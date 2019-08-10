Кто уничтожил СССР?
23:50. 10 августа 2019 Просмотров - 0 Один комментарий Опубликовал: Владимир
Адвокат, кандидат экономических наук Евгений Именитов о том, как и кто разваливал Советский Союз.
Источник: https://youtu.be/ogHrWI7iD6o
Адвокат, кандидат экономических наук Евгений Именитов о том, как и кто разваливал Советский Союз.
Источник: https://youtu.be/ogHrWI7iD6o
Лично я думаю, что СССР уничтожили те кто его и создал. При этом,что тогда они наварились при разрушении России , что и при разрушении СССР.