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Как КОБ помогла бывшему майданутому осознать гибельность своих действий

10:46. 14 декабря 2019 87 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Простое объяснение сути и смысла Концепции Общественной Безопасности, КОБ.

Игорь Мартынов. Лекция по КОБ на семинаре Гании Замалеевой, Новый Афон, ноябрь 2019



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А это, что называется, для продвинутых пользователей.

Разведданные ТВ. Новости 10.12.2019 гг



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Наконец, как знакомство с Концепцией Общественной Безопасности помогло бывшему майданутому осознать губительность собственных действий.



А как иначе, кроме как влиянием Концепции объяснить следующее высказывание бывшего майданного скакуна? Упор на „управление”, а уж тем более „как управляются сложные социальные суперсистемы” – это лексика, типичная именно для КОБ.

Как КОБ помогла бывшему майданутому осознать гибельность своих действий

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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4788199.html

Метки: КОБ, концепция, общество, смысл, суть, Украина, управление

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 5202 3872
    марина 14 декабря 2019 в 12:36

    Одним словом -индустрия идей ,прямо промышленный поток какой-то ,вот и заразили хохлов и они сами себя истребляют с удовольствием и хвалят ,аплодируют представителю этих убийц.

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