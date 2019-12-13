Богатейший человек РФ помогает затопленной Венеции, пока сибиряки остаются без крова

Летом 2019 года в Иркутской области произошло сильное наводнение, погибли люди. Под водой оказалась инфраструктура региона, небольшие поселки и целые города, был нанесен огромный ущерб.

На этом фоне стало известно, что богатейший человек России, совладелец и председатель правления компании «Новатэк» Леонид Михельсон, состояние которого оценивается в 24 млрд долларов, оказал финансовую помощь в устранении последствий потопа в Венеции. В настоящее время этот итальянский город переживает масштабное наводнение.

Ряд российских СМИ уже обратили свое внимание на то, что крупный бизнесмен, сколотивший свое состояние на природных богатствах российского Севера, вообще не был замечен в оказании помощи нуждающимся соотечественникам в Сибири. При этом потоп в Венеции не смог оставить равнодушным олигарха.

О том, что Михельсон помогает итальянскому городу, рассказал в интервью «Дождю» дирижер и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. При этом он не стал уточнять конкретную сумму, которую пожертвовал Михельсон.

Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано уже выразил свою признательность по данному поводу:

Я очень признателен маэстро Гергиеву, с которым встретился в субботу на Санкт-Петербургском международном культурном форуме и который сразу же принял мое предложение организовать мероприятие в поддержку Венеции в связи с тяжелыми наводнениями последних дней, которые нанесли огромный ущерб городу на воде, столь любимому в России.

Посол отметил, что Гергиев с готовностью откликнулся на призыв поддержать утопающую Венецию. Более того, он предложил послу Италии привести прямо в диппредставительство топ-менеджеров ведущих российских компаний и провести там концерт. Так что концерт в Мариинском театре - это лишь начало сбора средств для помощи Венеции.

К сожалению, нам не известно, давал ли «маэстро» Гергиев благотворительные концерты для оказания помощи попавшим под стихийное бедствие россиянам. А между тем, по утверждениям мэрии Венеции, ущерб от стихийного бедствия составляет 1 млрд евро.

Источник: https://topcor.ru/12005-bogatejshij-chelovek-rf-pomogaet-zatoplennoj-venecii-poka-sibirjaki-ostajutsja-bez-krova.html?yrwinfo=1576218084354272-1563786867050692456000125-vla1-2034