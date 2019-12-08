Главная » Творчество

Лучший гитарист мира учился в Ростове

22:58. 8 декабря 2019 69 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Выпускник джазовой кафедры Ростовской консерватории им. С. В. Рахманинова Евгений Побожий стал первым российским музыкантом, одержавшим победу на Международном конкурсе гитаристов Института джаза им. Херби Хэнкока. Об этом сообщила в среду пресс-служба оркестра управлением Игоря Бутмана, солистом которого Побожий является последние 4 года.

Выпускник джазовой кафедры Ростовской консерватории им. С. В. Рахманинова вошел в число 12 полуфиналистов, отобранных со всего мира. Их выступления оценивали Пэт Метини, Стэнли Джордан, Ли Ритенаур, Джон Скофилд и другие джазовые мэтры. В финал вышли трое музыкантов, за звание лучшего с Побожим боролись выпускник колледжа Беркли и Университета Уильяма Паттерсона Сесил Александер, а также выпускник Консерватории Новой Англии в Бостоне и бывший участник ансамбля саксофониста Донни Макксалина Макс Лайт.


Побожий родом из Северска, Томской области.
По его словам, увлечение гитарой началось в возрасте 9 лет, когда он нашел у отца кассету Deep Purple «Burn» 1974 года. Ричи Блэкмор, который стал первым гитарным кумиром Евгения.
В интервью guitar.ru Побожий заявил, что джазовое образование в России находится пока в зачаточном состоянии:
- Есть отдельные учебные заведения, которые очень выделяются на общем фоне, например, джазовая школа им. Кима Назаретова в г. Ростов-на-Дону – музыкальная школа, выпускники которой ежегодно пополняют ряды студентов европейских и американских джазовых ВУЗов и демонстрируют впечатляющий уровень уже в 15-16 лет.

Международный конкурс Института джаза им. Херби Хэнкока (Herbie Hancock Institute of Jazz International Guitar Competition) проводится с 1986 года. До 2019 года он носил имя Телониуса Монка. Переименование связано со сменой названия организатора: Институт джаза им. Телониуса Монка стал Институтом джаза им. Херби Хэнкока.
Вот песня из репертуара Депеш Мод. На гитаре – Евгений.




Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9506675.html

Метки: Видео, музыкант, Россия

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Что задумал Путин
..., что Россия, будучи крупнейшим в мире поставщиком энергоресурсов, может вскоре приступить... России. Порядок и спокойствие — вот лучший вклад российских граждан в воссоздание...
Великая «Китайская» Стена
... Ортелиуса из его географического атласа мира Theatrum Orbis Terrarum 1602 года...
Биоматрица
... солнцем в этом огромном мире становятся всё жестче и ...личности.Человек попадает в наш мир неразумным младенцем. На данном...абстрактная. Так как в материальном мире и логика материальная. На ...противник изучения природы окружающего нас мира. Но давайте же хоть ...
ПОЧЕМУ МАЛЬЧИКАМ И ДЕВОЧКАМ В РОССИИ ЛУЧШЕ УЧИТЬСЯ РАЗДЕЛЬНО?
...исключения учебные заведения. Мальчики учились в гимназиях, лицеях и...от семьи и внешнего мира. Существовали также частные женские...заведении, где могли бы учиться девочки всех сословий, имея...пригласил работать в гимназии лучших учителей Петербурга, и благодаря...
Президент России участвует в заговоре против своего народа. Ольга Ли
Депутат Курской областной думы Ольга Ли уверена, что президент России участвует в заговоре против своего народа... Депутат Курской областной думы Ольга Ли выложила в YouTube ролик, в котором обвинила президента России Владимира Путина в «преступном ...
Кто на самом деле написал ДОТУ и КОБ
...известно только Богу. Пришлось учиться в первый раз, Куда... Зубов”) Узнав, что лучшая школа для слепых и слабовидящих...Ленинграде, Владимир переехал туда учится. Окончив школу, Владимир Иванович...мировым именем, ведущий в мире специалист в области математической...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)