В чем же секрет Лесной Перестройки?

должны привести эффективных собственников.

Но будут ли они вести лесовосстановительные работы, а не просто вырубать лес исключительно с целью получения прибыли?

Счетная палата: ситуация в лесной отрасли ухудшилась, в стране нет даже достоверных данных об объемах лесной промышленности

По итогам недавних лесных пожаров в Сибири и проверок по линии Счетной Палаты, чудесное о последствиях принятия в 2007 году Лесного кодекса.Сначала статья 2007 года на тему свежепринятого кодекса. Почувствуй дыхание времени. https://cutt.ly/me8WtBA – цинкНет, конечно же они не будут вырубать лес исключительно с целью получения прибыли. Не может такого быть.Ну а теперь о результатах спустя 12 лет, когда Лесной Кодекс привел "эффективных бизнесменов".Об этом заявила Счетная палата по итогам проверки эффективности использования лесных ресурсов.Экспертно-аналитические мероприятия по анализу эффективности использования лесных ресурсов России и проверке использования бюджетных средств в этой сфере проводились совместно с контрольно-счетными органами субъектов РФ.В заключении говорится, чтоКак заявил аудитор Михаил Мень,Кроме того,Не организована возможность взаимодействия ЛесЕГАИС и информационных систем заинтересованных органов исполнительной власти", – пояснил Мень. https://www.nakanune.ru/news/2019/12/03/22559722/ – цинкОтличный и эффективный лесной Кодекс. И конкурсы интересные.Осталось узнать, в чем же был секрет Лесной Перестройки?

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5476849.html