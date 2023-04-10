Донос на Евича
Донос на Евича
Евича Юрия Юрьевича, полевого врача, волонтёра, участника боевых действий в Донбассе с 2014 года, ветерану СВО, врачу-хирургу, популяризатору курсов тактической медицины, хотят привлечь за дискредитацию армии. На одной из лекций по тактической медицине для силовиков, на которой Юрий рассказывал парням, как оказывать себе и боевым товарищам медицинскую помощь на войне, какие есть проблемы с медицинским обеспечением в армии и т.п., один из слушателей, будучи должностным лицом, решил, что Евич указывая о проблемах дискредитирует армию, после чего подал на него донос.
Если Евича Юрия привлекут к ответственности, чем создадут опасный прецедент, то это может вызвать не только социальное напряжение и репутационные потери государства, но и приведёт к тому, что на публичных площадках будет только «В Багдаде всё спокойно». Общество очень быстро это заметит и утратит доверие к отечественным СМИ и другим информационным ресурсам, после чего начнёт потреблять информацию через альтернативные/вражеские источники информации. Это очень важная и опасная ситуация.
Критика и дискредитация не всегда одно и то же. Я очень надеюсь, что судья окажется грамотным и адекватным человеком, и откажет в привлечении Евича к ответственности. Подобный прецедент, может дискредитировать не только армию, но и государство в целом. Кроме того, нашим спецслужбам стоило бы взять на контроль подобных доносчиков, ведь, судя по всему, эти доносчики желают нашей армии поражения. Ведь, препятствовать улучшению ситуации в войсках, устранять людей, которые много лет явно вносят вклад в нашу общую победу, может только враг или умственно недоразвитый человек. Но в силовые структуры недоразвитых не пропустила бы комиссия.
П.с. Наш Президент как-то сказал, комментируя СВО, что нужно говорить правду, какой бы горькой она не была. Он прекрасно понимает, что ошибки нужно исправлять, а для этого о них нужно знать.
(c) Даниил Безсонов
@NeoficialniyBeZsonoV – цинк
Относительно доноса на Евича, могу отметить, что за его деятельностью слежу с 2014 года, человек все 9 лет пропагандировал, продвигал и внедрял современные методы тактической медицины, помог обучить немало людей и сыграл важную роль в поддержке Донбасса. Подобные дела уже сами по себе дискредитируют ВС РФ и СВО.
Надеюсь, органы разберутся в этой ситуации и конечно же обратят внимание на лицо, которое написало подобный донос.
вон вчера ролик слушал..картику убрали..по некоторым соображениям..так там генерал армии Рф вел себя как барин с крепостными и одного солдата удали,поставив под табельное оружие со словами,”что подраться хочешь?”А суть проблемы..призваные из Твери потребовали от него оформить все необходимые документы..Тот много кричал(ну паркетный генерал.тыловая крыса из Осетии-был п=резидентом Осетии)важынй такой.Начал всех обявлять в турсости…Хотя требование людей законны,и турс скорее этот генерал,который под пистолетом ,бьет своих полдчиненных.Вообще то .я на месте потерпевшего пожаллваться в прокуратуру.Но ГОСПОДИНУ,генералу,как с гуся вода.И это дисредитация армии?не критика случайно..Исправлять это не надо-такое обращение ..господина с холопами?
А я вам вчерашний случай расскажу ..Моя сестра сегодня в Севастополе ходила в госпиталь с передачей одному парню,которого привезли с Херсона..Он с февраля месяца под Херсоном (родом Сочи) в учебке и занимался строительством блиндажей и тоннелей..На него упало бревно, прямо в лицо и раздробило кость,его вертолетом в госпиталь и сделали операцию..На территорию не пропускают ,с тех пор ,как чурки своим передали наркотики -запрет вышел,охраняют автоматчики..Сестра знакома с хирургом -там очень классное питание,с куревом напряг-свое только .Его подержат и отправят в Гудауту в санаторий ,а потом примут решение..Так вот -берегут солдат и очень ,все лучшее им -они не жалуются и в городе об этом знают ,может потому что город с военными традициями..А в семье не без урода и особенно наверху ,уж их то сегодня подчистят как следует..
Если в армии чего то нет и не хватает,письма руководству ,куда то испаряются.То оглашение этого-это преступление или подвиг?Как то определиться надо.И если указывает на генералишку-который провали в Осетии и тут ведет также,это дискредитация?или все таки помощь армии?Ведь не секрет,что во время ВОВ,нашей победе и помогло.НЕ секрет,что очньм ногие проходимцы в форме,или погибли.или уселись в плену и на их место,стали приходить.те кто хотел воевать и учился и учиться воевать.Как сказал Леонинд Ильич-воййну выиграли полковники.те кто с лейтенатнов дорос до полковника..вот такие и выграли войну с Евросоюзом в 41-45