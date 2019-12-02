Труба везет: что даст России запуск газопровода «Сила Сибири»

Ввод в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири» позволит России занять 10–15% китайского рынка газа, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Торжественный запуск магистрали состоялся 2 декабря, в нем в режиме телемоста приняли участие президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Аналитики полагают, что появление нового экспортного маршрута снизит зависимость России от поставок природного газа в Европу, но не станет полноценной альтернативой западному направлению. Вместе с тем у нашей страны есть возможность дополнительно заработать на восточном рынке, который в настоящее время выгоднее европейского.

Окно в Китай

Магистральный газопровод «Сила Сибири» будет транспортировать в КНР газ, добываемый на двух месторождениях — Ковыктинском в Иркутской области и Чаяндинском в Якутии. Проектная мощность газопровода — 38 млрд кубометров в год. Есть возможность прокачать и больше. Как ранее говорил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, ежегодные дополнительные поставки газа в Китай по трубопроводу могут составить 5–10 млрд кубометров.

Впрочем, на проектную мощность магистраль выйдет лишь к 2025 году. Представители «Газпрома» сообщали, что контрактные обязательства поставок газа по «Силе Сибири» в Китай на 2020-й составляют 5 млрд кубометров, в 2021-м — 10 млрд, в 2022-м — 15 млрд, минимальный отбор — 85% от этих объемов.

В мае 2014 года «Газпром» и китайская CNPC подписали 30-летний контракт на поставку до 38 млрд кубометров газа в год. Его общая сумма составила порядка $400 млрд, заявлял тогда Алексей Миллер. Стоимость голубого топлива привязана к нефтяной корзине.

Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов полагает, что российский газ может занять 10–15% китайского рынка.

— Теоретически Россия могла бы закрыть до 20% потребности Китая в газе, но Пекин вряд ли этого допустит. Во-первых, он никому не позволяет занимать на своем рынке долю выше 12% ни по одному виду товара. Кроме того, КНР сейчас ведет переговоры с Туркменией о расширении поставок газа. Там он дешевле, да и газопровод построен китайцами и им же принадлежит. Так что Туркмения — наш основной конкурент на этом рынке, — сказал «Известиям» Алексей Маслов.

При этом, по словам эксперта, российское голубое топливо приходит в Китай очень вовремя, поскольку отлично вписывается в программу КНР о постепенном переводе промышленности на газ и нефть вместо угля. Последний до сих пор занимает почти 80% в энергобалансе страны.

Эксперт-аналитик «Финама» Алексей Калачев считает, что российский газ может занять 10% китайского рынка. Рассчитывать на большее сложно, поскольку Китай активно диверсифицирует источники голубого топлива. Он закупает СПГ по всему миру, покупает туркменский газ и примерно половину необходимого объема добывает сам, пояснил эксперт.

В 2018 году потребление природного газа в Китае составило 280 млрд кубометров. В 2019-м, согласно прогнозу государственных ведомств КНР, спрос на голубое топливо вырастет до 310 млрд кубометров.

Восточный вектор

Начало поставок по трубопроводу в Китай придает устойчивости российскому экспорту, который до этого опирался лишь на европейское направление, считает заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Вместе с тем эксперт полагает, что стать полноценной альтернативой Европе газопровод в Китай не сможет.

— Перераспределить газовые потоки будет невозможно, так как у «Силы Сибири» другая ресурсная база, которая разрабатывается специально под этот проект. После выхода газопровода на проектную мощность в Китай будет поставляться примерно 20% от европейских объемов. Хотя появится возможность увеличить поставки по «Силе Сибири» и по другим маршрутам, — сказал «Известиям» Алексей Гривач.

В 2018 году Россия отправила на экспорт почти 225 млрд кубометров газа. Из них около 200 млрд — трубопроводные поставки в Европу. В этом году компания «Газпром экспорт» прогнозирует небольшое снижение объемов европейского экспорта — в базовом сценарии до 194–198 млрд кубометров, в пессимистическом –– до 192 млрд.

Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов тем не менее считает, что ввод в строй «Силы Сибири» усилит переговорные позиции России в газовых вопросах с Европой. Теперь на рынке появляется второй крупный покупатель нашего голубого топлива, отметил эксперт.

— Европа — традиционный рынок, но там сейчас проблемы и цены на газ снизились. Некоторые страны, например, Польша и Украина, вообще отказываются от российского газа, — пояснил «Известиям» Сергей Суверов. — На китайском же рынке потребление будет расти по мере ухода от угля.

Алексей Калачев, напротив, полагает, что использовать аргумент «Силы Сибири» в торговле с Европой особо не получится.

— Это разные рынки, которые не соединены между собой. Поэтому все знают, что газ, который не уйдет в Европу, уже никуда не уйдет. Это для нас главный рынок и объемы двух направлений пока не сопоставимы, — сказал он «Известиям».

С другой стороны, ровно на эти объемы, которые Россия отправляет на Восток, мы будем меньше зависеть от Запада. По крайней мере мы сможем меньше беспокоиться из-за потери некоторых клиентов, отметил эксперт.

Выгодное направление

Азиатско-Тихоокеанский регион в последние десять лет — премиальный рынок по сравнению с европейским, сказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. В среднем разница в цене газа между Азией и Европой может достигать $100 за тысячу кубометров. В этом году голубое топливо на Востоке было примерно на 30% дороже, чем на Западе, пояснил эксперт.

Он отметил, что дополнительный экономический эффект дает попутная переработка поставляемого в Китай голубого топлива.

–– Газ месторождений в Восточной Сибири богат компонентами, на которых можно заработать дополнительные деньги. Речь идет о пропане, бутане, этане и особенно о гелии. В нашей стране производится лишь 5 млн кубометров гелия при мировых потребностях в 190 млн. При этом он в 10–30 раз дороже природного газа. Чтобы отделить компоненты, у нас строится Амурский газоперерабатывающий завод, — сказал Александр Фролов.

Сергей Суверов добавил, что «Газпром» хоть и не раскрывает точную стоимость газа при поставках в КНР, но утверждает, что она сопоставима с европейскими ценами. Это значит, что поставки на китайский рынок будут так же прибыльны, как и в Европу, полагает эксперт.

Алексей Гривач считает, что они могут быть даже выгоднее европейского экспорта, особенно учитывая нынешний застой цен на этом рынке из-за перепроизводства СПГ. По его словам, сейчас Китай импортирует голубое топливо по достаточно высоким ценам — для трубопроводного газа его средняя стоимость выше, чем в Европе, на 20–30%, для СПГ почти вдвое. Российский газ для Китая тоже может быть дороже, чем по европейским контрактам, считает эксперт.

В Минэнерго и «Газпроме» на момент публикации не ответили на запрос «Известий».

Источник: https://nstarikov.ru/truba-vezet-chto-dast-rossii-zapusk-gazoprovoda-sila-sibiri-110965