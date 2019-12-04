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Митинг за возвращение “северных территорий”

10:31. 4 декабря 2019 77 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Митинг за возвращение "северных территорий"

2 декабря 2019 года в Токио прошел очередной митинг на тему возвращения "Северных территорий", они же российские Курилы https://svpressa.ru/politic/article/250641/.
Митинг собрал около 500 человек, в том числе губернатора Хоккайдо Наомити Судзуки и министр по делам Окинавы и северных территорий (есть такая должность в японском правительстве) Сэйити Это. Второй, помимо дежурных фраз, заявил о готовности вести просветительскую работу среди населения и углублять гуманитарные обмены с жителями островов.

Мероприятия культурного обмена проходят между жителями Курил и Японии уже на протяжении пары десятков лет. Как и "просветительская работа". Дело в том, что помимо индоктринации собственного населения через систему начального и школьного образования, которая внушает японцам тезис о принадлежности "Северных территорий", подобная работа хоть и малоэффективно, но все-таки ведется в направлении жителей Курил.

В Японии есть ряд НКО, которые ведут деятельность в данном направлении – помимо распространения материалов "севернотерриториального" содержания среди японцев, они организуют те самые культурные обмены и, так или иначе, пытаются воздействовать на население Курил.

Это такие организации, как:

"Ассоциация по проблеме Северных территорий" (http://hoppou.go.jp/),
"Лига жителей островов Тисима и Хабомаи" (http://www.chishima.or.jp/index.htm)
"Лига за возвращение Северных территорий" (http://www.hoppou-d.or.jp/cms/cgi-bin/index.pl).

Ниже, примеры "творчества" данных организаций:













И так далее.
На их сайте можно найти фотографии с мероприятий, организованных во время их пребывания на Курилах и Сахалине, а также те материалы, которые они под видом подарков и сувениров распространяют среди российского населения, в том числе среди детей.

Например, вот бывший губернатор Хоккайдо раздает такие "сувениры" детям.



А вот один из образцов того, что там находилось (календарь за 2010 год, есть на сайте "Ассоциации по проблеме Северных территорий") – https://www.hoppou.go.jp/inform/downloads/calender/pdf/08_%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BCH22%E3%83%BB2010.pdf . Мягкая сила как она есть.



Сами мы давно не отслеживали этот вопрос – как именно проходят такие "культурные обмены" сегодня. Но прочитав новость об очередном "севернотерриториальном" митинге в Токио с участием, по крайней мере, двух лиц из японского истеблишмента, вспомнили о встречавшихся ранее примерах "просветительской деятельности" Японии в данном направлении.

(с) nat_antivirus

PS. Как представляется, лицам связанным с данными организациями должен быть запрещен доступ в РФ в принципе.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5472459.html

Метки: Дальний Восток, курилы, нко, Япония

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