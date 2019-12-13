Часть энергоблока окропили кровью
12:53. 13 декабря 2019 59 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Прекрасная во всех отношениях "новость".
Ремонт энергоблока в Казахстане отметили жертвоприношением.
Корову принесли в жертву после завершения ремонта энергоблока на электростанции в Аксу, передает корреспондент Tengrinews.kz. Очевидцы записали минутный ролик с места событий и разместили его в Telegram.
На кадрах виден стоящий на территории энергопредприятия автоприцеп с животным. В следующие секунды несколько человек в рабочей форме вытягивают корову из автозагона и валят на землю. Как сообщается под видео, корову зарезали и обрызгали кровью энергоблок. В пресс-службе станции подтвердили, что животное принесли в жертву по случаю завершения капремонта одного из энергоблоков. "По традиции при завершении крупных проектов, таких как строительство или реконструкция производственных объектов, сотрудники просят пригласить религиозных служителей для благословения. В связи с запуском пятого энергоблока коллектив также предложил пригласить имама для исполнения традиционных обрядов. Это инициатива самих работников – соблюсти обычаи", – прокомментировала корреспонденту Tengrinews.kz ведущий специалист службы по корпоративным коммуникациям АО "ЕЭК" Айгерим Имангазинова. Она также добавила, что мясо животного раздали нуждающимся семьям. На станции также подтвердили, что части отремонтированного энергоблока окропили кровью. "Все было сделано по обряду. Важно понимать, что работники сами хотели его провести в честь запуска блока", – отметила Имангазинова, добавив, что ввод объекта позволит увеличить мощность станции с 300 до 325 МВт и значительно сократить расход топлива и эксплуатационные траты.
https://tengrinews.kz/story/korovu-prinesli-v-jertvu-posle-remonta-energobloka-v-aksu-386396/ – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5494292.html
Это вам не святой водой бразгать, намного эффективнее.