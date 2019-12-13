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Кто уничтожил СССР ?

10:21. 13 декабря 2019 155 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Адвокат, кандидат экономических наук Евгений Именитов о том, как и кто разваливал Советский Союз.

Источник: https://youtu.be/ogHrWI7iD6o

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Кто уничтожил СССР?
Адвокат, кандидат экономических наук Евгений Именитов о том, как и кто разваливал Советский Союз.
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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1706 1394
    Mazai 13 декабря 2019 в 10:58

    Кто уничтожил? Во первых Лучших людей забрала война Цвет нации С войны вернулись живыми и невредимыми тыловики. с большим запасом награбленных ценностей. Много стало ручных генералов . В Москву со всей территории отправлялся весь шушер Которого не возможно было уволить Вот и отправляли на повышение. У них родились дети которые пошли служить в КГБ Так как это было престижно. Вот они и начали валить СССР. Да исчез парт.контроль.

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