало, что из-за таких прерываний компания ежегодно теряет миллиарды долларов. Современные технологии буквально нас оглупляют», — пишет Э. Смарт.

Готовность в любую секунду ответить на письмо или звонок можно объяснить и страхом потери, чувством гораздо более сильным, чем возможность приобретения.

Эту нашу особенность активно используют маркетологи, убеждая купить товар или услугу, чтобы не потерять деньги или не упустить шанс. Страх потери, описанный Робертом Чалдини в книге «Психология влияния», провоцирует нас моментально реагировать на телефон, независимо от того, кто в этот момент рядом с нами. Вдруг, проигнорировав звонок, мы потеряем что-то ценное?

Забавно, как в этой ситуации технологии пытаются помочь нам сконцентрироваться. Forest (приложение для iOS, Android и Windows) предлагает, прежде чем приступить к работе, посадить в телефоне… дерево. Человек самостоятельно выбирает отрезок времени, который он посвятит делам, не открывая никакие приложения на смартфоне. Если не выдержит — дерево погибнет, справится — оно будет успешно посажено в виртуальном лесу. Пользователи отмечают, что стимул не погубить деревце оказывается весьма действенным. В эпоху виртуальных ценностей переживания за нарисованное деревце гораздо понятнее, чем ответственность за собственную жизнь.