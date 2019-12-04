Юрий Евич о состоянии современной тактической медицины

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...-министра по промышленной политике. Юрий Коптев. С 1992 года ...с вами, Сергей Серге- евич, никогда не соглашусь. Такие.... Поэтому аэродромы в среднем состоянии, и проблему решали за... с двучленным экипажем, с современной отечественной авионикой. Сделать из...
От одного искреннего движения души летом выпадет иней, обрушатся стены города, расплавятся металл и камень. У лживого человека, даже если он здоров телом, разум всё равно погиб. В обществе он всем неприятен. Наедине он сам себе противен.