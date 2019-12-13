Богатейший человек РФ помогает затопленной Венеции, пока сибиряки остаются без крова
Летом 2019 года в Иркутской области произошло сильное наводнение, погибли люди. Под водой оказалась инфраструктура региона, небольшие поселки и целые города, был нанесен огромный ущерб.
На этом фоне стало известно, что богатейший человек России, совладелец и председатель правления компании «Новатэк» Леонид Михельсон, состояние которого оценивается в 24 млрд долларов, оказал финансовую помощь в устранении последствий потопа в Венеции. В настоящее время этот итальянский город переживает масштабное наводнение.
Ряд российских СМИ уже обратили свое внимание на то, что крупный бизнесмен, сколотивший свое состояние на природных богатствах российского Севера, вообще не был замечен в оказании помощи нуждающимся соотечественникам в Сибири. При этом потоп в Венеции не смог оставить равнодушным олигарха.
О том, что Михельсон помогает итальянскому городу, рассказал в интервью «Дождю» дирижер и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. При этом он не стал уточнять конкретную сумму, которую пожертвовал Михельсон.
Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано уже выразил свою признательность по данному поводу:
Я очень признателен маэстро Гергиеву, с которым встретился в субботу на Санкт-Петербургском международном культурном форуме и который сразу же принял мое предложение организовать мероприятие в поддержку Венеции в связи с тяжелыми наводнениями последних дней, которые нанесли огромный ущерб городу на воде, столь любимому в России.
Посол отметил, что Гергиев с готовностью откликнулся на призыв поддержать утопающую Венецию. Более того, он предложил послу Италии привести прямо в диппредставительство топ-менеджеров ведущих российских компаний и провести там концерт. Так что концерт в Мариинском театре - это лишь начало сбора средств для помощи Венеции.
К сожалению, нам не известно, давал ли «маэстро» Гергиев благотворительные концерты для оказания помощи попавшим под стихийное бедствие россиянам. А между тем, по утверждениям мэрии Венеции, ущерб от стихийного бедствия составляет 1 млрд евро.
Источник: https://topcor.ru/12005-bogatejshij-chelovek-rf-pomogaet-zatoplennoj-venecii-poka-sibirjaki-ostajutsja-bez-krova.html?yrwinfo=1576218084354272-1563786867050692456000125-vla1-2034
А ведь были времена, когда уважаемая (тогда) А.Б.Пугачева организовывала концерты в поддержку Чернобыля! Назовите что-то подобное сегодня…
это была мимикрия,что свойственно этому племени ,я бы постыдилась упоминать имя этой Мамы всех геев,сбрендевшей
Так я и говорю – “тогда.” Ее первый официально озвученный скандал состоялся в 1987 году, как сейчас помню – даже по радио озвучили. И понеслось!..
Уважаемые, …. сибиряки же для них ЧУЖИЕ !!!! А там СВОЙ… Их же с рождения мать учит отличать СВОИХ от ЧУЖИХ,и поступать с ними соответственно… Ааааа росиянская власть всех нас учит, что у нас все равны, ааа они РОВНЕЕ, потому что ето лучшая и достойнейшая часть досиян (по словам ВВ Путина)
Кощунство. Да и давно им Россия и Российский народ служит лишь средством для приобретения БОЛЬШИХ доходов
Бри – Стампу: “Третья группа – группа изъятия! Самые талантливые ребятушки…” (Приключения Электроника)
У них наверное там и недвижимость и отпрыски, а здесь нахапал и свалил. Русские и другие народы России для них не свои, только когда их начинают прижимать вопль стоит на весь мир-самый обыкновенный паразитизм.Если для организма регулярно не проводить дегельминтизацию (выведение глистов) он может умереть на крайний случай не будет развития.
” ЕВРО-КЛИЗМА” ЗОВУТ ЕТОТ ОЧИЩАЮЩИЙ ,ВОЗРОДИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕС, ДОРОГОЙ !
Плюс чеснок во теплой водичке- моя мама мне делала в детстве,когда еще не было таблетки, , , чтобы бегали ети сосуны быстрее !
Вы просто очень взволнован, , , зовите сомишленики , и “огонь ” по самодержавию и бездорожию !
Какая серость! Господа сибиряки, разве непонятно с одного раза, что человек с фамилией Михельсон ничего общего не может иметь с Сибирской землей, сибирские богатства – вот его интерес. На ваши претензии ему – наплевать!
так же как и отпрыски вырожденные Нарышкины,Шуваловы-с..-один самолет для кота с собакой мог бы спасти поселок,т.е строительство его с нуля на новом месте.
Но в очередной раз ГД проголосовала против увеличения налога на богатство и против наказания Судей!! за вождение машин в пьяном виде.А вы делайте вид ,что избираете власть.Потому что любой Закон ,сказал Путин -это компромисс существующих интересов ,а не справедливость,как кажется нам.Это правда жизни на сегодня не больше ,не меньше.Но вчера он убрал вора-коммуниста Левченко и поставил генерала из МЧС -может этот что-то сделает для пострадавших.
Стоит сменить название статьи на “Российский олигарх оказал неоценимую помощь при спасении культурных ценностей мирового значения от наводнения в Венеции” и можно менять риторику комментов на хвалебную.
Можно подумать один Михельсон помогать должен.
В Иркутской области, большая часть миллионеров — чиновники, владеющие огромным состоянием.
Марина Седых — генеральный директор «Иркутской нефтяной компании» на протяжении уже 16 лет, член партии «Единая Россия». Декларированный годовой доход: более 404,4 миллиона рублей.
Нина Кочеткова – гендиректор «Чекотова П.А. «Фортуна»», председатель комитета по собственности и экономической политике. Декларированный годовой доход: более 197,8 миллиона рублей.
Председатель совета директоров строительной компании «Гранд-Строй» и «Центр» Владимир Чеботарев. Декларированный годовой доход: почти 79,5 миллиона рублей.
А если заменить на “друга гаранта”, так остальные, говоря юридическим языком, сразу же становятся ничтожными… Михельсоны, как и гольфстримы с циркулями, никогда не будут помогать славянам в их беде – им это ЗАПРЕЩЕНО их писаниями… Hikkoth Akum X1: «Не выказывайте милосердия гоям».
Ага, Михельсон во всём виноват. Путин помогает восстанавливать Нотер-Дам, а миллионы российских пенсионеров голодают.
В Китай провели трубу с газом, а российские деревни без газа.
Косяк одного не отмазывает другого. Не надо передёргивать.
Готовят массовое переселение народов, маскируя озоновыми дырами, потеплением и т.д. Народ в Сибири становится лишним для Михельсонов и владельцев денег, как говорит Катасонов. Будут спасать мир за наш счёт. Слушаю профессора Полеванова на сайте о изменении климата и о наступлении Водородных технологий. Послушайте внимательно. Мир уже принимает водородную энергетику и крах углеводородов приближается.
Под эту сурдинку будут геноцидировать лишнее население.. ПОка эта компания в Правительстве и в Финансах рулит, а на местах и во всех мало-мальски важных структурах воруют, как говорит Путин миллионами, все шавки заточенные под травлю России и её развал активничают, не встречая народного сопротивления. Страна ждёт Сталина, Каддафи, даже Саддама Хусейна , для того, чтобы накинуть петлю на жирную шею нуворишей и воров в органах власти, умерив их аппетиты. Теперь понятна их необужданная жадность в воровстве, для того чтобы войти в новую шайку будущей новой элиты У них уже есть альтернатива нашему беЗправному народу на окраинах- многочисленная пришлая рабочая сила, которая лишает коренное население права на достойные заработки, и легко управляется увольнением и простой высылкой на свою родину. С какой скоростью пойдёт этот процесс можно судить по активности запада :
Путин в Париже тихо капитулировал перед Украиной?
…….” Киев принял закон, позволяющий вводить в страну иностранные войска. В Очакове строится база НАТО. Украина, даже если ее не примут в Североатлантический альянс, может стать его партнером в той или иной форме.
От украинского транзита уйти не удалось. «Южный поток» был вовсе отменен из-за бездействия со стороны Болгарии. «Турецкий поток» усох вдвое, а Болгария вновь затягивает строительство своей части трубопровода. «Северный поток-2» после принятия поправок в Третий энергопакет опустел на одну трубу из двух. Под давлением Германии в «Газпроме» согласились с необходимостью сохранения украинского транзита.”……
https://politobzor.net/207751-putin-v-parizhe-tiho-kapituliroval-pered-ukrainoy.html
Первые чёрные ласточки?