Россия объявила о высылке двух сотрудников посольства Германии
Россия, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение объявить персонами нон грата двух сотрудников посольства Германии в Москве, сообщили в пресс-службе МИД России.
В этой связи российская сторона в порядке ответной меры приняла решение объявить персонами нон-грата двух сотрудников посольства ФРГ в России.
Как сообщает ТАСС, посол ФРГ в Москве покинул министерство иностранных дел России, не став общаться с журналистами.
4 декабря Германия объявила двоих сотрудников посольства России персонами нон грата из-за того, что Россия якобы мало способствует в раскрытии убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
10 декабря президент Владимир Путин заявил, что Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой выдать организатора взрывов в метро Москвы, который был убит в августе 2019 года в Берлине, но не нашла понимания. Он также заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии являлся боевиком, был одним из организаторов взрывов в московском метро.
Источник: http://voicesevas.ru/news/48801-rossiya-obyavila-o-vysylke-dvuh-sotrudnikov-posolstva-germanii.html
Неправильно Нужно в 3х кратном Они 2х мы высылаем 6.