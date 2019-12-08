Главная » Мировоззрение, Политика

Чего боится НАТО? Не «русские идут», а «китайцы уже пришли»

19:24. 8 декабря 2019 147 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: ИА Regnum

Немецкая газета Die Welt назвала Китайскую Народную Республику «ключевым противником НАТО». Оказывается, это государство стремится «купить» политическое влияние в Европе путем инвестиций в страны «старого света». При этом немецкое издание упрекает Германию и Францию в том, что они недооценивают-де опасность, исходящую от Пекина.

Флаг НАТО

Флаг НАТО © Army.mil

 
Китайские юани

Китайские юани ©  Junjiewu99

 

Опасность же, по утверждению Die Welt, состоит в том, что «власти Китая с успехом распространяют своё влияние на мировые океаны и вскоре смогут получить контроль над доступом ко многим международным морским путям».

В качестве «обоснования» растущей опасности экспансионизма Китая отмечается, что «эта страна в последние годы серьёзно вооружилась, и «ее военная мощь позволяет считать исчерпанной роль Соединённых Штатов в качестве державы, гарантирующей безопасность той же Австралии, Южной Кореи или Японии». По мнению автора статьи, всё это грозит и безопасности и благополучию Европы.

Китайские солдаты

Китайские солдаты © Kremlin.ru

 

Сообщающий об этих опасениях европейцев российский новостной портал News.ru ранее информировал, что лидеры стран — участниц НАТО впервые в истории военного альянса обсудят на саммите блока угрозы со стороны Китайской Народной Республики. О чем поведал генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, «Пекин обладает вторым в мире военным бюджетом и постоянно инвестирует в развитие вооружений. Политик отметил, что Поднебесная несёт Вашингтону как новые возможности (?! — А.К.), так и вызовы».

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг © Nato.int

 

Похоже, недалек тот день, когда вновь насаждающийся в Европе лозунг холодной войны «Русские идут! » будет дополнен паническими слухами о том, что, оказывается, «и китайцы тоже идут». Хотя они давно уже пришли, судя по толпам китайских туристов в европейских городах.

Источник: https://nstarikov.ru/chego-boitsja-nato-ne-russkie-idut-a-kitajcy-uzhe-prishli-111150

Метки: чит.клуб

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Ливия держиться.
.... В настоящий момент бои идут в районе отеля "Риксос...это НАТО!..Далее идут высказывания политического характера, что НАТО творит ...совершенно ясно. Вот для чего нужны блокпосты. Те, ... атаковали... Я должен сказать русским, китайцам, иранцам, алжирцам... вы ...
Интервью Сокола с Полом Крейгом Робертсом
... 1991 году. Сегодня НАТО обеспечивает прикрытие для американской...году? Лично я очень боюсь, что будет Хиллари Клинтон... самом деле сознательно идут по пути к ...? Нет ли чего-нибудь в русской культуре, нации ...к войне. Если русские и китайцы не готовы к ...
Сорок уроков русского: Урок двадцать первый - Народ
... заманухи: трагическая смерть русской народной героини, принцессы ...народа. К тому, чего так боится власть, и чему... остальное довершат войска НАТО.И будут эти ...» варроатоза, и теперь идут вплотную к матке, не... бы «обрадовались» этому китайцы – все это понятно ...
Мы мешаем США осуществлять свой сценарий
...разлита русофобия: «Русские идут, вот-вот нападут на НАТО или оккупируют ... и Иран подкалывать, и китайцам нагадить., и выдавать премии... у нее паспорт. Для чего это нужно? Ну не ... всегда отвечаю: я очень боюсь изнасиловать горничную»... Одной ногой ...
Илья Бронский. Олимпийские политические сражения. Кто же нам объявил войну или Мир должен знать своих героев!
...русские, которые сломали весь этот заранее пролоббированный расклад, в результате чего...так боялись принять справедливое решение? Боятся ...стратегических коммуникаций НАТО (NATO Strategic... насколько успешно китайцы срывали операции ...- 29%, далее идут Азия (20,46...
Вода сама себе царь в 260 языках мира
... словарей и справочников, чего мы, конечно же,... БОЕВИЩЕ бое, бой – место для ловли рыбы БО́ГАТЬ ... НАТ-НЕТ в том, что европейцы приняли русскую приставку...строгий, крепкий, сильный», которые идут от «орда» ngäts'i... (вал) веизи у китайцев был тот же семантический...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)