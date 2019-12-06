В Британии когда-то была ведическая цивилизация

После этого, как утверждает Википедия, «римская цивилизация быстро распространилась» по Британии. Однако, с конца 3 века вроде бы начались набеги саксонских племён, а в 4 веке к ним подключились пикты и скотты, и в начале 5 века (419 г.) римляне ушли из завоёванной ими страны – теперь уже бывшей провинции Римской Империи.

Официальная версия такова. Римляне завоевали Британию в середине 1 века нашей эры. Местные племена (бритты, кельты, пикты) отчаянно сопротивлялись захватчикам, поднимая восстания одно за другим, которые были успешно подавлены. За 40 лет завоевания римляне уничтожили от 100 до 250 тысяч местных жителей, что составило от 1/12 до 1/4 населения.[1] Учитывая тот факт, что война велась холодным оружием, а также то, что население Британии в то время составляло примерно 2 миллиона человек [2], цифры зачистки местного населения завоевателями являются очень высокими.

В ходе написания статей об иудейском завоевании Британии мне стало интересно, что было там до него. Вскрылись, на мой взгляд, любопытные факты, которые официальная историческая наука особо не скрывает, но и не афиширует, дабы избежать неудобных вопросов. Это касается некоторых моментов так называемого «римского завоевания Британии» .



Исходя из этой информации, на «быстрое распространение» римской цивилизации на Оловянных островах у римлян была всего парочка веков, но за это время они ударными, стахановскими темпами успели отстроить Британию с нуля. Стоит только взглянуть на карту Англии, на которой отмечены объекты, построенные, как нам рассказывают, жестокими захватчиками.

Карта Англии с римскими объектами

Придя на территорию современной Англии, «оккупанты» начали с невиданным энтузиазмом строить не только оборонительные объекты типа «римских лагерей» и серьёзные фортификационные сооружения, такие, как «Стена Антонина» и «Стена Адриана», у которой, кстати, были предусмотрены оборудованные таможенные пункты для торговли с севером, но и огромное количество гражданских объектов.

Дороги в Британии

За время своего владычества на островах, говорят нам, римляне успели отстроить впечатляющее количество гражданских объектов, в том числе и протянуть почти по всей Британии примерно 2000 миль (3200 км) высококачественных дорог.

Сеть дорог в Британии, построенная римлянами

Часть древней сети дорог и по сей день входит в национальную сеть дорог Великобритании. Отдельные дороги живы и сегодня, и даже пригодны к эксплуатации, причём многие из них сохранились до сих пор в приличном виде безо всякого ремонта. А некоторыми «римскими» дорогами британцы пользуются и по сей день, нанеся лёгкий макияж в виде асфальтового покрытия. Настолько качественно строили тогда.

Это были достаточно сложные и трудоёмкие инженерно-технические сооружения, требовавшие также тщательных геодезических и землемерных работ. Ведь, чтобы прорыть траншею, в которую укладывали основание дороги, её сначала надо было тщательно вымерять, а затем разметить, прорыв две параллельные канавы на заданном расстоянии друг от друга – 2,5…4,5 м.



При этом строители добивались почти идеально прямых путей от одного населённого пункта к другому, причём, эти населённые пункты могли отстоять друг от друга на десятки, а то и сотни километров.

Римская дорога около Бэйнбрижда (Bainbridge)

Технология была следующей: строители выбирали грунт до скального основания, либо до более твёрдого слоя почвы, а затем в получившуюся траншею укладывали слой необработанных камней, на него – слой щебня, скреплённого связующим раствором, затем слой сцементированных ещё более мелких обломков битого камня, и, наконец, мостили дорогу крупными булыжниками.

Так что неудивительно, что дороги, построенные по такой технологии, сохранились так долго.

Древняя дорога между Манчестером и западным Йоркширом.





– Откуда брали деньги на такое грандиозное строительство и содержание рабочей силы в оккупированной стране, явно не блещущей богатством? А, учитывая тот факт, что подобными «возмутительными деяниями» они занимались на всей территории т.н. «римской империи», отстраивая побережье Средиземного моря и не только его, в едином архитектурном стиле, то вопрос финансирования и организации таких мега-проектов встаёт в полный рост.

Пусть и считается, что рабский труд – труд почти бесплатный. Однако рабов ведь надо чем-то кормить, для чего где-то брать продовольствие и подвозить его. Рабов надо где-то размещать и бдительно охранять. А это – затраты и немалые, о которых кабинетные историки, по повелению которых «на стройки сгоняли тысячи рабов», не задумываются. Не говоря уже о затратах, которые предполагает любая стройка.

А «римляне» строили очень много не только в Британии, но и по всей своей огромной империи. И строили не хилые хрущобы, а добротные, красивые и нередко грандиозные гражданские объекты типа форумов, храмов, театров, терм и пр. А территория Империи была огромна – в самом её расцвете во 2 веке н.э. она составляла 5 631 900 кв. км. с населением 65 млн. человек.

Кроме того, учитывая, что общая численность римской армии в Британии составляла 40 тысяч человек с середины 1 века, до максимальных 55 тысяч во второй половине века 2 [3], а также невеликое население острова, то построить, то, что, по словам официальных историков, было построено на островах, такими силами, за такой срок, да ещё и вручную, как нам говорят, было невозможно.

Что ещё строили римляне в Британии, кроме дорог

Кроме изумительно долговечных дорог, «солдаты и рабы», рассказывают нам историки, закладывали большие и малые города (77 штук) и строили там городскую развитую инфраструктуру (центральную канализацию и водоснабжение), общественные здания (форумы, базилики, храмы) и бани, вернее целые банные комплексы, подводили к ним воду, возводя акведуки. Общественные бани строили не только во всемирно известном городе Бат (Bath), который так и переводится – баня, но и в любом мало-мальски крупном городе, который они основывали и отстраивали.

Возьмём, например, город Лестер (Leicester), что находится в центральной Англии. В 30-х годах 20 века там раскопали огромный общественный банный комплекс, построенный, по мнению археологов, во 2 веке нашей эры.

Банный комплекс в Лестере, 2 век н.э.

Там же, в Лестере, откопали не менее впечатляющий форум – центральную городскую площадь с рынком в центре и общественными зданиями по периметру, главным из которых была базилика, в которой проходили судебные процессы, решались финансовые вопросы и проводились собрания. Он тоже якобы был построен «солдатами и рабами».

Форум в Лестере, 2 век н.э.

Римские виллы в Британии

Реконструкция «римской» виллы в Нор Ли (North Leigh)

Реконструкция «римской» виллы в Чедворте (Chedworth)

Северное крыло виллы в Чедворте с роскошными банями, гостевыми комнатами и второй столовой

Бани на вилле в Чедворте

Римские виллы в Британии оказались НЕ римскими

Однако особый интерес вызывают не только впечатляющее количество, назначение, дельное устройство и качественное исполнение этих построек, но и их декоративное убранство. В частности это касается мозаик, которыми во множестве украшены полы этих зданий. Дело в том, что подавляющее большинство «римских» вилл украшено ведическими символами.

Мозаика на «римской» вилле в Чедворте (Chedworth)

Мозаика на «римской» вилле в Альдборо (Aldborough)

Aldborough Roman Mosaic

Мозаика на «римской» вилле в Нор Ли, Оксфордшир (North-Leigh, Oxfordshire)

Мозаика на «римской» вилле в Брэдфорде-на-Эйвоне (Bradford on Avon)

Мозаика на «римской» вилле в Вудчестере, Глостершир (Woodchester, Gloucestershire)

Странная ситуация получается. Ведь «римская империя» ни в каком своём периоде не была замечена в использовании свастики и других ведических символов ни в своей мифологии, ни в своём искусстве, ни в народных промыслах, ни в своих символах власти. В крайнем случае, официальные историки ничего об этом не заявляют.



Не найдёте вы ведические символы и в документах, рассказывающих о символах «римской империи».



Там есть всё, что угодно – орлы, волчицы, фасции, а ведических символов – нет. Не было ведических символов у Рима, не было! – говорят нам. Не верьте глазам своим.

Однако, судя по «римским виллам» на территории Британии и не только там, а по всему миру, они там были в превеликом множестве и в превеликом же разнообразии. Официальные историки повернулись к этой теме слепым глазом и глухим ухом. Почему, интересно?

Кто на самом деле строил римские виллы и всё остальное

Есть у меня несколько мыслей по этому поводу. Дело в том, что на территории Италии существовал народ, который использовал эти символы во многих областях – в быту (посуда, ювелирные украшения, мебель), на погребальных урнах и настенных росписях. И официальные историки это всячески подтверждают. Народ этот называют этруски.



Разнообразные свастичные символы применялись этрусками повсеместно.

Некрополь этрусской семьи Сатиев (Saties) из Вульчи (Francois Tomb)

Этрусская золотая подвеска (вид снизу), 7 в. до н.э.

Погребальная этрусская урна, 8 в. до н.э. (Музей Ватикана)

Официальная история не отрицает их существования и даже называет их «учителями учителей» Западной Европы, т.е. пресловутых «римлян». Однако этот народ чем-то им не угодил, и на них навесили ярлык «исчезнувшие», а их письмена – «нечитаемые». Фраза «hetruscum non ligatur» (этрусское не читается) стала крылатым выражением.

Считается, что их история завершилась в 1 веке до н.э., поскольку римляне их романизировали и ассимилировали. Однако культура этрусков оказалась насколько живуча, что и спустя века после, как нам говорят, окончательного её растворения в римской культуре, её символы продолжали использоваться на всей территории огромной Империи в 5 миллионов кв. км.

Как-то с трудом верится, что победители использовали настолько часто и густо на протяжении столетий символы «ассимилированного» и, в конечном итоге, «исчезнувшего», народа, и за сотни лет не сподобились родить свои собственные. Скорее всего, в реальности никто никого не растворял, разве только на бумаге, а «исчезнувший» народ продолжал спокойно жить и использовать свои символы.

Кроме того, существуют исследования, которые показывают, что, во-первых, реальные, не поддельные (возведённые в средние века) «римские» развалины на самом деле – этрусские. Акведуки по всей Европе (те самые, которые, по словам официальных историков, строили римские солдаты и рабы) тоже строили этруски. Более того, у этрусков была монополия на строительство этих сооружений [3].

Во-вторых, этрусское очень даже читается, причём, достаточно легко и по-русски [4], поскольку этрусское письмо ближе всего к южнославянской этимологии. Об этом свидетельствует карта европейских языков 1741 года Готфрида Гензеля (Gottfried Hensel) «Europa Polyglotta, Linguarum Genealogiam exhibens, una cum Literis, scribendique modis, omnium gentium». Полное название карты с латинского: «Многоязычная Европа.



Генеалогия языков, алфавиты и способы письма всех народов».



На этой карте есть Этрурия (Hetrusca), а внизу карты находятся 4 алфавита, которые показывают, что составители этой карты поставили этрусский язык в группу южно-славянских языков: (гуннский (венгерский), склавонский (польский и богемский), иллирический (западно-балканский) и этруский). [5]

Карта европейских языков 1741 года Готфрида Гензеля.

Странно, что эта карта сохранилась, ведь показывая, что этруски относятся к славянам, официальные историки должны признать, что славяне являются учителями Западной Европы, что уж вообще «ни в какие ворота не лезет». Сказано же, что славяне появились не ранее 4 века нашей эры и были невежественны и дремучи, когда Европа была практически уже светочем цивилизации. Тем более, никаких славян быть не должно во времена лучезарной Римской империи.



Поэтому у официальных историков этрусское не читается по сей день. Политика-с.

В-третьих, этруски никуда не исчезали и живут там же, где и жили [6] (как и скифы, тоже «исчезнувшие» волей историков), а Этрурия со столицей Флоренция просуществовала до 18 века. Медичи были великими герцогами Этрурии, о чём свидетельствуют памятные медали Флоренции. [7]

Отсюда следует, в-четвёртых. Нет сомнения в том, что на территории, которую сейчас называют «Римской империей» и впрямь существовала какое-то мощное полигосударственное образование, какая-то Империя. Очень уж одинаков архитектурный стиль, в котором строились все её города и веси.

Однако, по какой-то причине официальным историкам, вернее их заказчикам, было невыгодно говорить правду о том, чья на самом деле эта Империя была. Сейчас докопаться до правды нелегко, но люди не сдаются и выдвигают различные теории. Одна из таких теорий говорит, что все государства, которые «учёные» объявили входившими в «Римскую» империю, не находились на положении завоёванных рабов, но были равноправными членами «Союза славянских государств». [8]

Будет логичным предположить, что этот Союз, помимо политического и военного, также был и экономическим. В этом случае, вопросы об источнике материальных и человеческих ресурсов для строительства огромного числа материально-затратных объектов по всей Европе отпадают сами собой. И цели строительства становятся на место: люди строили для себя, для своих детей и внуков, а не для завоёванных рабов! Поэтому и строили на века, на тысячелетия…

В-пятых, сами себя этруски называли расенами. Расены в славяно-арийской ведической традиции – это один из четырёх народов Белой Расы, которые колонизировали нашу планету. Именно у этих народов было 144 разновидности свастики. Потрясающий орнамент последней мозаики «римской виллы», которую я привела, включает в себя впечатляющее количество ведических символов в самых разных комбинациях, среди которых легко распознаются свастичные Сваор, Рубежник, Рысич и Коловрат.

Логично предположить, что общество, настолько использующее ведические символы, было ведическим. То есть, государство, которое сейчас называют «Римской империей» было Империей ведической, значит, на территории Британии в период, указанный как «римский», народ жил по ведическим законам.

Совсем другая это была империя, чем нам рассказывают. Во все времена она отличалась тем, что обустраивала и облагораживала территории, ей подконтрольные. Именно ей принадлежат эти символы. Именно её существование и её деятельность была скрыта под фальшивкой 15-16 веков, именуемой «римской империей».

Взять хотя бы тот факт, что самой ранней картой римской Британии считается копия карты из «Географии» Птолемея 2 века Prima Europe tabula, напечатанная в 1486 году в Ульме (Германия). Оригинал этой карты, естественно, не сохранился. Да и на напечатанной средневековой карте мира никакой «Римской империи» не обозначено, а на её месте были отдельные страны – Альбион, Испания, Галлия, Иллирия и т.д. Но учёные упрямо твердят о том, что Птолемей составлял свою карту мира «в период расцвета Римской Империи».

Почему погибла Средиземноморская ведическая империя

Историки нам говорят, что после того, как пресловутые римляне покинули Оловянные острова, всё там вдруг резко захирело. Например, посмотрим, что было при «римлянах», а на самом деле – ведическом государстве, в Кентенбери (Canterbury), что на юго-востоке Англии.

«Римский Кентенбери». Canterbury Heritage Museum

А, вот, что стало после того, как римляне якобы оттуда ушли. Масштабы тотального упадка весьма впечатляют.

«Пост-«римский» Кентенбери». Canterbury Heritage Museum

Только с чего бы это всё так резко скатилось в дикость? Что, за 200 лет владычества цивилизаторы не сумели привить цивилизируемым навыки пользования «высокими технологиями» и народ резко перехотел жить в благоустроенных городах и резко метнулся в хибары и землянки?

Верится с трудом. Откат в дикость происходит совсем по другим причинам. Например, вымирание большинства населения по причине эпидемии, катаклизма природного или неприродного характера. Что именно случилось на островах, да и по всей так называемой «римской» империи, сказать трудно.



Но дело явно подозрительное. Иначе, почему все так называемые римские постройки Британии оказались под толстенным слоем почвы, как будто их сначала смело, а потом завалило. От них в буквальном смысле остались только фундаменты.

Римская вилла размером с Букингемский дворец найдена на поле, где сеяли зерно, около Бэнбэрри (Banbury), Оксфордшир

Совсем не дикость местного населения и не набеги варваров откатили Британию практически на уровень дикости, как нам рассказывают историки. В Европе, да и во всём мире, в 5-6 веке творилось что-то страшное. Во-первых, там свирепствовала так называемая Юстинианова чума – пандемия, начавшаяся в правление византийского императора Юстиниана I и названная по его имени, которая косила людей на протяжении двух веков (541-750).

Примечателен тот факт, что исследователи этого явления не могут с уверенностью рассуждать о происхождении Юстиниановой чумы. Вроде как пришла она с запада Китая и по торговым путям дошла до Средиземного моря, и «римляне» получили этот «подарок» вместе с шёлком и пряностями. В результате этой пандемии, Европа практически обезлюдела (население уменьшилось более чем вдвое – с 60 до 28 млн. человек) и скатилась в дикость. Восток тоже пострадал. Там человеческие потери оценивают в 100 млн. человек.

«Римская» империя, та, которую историки называют западной, оставила пострадавшим после чумной катастрофы европейцам в наследство достаточно отлаженную и ухоженную цивилизацию – множество благоустроенных городов, прекрасных дорог, акведуков, театров, форумов, терм и т.д. Она также оставила ей в наследство людей, которые пытались сделать хоть что-то. Оставались ещё и врачи, которые старались спасти людей и подготовить новых врачей.

Оставались и документы, но чтобы хоть как-то поддерживать работу того, что осталось от погибшей цивилизации, нужно было иметь в наличии достаточное количество людей, которые помнят, как это делать, а их не осталось. В шестом веке погибло критически значимое количество таких людей. Остатки ведической цивилизации – науку, культуру, образование, искусство – стало просто некому поддерживать.

Стоит заметить, что эта страшная чума была не первой, которая атаковала Империю. Во втором веке н.э. (с 165 по 180 гг.) там свирепствовала Антонинова чума. Учёные подозревают в ней оспу или корь. Погибла треть населения – до 20 миллионов человек. [9]

В середине третьего века (с 249 по 262 гг.) на Империю обрушилась Киприанова чума. Учёные не пришли к единому мнению, что это было – снова оспа, грипп или геморрагическая лихорадка типа Эболы, но от этой болезни в Риме, согласно сообщениям современников, умирало по 5 тыс. чел. в день.

О том, что эпидемии в Империи сильно повлияли на ход её истории – неоспоримый факт. После Киприановой чумы Империя достаточно сильно изменилась. Её структуры власти, экономики и общества претерпели значительные изменения, а вскоре появилась новая религия, известная как христианство – иудаизм лайт для гоев. А через время Империя вообще прекратила своё существование. Её южные и восточные провинции заняли арабы и ислам.

Причиной падения ведической Империи в Средиземноморье стали не набеги варваров – это, как раз следствие, а её ослабление чередой эпидемий, которые буквально уполовинивали население. У империи просто не было людей, чтобы набрать дополнительные легионы и сопротивляться вторжению масс народов, которых тоже вынудили к «охоте перемены мест». Некем было заменить погибших в боях с теми же готами, ведь между 310 и 322 годами в ней вымерло от 50 до 70% городов из-за кори, оспы и других болезней.

«В 541 году появились известия о новой болезни в Египте. Людей лихорадило, и у них распухали пах и подмышки. В течение дня возникшие опухоли чернели, и больные впадали в кому и бредили. Через день-два большинство жертв умирало в мучениях. Это была бубонная чума. Годом позже эта болезнь достигла Константинополя.

Жители Константинополя говорили, что чума пришла из Эфиопии, и большинство историков с этим согласны. Её бациллы, вероятно, развивались задолго до 541 года в районе Великих Африканских озёр и стали эндемичными обитателями блох, живших на черных крысах в высокогорьях Эфиопии. За эти годы торговцы Красного моря, должно быть, перевезли множество эфиопских крыс в Египет.



Однако поскольку блохи – носители чумы становятся по-настоящему активными только при температурах от 15 до 20 градусов, то жара в Египте создавала – по-видимому, вплоть до конца 530-х годов – эпидемиологический барьер.

То, что случилось затем, является предметом споров. Годичные кольца на деревьях указывают на несколько лет необычного холода, а византийские и англосаксонские наблюдатели небес зафиксировали огромную комету. Некоторые историки полагают, что ее хвост создал пылевую завесу, которая вызвала снижение температур, что позволило чуме выйти на простор…» [10]

Кроме эпидемий, краху ведической Империи способствовала климатическая катастрофа. 536 год, совсем незадолго до Юстиниановой чумы, был «годом без лета». Ему предшествовала усиленная вулканическая активность. В атмосферу были выброшены огромные массы пепла. Они и вызвали то, что сейчас называют «позднеантичным малым ледниковым периодом», когда существенное похолодание держалось в течение 150 лет.

«И в этом году произошло величайшее чудо: весь год солнце испускало свет как луна, без лучей, как будто оно потеряло свою силу и перестало, как прежде, сиять чисто и ярко. С того времени, как это началось, не прекращались среди людей ни война, ни моровая язва, ни какое-либо иное бедствие, несущее смерть. Шел десятый год правления Юстиниана», – это описание 536 года византийским историком Прокопием Кесарийским.

Бомбардировка Земли астероидами

Учёные не знают точно, что именно вызвало столь сильные извержения вулканов, как будто на Земле взорвалось что-то огромное, причём в нескольких местах. Полагают, что катастрофу вызвали падения астероидов, по всей планете и в разное время.

Это отмечали и современные катастрофам историки. На Европу падали метеориты чуть ли не каждый век. Об этом можно почитать в разделе «Метеориты» в Эдингбурской Энциклопедии 1830 года. Некоторые же падения вполне похожи на бомбардировки:

Марцеллин Комт, рождённый в Иллирии, византийский историк, автор «Хроники» восточной «римской» империи с 379 по 534 гг., в частности отмечал, что «три огромных камня упали с неба во Фракии в 452 году. 5 или 6 ноября 472 года Константинополь накрыло огромным облаком чёрной пыли, а небеса, казалось, горели». [11]

Древние Китайские хроники отмечают признаки катаклизма в 536 году:

«Солнце начало темнеть, пошли красные дожди, облака пыли объяли землю… Жёлтая пыль сыпалась на землю, как снег. Из неё можно было лепить снежки…» Хроника Нан Чи (Nan Shi) Южного Китая о погоде в ноябре-декабре 536 г. н.э. [12]

Гильда (Gildas) Премудрый (500-570) – британский историк пишет о катастрофе, постигшей Британию в своей книге «О погибели Британии». На ней бушевали крупномасштабные пожары и не менее широкомасштабные разрушения ландшафта:

«…и от моря и до моря пылание огня, поднятого рукою восточных святотатцев, опустошив некоторые пограничные города и поля, не утихло, покуда не слизало, выжигая жутким алым языком, почти что всю поверхность острова до западного океана… все города, и отовсюду сверкающими остриями и трещащими огнями – все [их] обитатели, с предстоятелями Церкви, со священниками и народом, вместе простерты были на земле, и жалким видом посреди площадей основания башен, выкорчеванных с высокой оси, камни высоких стен, священные алтари, куски трупов, словно покрытые заледеневшей коркой багряной крови, казались смешаны словно в каком-то жутком прессе, и ничего не было вообще, кроме руин домов, погребений внутри чрев животных и пернатых… ». [13]

До недавнего времени считалось, что он говорит аллегорически, поскольку труд Гильды весьма изобилует цитатами из Ветхого Завета, но, как оказалось, Гильда описывал реальные события – ужасную катастрофу, которая произошла на территории Британии. Современные учёные также подтверждают, что в то время там свирепствовали бури и наводнения, которые привели к утрате части суши на побережье Северного моря и в Южной Англии. Теперь становится понятным, отчего все «римские» (ведические) объекты в Британии похоронены под толстым слоем почвы.

Современные учёные также нашли следы падения метеоритов непосредственно в Италии. В области Абруцци (Abruzzo), что находится в центральной Италии, есть небольшое озеро размером 150х115 м, которое называется Сирентский кратер (Sirente crater) и 17 меньших кратеров неподалёку на площади 450х400 м.

В 90-х годах прошлого столетия им заинтересовались учёные-геологи и пришли к выводу, что оно метеоритного происхождения. По оценкам учёных, мощность столкновения с Землёй равнялась мощности ядерной бомбы в 200 кт. [10] (Для сравнения – мощность бомбы, которую американцы сбросили на Хиросиму была от 13 до 18 кт.) Такой силы взрыв мог разрушить всё на площади в 100 кв. км. Предполагают, что это произошло в 412 г. н.э. [15]

Европа была не единственной территорией, которая подверглась метеоритной бомбардировке. Практически в то же самое время, на другом крае земли, в Австралии тоже произошло падение метеоритов.



В заливе Карпентария (Gulf of Carpentaria) морские геофизики нашли два кратера шириной 18 и 12 км. Они предполагают, что это произошло между 536-545 гг. Последствия падения этих метеоритов (вулканическая активность, пылевое облако от удара) вызвали глобальное похолодание в Европе и Азии. [16]

Столь радикальные изменения климата на Земле не могли не вызвать так называемое «великое переселение народов», когда большие массы людей срываются с насиженных мест, ставших непригодных для жизни, в поисках лучшей доли. И зачастую на этих пригодных местах проживали другие народы, не желающие без борьбы уступать свою территорию, если последних к этому времени не зачистили, конечно.

А это, судя по всему, происходило. «Римскую» империю зачищали основательно пандемиями и метеоритами. Известный ирландский учёный-дендохронолог Майк Бейли (Mike Baillie) убедительно доказывает, что периоды пандемий прошлого тесно связаны с влиянием космических объектов [17]. Они же (космические объекты) вполне могли являться причиной падения, если не всех, то большинства великих империй. [18]

Цели метеоритной бомбардировки Земли

Учитывая изменения, которые произошли в древнем мире после бомбардировки метеоритами и их последствия – изменения климата, эпидемии и переселения народов – нельзя не прийти к выводу, что всё это не происходило случайно.

С какой же целью и кому понадобилось бомбардировать Землю метеоритами?

На вопрос, кому понадобилось, ответ один – социальным паразитам. Они спешили подготовиться к последней «Ночи Сварога», когда Земля перейдёт на их территорию в космическом пространстве. Им нужно было сделать многое, перекроив карту мира и значительно поспособствовав «арабскому» завоеванию «римского» мира в 7 веке. А для этого им необходимо было организовать «переселение народов».

Они не в первый раз такое проделывали, вынуждая срываться с насиженных мест целые народы туда, куда паразитам было надо со всеми вытекающими. Вообще-то инициация вынужденных «великих переселений народов» – это визитная карточка социальных паразитов.

Когда им понадобилось сорвать Белую Расу с насиженного места и переселить поближе к другим Расам, чтобы инициировать так необходимый социальным паразитам процесс смешения между ними, они «уронили» на Землю громадные метеориты в Аризоне 27 тысяч лет назад. Их удары были страшными – возникло плотное пылевое облако, пробудились вулканы, в результате чего на долгое время проницаемость атмосферы значительно уменьшилась, наступило похолодание. Люди были вынуждены покинуть обжитые и благоустроенные места.

Для социальных паразитов бомбардировка метеоритами не составляла большого труда. Всё-таки технический уровень их развития достаточно высок. Такой метод управления и манипулирования народами Земли показал свою эффективность, и они не раз его использовали.

Ещё они стремились уничтожить максимально возможное количество ведических империй, что они и проделали с «римской» и персидской империями. Напомню, что во второй половине предпоследнего Дня Сварога в 651 г. н.э. Персидская империя, созданная трудами наших предков, перестала существовать.



Голод, вызванный изменением климата из-за падения астероидов, привёл к Иудейской революции в Персии, которая полыхала с 491 по 529 гг., с последующим беспощадным разграблением страны и уничтожением её белой элиты. Паразитам понадобилась целая тысяча лет, чтобы стереть ведическую Империю в Персии с лица Земли.

Почти одновременно социальные паразиты начали уничтожать ведическую «римскую» Империю. С ней поступили не менее жестоко, затравив пандемиями, т.е. против неё планомерно применялось биологическое оружие, и уничтожив более половины населения. Тот факт, что «чума пришла из Эфиопии» – второго сакрального места социальных паразитов, говорит о том, кому был выгоден геноцид ведической средиземноморской Империи.

Всё это усугубилось «великим переселением народов». Некогда развитая цивилизация была зачищена буквально до основания, а на её месте возводились жалкие лачуги. Культурный разрыв с прежней традицией оказался непреодолимым. Средиземноморская ведическая Империя, также созданная нашими предками – славяно-ариями, умерла.

Пост-римский Кентенбери. Canterbury Heritage Museum

Что же касается ведической Британии, как части этой высокоразвитой Империи, она, естественно, погибла тоже. Позже «историки», переврав всё, что можно и нельзя, назвали причинами набеги северных племён – саксов, англов и пр. В точности, как пресловутым татаро-монгольским игом, прикрыли обезлюживание Руси при крещении в греческую религию.

В следующей части статьи я расскажу вам о других неожиданных фактах, которые не вписываются в официальную историю Британии…

Елена Любимова