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В Латвии оценили последствия плохих отношений с Россией

06:32. 13 декабря 2019 173 просмотра Один комментарий Опубликовал:
В Латвии оценили последствия плохих отношений с Россией | Русская весна

Россия значительно сокращает транзит через латвийские порты из-за риторики Риги в адрес Москвы, заявил бывший министр сообщения Латвии Анрийс Матисс в интервью Baltnews.lv.

По словам политика, возврат российских грузов возможен, однако в ближайшие годы прогнозируется противоположная ситуация.

«Думаю, при нынешних обстоятельствах, риторике, действиях, которые предпринимаются, мы видим только сокращение транзита. Теоретически все возможно, но практически в ближайшие годы я вижу только ухудшение ситуации», — отметил Матисс.

Экс-министр подчеркнул, что при таком положении Латвия может потерять транзит как сектор экономики.

«Как мы закрыли банковский сектор, так мы закроем транзит. Может быть, мы можем делать что-то другое, но я не вижу, чтобы правительство что-то предлагало. Вместо этого мы отключаем целые города, как Вентспилс. Я считаю, это очень неправильно», — добавил он.

Политик предположил, что Белоруссия могла бы стать альтернативой России в этом вопросе, однако возможности Риги и с этой страной ограничены.

«У Латвии нет границы с Китаем, нет границы с Казахстаном или с Узбекистаном, где тоже грузы есть. Не вижу возможностей, как можно заменить ушедший транзит. Если мы закрываем это дело, то мы закрываем целую отрасль в стране, то есть транзит. Все закончится», — заключил Матисс.

Ранее бывший министр уже говорил о негативных экономических последствиях «агрессивности» Латвии в адрес России. По мнению Матисса, Риге следует сотрудничать с Москвой, причем не только в экономическом плане, но и в политическом.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1576207975

Метки: Новости

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 23145 20197
    Вячеслав 13 декабря 2019 в 12:20

    У Латвии нет ни границ с Китаем, ни природных богатств, как у России… Но у них ещё есть возможность не гадить русскоязычному населению в своей стране…

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