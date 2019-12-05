В чем же секрет лесной Перестройки?
22:18. 5 декабря 2019 174 просмотра 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
По итогам недавних лесных пожаров в Сибири и проверок по линии Счетной Палаты, чудесное о последствиях принятия в 2007 году Лесного кодекса.
Сначала статья 2007 года на тему свежепринятого кодекса. Почувствуй дыхание времени.
В чем же секрет Лесной Перестройки?
Лесная «революция» в России началась 1 января 2007 года, когда вступил в силу новый Лесной кодекс. Принципиальная новация кодекса заключается в том, что функции управления лесом отделяются от лесохозяйственной деятельности. Управлять лесом будут лесничества, финансируемые из бюджета. Они будут заниматься организацией лесопользования, контролем, надзором. Вести лесохозяйственную деятельность предстоит ГУПам, которые станут бороться за государственные и коммерческие заказы, вести лесохозяйственные работы, лесовосстановление, охрану и защиту леса. Передача лесных участков в аренду будет проводиться исключительно через аукционы.
Любые перемены, особенно глобальные, не могут проходить безболезненно. «Болевых» точек в реорганизации лесного хозяйства немало. Реформирование лесхозов приведет к сокращению численности их работников: по прогнозам, в целом по стране высвободится около 150 тысяч сотрудников лесхозов. Как будет решен вопрос их трудоустройства? По мысли разработчиков Лесного кодекса, аукционы, по которым будут распределяться лесные участки, должны привести эффективных собственников. Однако некоторые лесопромышленники в этом сомневаются, полагая, что выбор арендатора по критерию «кто больше заплатит» допустит в отрасль непрофессиональные компании, которые до этого не занимались лесозаготовкой. К тому же, по новому кодексу, все обязанности по ведению лесного хозяйства перекладываются как раз на арендаторов. Но будут ли они вести лесовосстановительные работы, а не просто вырубать лес исключительно с целью получения прибыли? Пожалуй, только перечисление вопросов по поводу действия нового Лесного кодекса, на которые нет однозначного ответа, могло бы претендовать на отдельную статью в газете.
https://cutt.ly/me8WtBA – цинк
Нет, конечно же они не будут вырубать лес исключительно с целью получения прибыли. Не может такого быть.
Ну а теперь о результатах спустя 12 лет, когда Лесной Кодекс привел "эффективных бизнесменов".
Счетная палата: ситуация в лесной отрасли ухудшилась, в стране нет даже достоверных данных об объемах лесной промышленности
В системе управления и контроля за лесами произошло ухудшение ситуации в связи с принятым в 2007 году Лесным кодексом и произошедшей из-за этого децентрализацией полномочий. Об этом заявила Счетная палата по итогам проверки эффективности использования лесных ресурсов.
Экспертно-аналитические мероприятия по анализу эффективности использования лесных ресурсов России и проверке использования бюджетных средств в этой сфере проводились совместно с контрольно-счетными органами субъектов РФ.
В заключении говорится, что большинство регионов не достигают показателей исполнения переданных полномочий. Так, в 2018 году из 11 установленных показателей выполнены только 5.
Как заявил аудитор Михаил Мень, около половины регионов не выполняют показатели по выявлению нарушений лесного законодательства и возмещения ущерба от них. По оценкам Счетной палаты, это связано с неукомплектованностью штата и недостаточным финансированием переданных полномочий. А также с различием по регионам структуры органов власти, которые занимаются управлением лесным хозяйством. Это затрудняет их управление из федерального центра.
Кроме того, проверка выявила отсутствие в стране достоверной информации об объемах заготовки, оборота и экспорта лесоматериалов. Рослесхоз, Росстат и субъекты РФ имеют разные данные.
"Давность 85% материалов по лесоустройству превышает 10 лет. Это значит, что о состоянии лесного фонда на площади 974 млн га нет достоверной информации. Кроме того, отсутствует единая информационная база об использовании лесных ресурсов. Не организована возможность взаимодействия ЛесЕГАИС и информационных систем заинтересованных органов исполнительной власти", – пояснил Мень.
Остро стоит проблема нелегальной вырубки. В последние 10 лет наблюдается по 16-17 тыс. случаев незаконных вырубок в объеме около 1,3 млн кубических метров в год. Ежегодно наносится ущерб 11–12 млрд рублей.
https://www.nakanune.ru/news/2019/12/03/22559722/ – цинк
Отличный и эффективный лесной Кодекс. И конкурсы интересные.
Осталось узнать, в чем же был секрет Лесной Перестройки?
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5476849.html
некие неизвестные эффективные менеджеры значит опять виноваты у хлебососов. Чья же подпись стоит под Лесным кодексом, кто его утвердил?
Разработали, утвердили и подписали те, кто в лес ездил только на шашлыки, оплаченные заказчиками Лесного кодекса.
В советское время по лесам Средней полосы и Поволжья ходили словно по парку: Всё было подчищено, лесные дороги проходимы и проезжи, трава выкошена не только на полянах, но и в редколесье. Сейчас состояние лесов можно сравнить только с сибирской тайгой и джунглями: Слой сухой травы прошлых лет по колено повсюду – некому косить, некому скормить сено, нет скота, валёжник, лежащий словно спички, вытряхнутые из коробка, сухостой, особенно берёзы с 2010-го, готовые упасть тебе на голову в любую секунду…
Но! Трогать валёжник с применением топора и даже ручной пилы – не сметь! Только то, что унесёшь в руках. Ну словно в сказке- бери золота, сколько руки загребут, но без мешков и карманов.
При нынешнем населении деревень, где основное топливо дрова, где живут очень пожилые люди в большинстве своём, никто особо и не пытается заняться самостоятельной заготовкой. Экономят и покупают уже готовые – колотые, т.к. пилить и колоть уже не по силам многим.