В ООН приняли российскую резолюцию по вооружениям
Генеральная ассамблея ООН приняла внесенную Россией резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями.
Такое решение было принято на фоне выхода Соединённых Штатов Америки из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и испытании ранее запрещенных этим договором ракет, а также туманного будущего договора СНВ-3.
Резолюция носит название «Укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению» и является обращением ко всем государствам-участникам соответствующих договоров с призывом выполнять все положения этих соглашений в полном объеме.
Авторы документа считают первоочередной задачей укрепление системы договоров в области контроля над вооружениями.
Генассамблея ООН, в свою очередь, расценивает любые действия, подрывающие систему договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, подрывом международной безопасности и стабильности в мире.
Авторы резолюции просят генсека ООН продолжать помогать сохранению целостности таких договоров и поощряют разработку государствами дополнительных мер, которые могут способствовать заключению дополнительных соглашений такого рода.
Напомним, 7 ноября первый комитет ГА ООН почти единогласно поддержал предложенный Россией и ещё девятью странами проект резолюции — 174 страны высказались в поддержку проекта, против не проголосовал никто. Воздержались Украина, Грузия, Палау, Колумбия и Судан.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1576214928