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Глава Генштаба Белоруссии лишился должности из-за намерения провести учения с НАТО

08:37. 13 декабря 2019 198 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

После обнародования заявления о проведении совместных учений с армиями НАТО глава Генштаба Белоруссии, отправлен в отставку.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил начальника Генерального штаба Министерства обороны Белоруссии после того, как тот заявил о желании Минска провести военные маневры у границ России со странами, входящими Североатлантический альянс.

Ранее глава Генерального штаба Белоруссии Олег Белоконев рассказал, что проведены предварительные переговоры с представителями армий НАТО о совместных учениях, которые будут проведены в непосредственной близости от границ России.

«Беларусь готова к совместным учениям с НАТО, идут даже переговоры о возможных форматах», — заявил Олег Белоконев.

Пока неизвестен конкретный формат военных маневров. Впрочем, эксперты считают, что речь идет об очередной провокации, направленной против РФ.

На данный момент известно из публикаций белорусских СМИ, что Олег Белоконев действительно отправлен в отставку с должности Начальника Генштаба. Этот пост он поменял на кресло депутата Палаты представителей Национального собрания Республики. Вероятно, таким образом, власти Белоруссии намерены показать России, что собираются и впредь придерживаться союзной политики. Предыдущий демарш, очевидно, был элементом своеобразного торга. 

Источник

Источник: http://voicesevas.ru/news/48821-glava-genshtaba-belorussii-lishilsya-dolzhnosti-iz-za-namereniya-provesti-ucheniya-s-nato.html

Метки: новости / в мире

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 461 425
    СПБ 13 декабря 2019 в 10:50

    Министерство внутренних дел Белоруссии отказалось считать незаконным призыв изгнать «москалей». Речь идет о появившейся на одном из плакатов на митинге 6 октября в Минске надписи «Ты бяжи маскаль пракляты с беларускай нашай хаты — ты бяжы аж да Крямля, меней будзе маскаля!» («Ты беги, москаль проклятый, с белорусской нашей хаты — ты беги аж до Кремля, меньше будет москаля!»)
    Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2019/12/12/v-belorussii-otkazalis-schitat-ekstremizmom-prizyv-izgnat-moskaley?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

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  • 217 177
    Valeriy Bondarik 13 декабря 2019 в 11:28

    ,,,Здоровэньki булы…

    Невероятно–Возможное…ИТАК:

    _А может быть ЭТО-> Олег Белоконев -
    Будущий…Президент Белоруссии,ПОСЛЕ “бацьки”…
    “““““““““““““““`
    Наверное Вполне Достояный Кандидат…КАК Вы считаете?
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г.Эдмонтон. Канада. 13-12-19.

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