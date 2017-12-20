Новости Украины и Новороссии 20 декабря 2017
- 10:05 Это Украина: банкоматы выдают фальшивые деньги.
- 08:58 Россия должна придерживаться обязательств государства-оккупанта, — МИД Украины.
- 05:30 В Закарпатье объявлен траур из-за значительных потерь 128-й бригады ВСУ на Донбассе.
- 02:06 На украинском ТВ всплыла правда о Навальном.
- 02:00 «Работа представительства ВС РФ в составе СЦКК не представлялась возможной», — генерал Костарев.
- 00:43 США изучают возможность ввода миротворцев на Украину.
- Вчера 22:25 ООН приняла украинскую резолюцию по правам человека в Крыму.
Это Украина: банкоматы выдают фальшивые деньги
Пока гривна летит в пропасть, Украину наводнили фальшивые доллары. Уровень подделки настолько высок, что мошенники умудряются «кормить» такими купюрами банкоматы, покупать квартиры и автомобили.
Как пишет украинское издание «Вести», в «незалежной» орудуют группировки, которые массово распространяют фальшивые доллары и евро. Купюры сделаны настолько профессионально, что их не распознают даже банкоматы.
С июня этого года только одна группировка «накормила» банковские терминалы в Киеве почти на 82 тыс. долларов. Все началось с того, что фальшивомонетчики попробовали обмануть банкомат в Киеве на ул. Эспланадной, где успешно внесли 19,5 тыс. американских фальшивок.
После этого мошенники начали вносить поддельные деньги через банкоматы на карты, которые оформлены на посторонних людей, а дальше без проблем их обналичивали.
В Херсоне неизвестные тоже «накормили» терминалы поддельными долларами на 36,2 тыс. долларов. В Ивано-Франковске поймали банду, у которой нашли фальшивых заготовок 100-долларовых банкнот на $500 тыс. и поддельные купюры по €500 на $200 тыс.
В Нацбанке Украины (НБУ) бьют тревогу — отличить фальшивые купюры не под силу даже банковским детекторам! Департамент денежного обращения НБУ изымал из денежного оборота 100-долларовые купюры с имитацией инфракрасной и магнитной защиты.
Например, распространен способ, при котором в фальшивые купюры более высокого номинала вшивались магнитные элементы защиты с купюр меньшего номинала.
Чтобы избежать засилья подделок, в НБУ призывают банки срочно принять меры.
«В частности, банки должны в кратчайшие сроки провести перенастройку своих детекторов, поскольку большинство из них не распознают новинку как подделку, а также провести обучение кассиров», — сообщают в ведомстве.
Читайте также: Волкер прокомментировал отзыв российских офицеров из СЦКК в Донбассе
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Россия должна придерживаться обязательств государства-оккупанта, — МИД Украины
Киев приветствует принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по вопросу прав человека в Крыму. Об этом говорится в официальном сообщении МИД Украины.
«МИД Украины приветствует принятие 19 декабря 2017 Генеральной Ассамблеей ООН резолюции „Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)“, которая является логическим и последовательным подтверждением решительной позиции международного сообщества в поддержку территориальной целостности Украины», — текст заявления опубликован на сайте министерства.
Как сообщала «Русская Весна», Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по правам человека в Крыму.
Власти Крыма уже прокомментировали принятие этой резолюции. Так, глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что резолюция, осуждающая якобы существующие нарушения прав человека на полуострове, является трансляцией «пропагандистских мифов Киева».
«Россия должна придерживаться обязательств государства-оккупанта в условиях вооруженного конфликта по отношению к населению на оккупированной территории, защиты его прав в соответствии с международным гуманитарным правом», — говорится в сообщении.
Тут к тексту заявления возникают вопросы: когда начался и как проходит вооруженный конфликт в Крыму? Как «в соответствии с международным гуманитарным правом» расценивать отключение полуострова от электроэнергии и водоснабжения киевскими властями?
Читайте также: Глава СБУ рассказал, как вернуть Донбасс Украине
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В Закарпатье объявлен траур из-за значительных потерь 128-й бригады ВСУ на Донбассе
В Закарпатье объявили траур из-за значительных потерь 128-й бригады ВСУ на Донбассе.
Накануне Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль подписал распоряжение об объявлении в регионе 20 декабря днём траура в связи с гибелью военных 128-й бригады ВСУ в ходе боёв на Донбассе.
В среду, 20 декабря, на зданиях государственных учреждений, органов местного самоуправления, предприятий и организаций Закарпатской области будут приспущены украинские флаги.
Как сообщала «Русская Весна», в понедельник под Горловкой была уничтожена группа украинских оккупантов, обстреливавших жилые районы и позиции Армии ДНР.
Снаряд разорвался на позициях ВСУ. Взрывом были убиты три ВСУшника из Закарпатья и Черниговщины. Убитые проходили службу в составе закарпатской 128-й отдельной горно-пехотной бригады, которая базируется в Мукачево: 34-летний Тимофей Гениш из Рахова, 37-летний Андрей Сипавка из Ужгорода и неназванный военнослужащий из Черниговской области. Данных о раненых нет.
Напомним, что 12 декабря в этом же районе под Горловкой был убит Михаил Кушнир, служивший в той же 128-й бригаде.
А в конце ноября был ликвидирован другой военный преступник из 128-й ОГПБ Александр Яроцкий.
В те же дни на собственной мине подорвался грузовик с военнослужащими 128 бригады, в результате чего погибло трое находившихся в нём военнослужащих.
Известно, что именно каратели из 54-й и 128-й бригад ВСУ ведут целенаправленные обстрелы из артиллерийского вооружения мирных кварталов населённых пунктов Доломитное, Гольмовский и Зайцево.
Читайте также: Новая тактика ДНР для уничтожения оккупантов, ВСУ постоянно несут потери
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
На украинском ТВ всплыла правда о Навальном
Новости БЕЗ нашего мнения – http://sharij.net/
Facebook – https://www.facebook.com/anatolijsharij
VK – https://vk.com/id26867380
Twitter – https://twitter.com/anatoliisharii
Instagram – https://www.instagram.com/anatolijsharij
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
«Работа представительства ВС РФ в составе СЦКК не представлялась возможной», — генерал Костарев
Деятельность представительства РФ в СЦКК невозможна при введении Украиной биометрического контроля, сообщил руководитель представительства ВС РФ в СЦКК генерал-лейтенант Сергей Костарев, который вместе с российской группой офицеров вернулся в РФ.
Он рассказал, что в августе 2017 года президентом Украины подписан указ об усилении мер контроля пересечения государственной границы, в том числе о введении с 2018 года неприемлемого для российских военнослужащих в СЦКК биометрического контроля.
«Неоднократные обращения в адрес украинской стороны о необходимости урегулирования этого вопроса ни к чему не привели. В сложившихся условиях дальнейшая работа представительства ВС РФ в составе СЦКК не представлялась возможной», — подчеркнул Костарев.
По его словам, при этом правовой статус российских военнослужащих в составе СЦКК за три года существования Центра руководством Украины так и не был урегулирован.
Читайте также: В Минобороны обвинили ВСУ в провокациях против российских военных на Донбассе
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
США изучают возможность ввода миротворцев на Украину
Разногласия РФ-США по миротворцам на Украине сохраняются, но возможность по-прежнему серьезно рассматривается, заявила журналистам представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
«Русские добиваются одного, мы — другого, но мы по-прежнему это серьезно изучаем», — заявила Науэрт.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ не против поставить ситуацию в Донбассе под международный контроль, но это должно решаться только прямыми переговорами между сторонами. Также ранее он заявлял, что миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
Читайте также: Волкер прокомментировал отзыв российских офицеров из СЦКК в Донбассе
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ООН приняла украинскую резолюцию по правам человека в Крыму
Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по правам человека в Крыму.
Как отмечается, резолюцию поддержали 70 государств, против выступили 26, ещё 76 воздержались.
Резолюцию в том числе одобрили большинство стран ЕС, США и Грузия.
Против высказались Россия, Белоруссия, Китай, Сербия, Армения и другие.
14 ноября Третьим комитетом Генассамблеи ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам был принят украинский проект резолюции по правам человека в Крыму.
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что принятая комитетом ГА ООН резолюция, осуждающая якобы существующие нарушения прав человека на полуострове, является трансляцией «пропагандистских мифов Киева».
Читайте также: Волкер прокомментировал отзыв российских офицеров из СЦКК в Донбассе
К оглавлению | Источник: rusvesna.su