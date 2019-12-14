Как КОБ помогла бывшему майданутому осознать гибельность своих действий
10:46. 14 декабря 2019 87 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Простое объяснение сути и смысла Концепции Общественной Безопасности, КОБ.
Игорь Мартынов. Лекция по КОБ на семинаре Гании Замалеевой, Новый Афон, ноябрь 2019
А это, что называется, для продвинутых пользователей.
Разведданные ТВ. Новости 10.12.2019 гг
Наконец, как знакомство с Концепцией Общественной Безопасности помогло бывшему майданутому осознать губительность собственных действий.
А как иначе, кроме как влиянием Концепции объяснить следующее высказывание бывшего майданного скакуна? Упор на „управление”, а уж тем более „как управляются сложные социальные суперсистемы” – это лексика, типичная именно для КОБ.
Игорь Мартынов. Лекция по КОБ на семинаре Гании Замалеевой, Новый Афон, ноябрь 2019
*
А это, что называется, для продвинутых пользователей.
Разведданные ТВ. Новости 10.12.2019 гг
**
Наконец, как знакомство с Концепцией Общественной Безопасности помогло бывшему майданутому осознать губительность собственных действий.
А как иначе, кроме как влиянием Концепции объяснить следующее высказывание бывшего майданного скакуна? Упор на „управление”, а уж тем более „как управляются сложные социальные суперсистемы” – это лексика, типичная именно для КОБ.
***
Одним словом -индустрия идей ,прямо промышленный поток какой-то ,вот и заразили хохлов и они сами себя истребляют с удовольствием и хвалят ,аплодируют представителю этих убийц.