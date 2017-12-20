Новости Украины и Новороссии 20 декабря 2017

Пока гривна летит в пропасть, Украину наводнили фальшивые доллары. Уровень подделки настолько высок, что мошенники умудряются «кормить» такими купюрами банкоматы, покупать квартиры и автомобили.

Как пишет украинское издание «Вести», в «незалежной» орудуют группировки, которые массово распространяют фальшивые доллары и евро. Купюры сделаны настолько профессионально, что их не распознают даже банкоматы.

С июня этого года только одна группировка «накормила» банковские терминалы в Киеве почти на 82 тыс. долларов. Все началось с того, что фальшивомонетчики попробовали обмануть банкомат в Киеве на ул. Эспланадной, где успешно внесли 19,5 тыс. американских фальшивок.

После этого мошенники начали вносить поддельные деньги через банкоматы на карты, которые оформлены на посторонних людей, а дальше без проблем их обналичивали.

В Херсоне неизвестные тоже «накормили» терминалы поддельными долларами на 36,2 тыс. долларов. В Ивано-Франковске поймали банду, у которой нашли фальшивых заготовок 100-долларовых банкнот на $500 тыс. и поддельные купюры по €500 на $200 тыс.

В Нацбанке Украины (НБУ) бьют тревогу — отличить фальшивые купюры не под силу даже банковским детекторам! Департамент денежного обращения НБУ изымал из денежного оборота 100-долларовые купюры с имитацией инфракрасной и магнитной защиты.

Например, распространен способ, при котором в фальшивые купюры более высокого номинала вшивались магнитные элементы защиты с купюр меньшего номинала.

Чтобы избежать засилья подделок, в НБУ призывают банки срочно принять меры.

«В частности, банки должны в кратчайшие сроки провести перенастройку своих детекторов, поскольку большинство из них не распознают новинку как подделку, а также провести обучение кассиров», — сообщают в ведомстве.

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