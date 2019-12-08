Лучший гитарист мира учился в Ростове

Выпускник джазовой кафедры Ростовской консерватории им. С. В. Рахманинова вошел в число 12 полуфиналистов, отобранных со всего мира. Их выступления оценивали Пэт Метини, Стэнли Джордан, Ли Ритенаур, Джон Скофилд и другие джазовые мэтры. В финал вышли трое музыкантов, за звание лучшего с Побожим боролись выпускник колледжа Беркли и Университета Уильяма Паттерсона Сесил Александер, а также выпускник Консерватории Новой Англии в Бостоне и бывший участник ансамбля саксофониста Донни Макксалина Макс Лайт.Побожий родом из Северска, Томской области.По его словам, увлечение гитарой началось в возрасте 9 лет, когда он нашел у отца кассету Deep Purple «Burn» 1974 года. Ричи Блэкмор, который стал первым гитарным кумиром Евгения.В интервью guitar.ru Побожий заявил, что джазовое образование в России находится пока в зачаточном состоянии:- Есть отдельные учебные заведения, которые очень выделяются на общем фоне, например, джазовая школа им. Кима Назаретова в г. Ростов-на-Дону – музыкальная школа, выпускники которой ежегодно пополняют ряды студентов европейских и американских джазовых ВУЗов и демонстрируют впечатляющий уровень уже в 15-16 лет.Международный конкурс Института джаза им. Херби Хэнкока (Herbie Hancock Institute of Jazz International Guitar Competition) проводится с 1986 года. До 2019 года он носил имя Телониуса Монка. Переименование связано со сменой названия организатора: Институт джаза им. Телониуса Монка стал Институтом джаза им. Херби Хэнкока.Вот песня из репертуара Депеш Мод. На гитаре – Евгений.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9506675.html