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Кто уничтожил СССР?

23:50. 10 августа 2019 Просмотров - 0 Один комментарий Опубликовал:

Адвокат, кандидат экономических наук Евгений Именитов о том, как и кто разваливал Советский Союз.

Источник: https://youtu.be/ogHrWI7iD6o

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1496 1380
    Хан_Уман 11 августа 2019 в 8:54

    Лично я думаю, что СССР уничтожили те кто его и создал. При этом,что тогда они наварились при разрушении России , что и при разрушении СССР.

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