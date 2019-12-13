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В ООН приняли российскую резолюцию по вооружениям

08:28. 13 декабря 2019 90 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
В ООН приняли российскую резолюцию по вооружениям | Русская весна

Генеральная ассамблея ООН приняла внесенную Россией резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями.

Такое решение было принято на фоне выхода Соединённых Штатов Америки из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и испытании ранее запрещенных этим договором ракет, а также туманного будущего договора СНВ-3.

Резолюция носит название «Укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению» и является обращением ко всем государствам-участникам соответствующих договоров с призывом выполнять все положения этих соглашений в полном объеме.

Авторы документа считают первоочередной задачей укрепление системы договоров в области контроля над вооружениями.

Генассамблея ООН, в свою очередь, расценивает любые действия, подрывающие систему договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, подрывом международной безопасности и стабильности в мире.

Авторы резолюции просят генсека ООН продолжать помогать сохранению целостности таких договоров и поощряют разработку государствами дополнительных мер, которые могут способствовать заключению дополнительных соглашений такого рода.

Напомним, 7 ноября первый комитет ГА ООН почти единогласно поддержал предложенный Россией и ещё девятью странами проект резолюции — 174 страны высказались в поддержку проекта, против не проголосовал никто. Воздержались Украина, Грузия, Палау, Колумбия и Судан.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1576214928

Метки: Новости

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