Глава Генштаба Белоруссии лишился должности из-за намерения провести учения с НАТО

После обнародования заявления о проведении совместных учений с армиями НАТО глава Генштаба Белоруссии, отправлен в отставку.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил начальника Генерального штаба Министерства обороны Белоруссии после того, как тот заявил о желании Минска провести военные маневры у границ России со странами, входящими Североатлантический альянс.

Ранее глава Генерального штаба Белоруссии Олег Белоконев рассказал, что проведены предварительные переговоры с представителями армий НАТО о совместных учениях, которые будут проведены в непосредственной близости от границ России.

«Беларусь готова к совместным учениям с НАТО, идут даже переговоры о возможных форматах», — заявил Олег Белоконев.

Пока неизвестен конкретный формат военных маневров. Впрочем, эксперты считают, что речь идет об очередной провокации, направленной против РФ.

На данный момент известно из публикаций белорусских СМИ, что Олег Белоконев действительно отправлен в отставку с должности Начальника Генштаба. Этот пост он поменял на кресло депутата Палаты представителей Национального собрания Республики. Вероятно, таким образом, власти Белоруссии намерены показать России, что собираются и впредь придерживаться союзной политики. Предыдущий демарш, очевидно, был элементом своеобразного торга.

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Источник: http://voicesevas.ru/news/48821-glava-genshtaba-belorussii-lishilsya-dolzhnosti-iz-za-namereniya-provesti-ucheniya-s-nato.html