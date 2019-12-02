Главная » Аналитика, Мировоззрение, Психология, Творчество

Переход к обновленной Земле.

18:41. 2 декабря 2019 79 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

6-kluchey-dlya-oblegcheniya-perehoda-k-obnovlennoy-ZEMLE-700x352-01

 

Сейчас время великих перемен в сознании человечества.

Уровень критической массы достигнут и точка невозврата пройдена. Эти перемены совершаются медленно, но уверенно, и вот-вот начнут набирать ускорение. Следующее десятилетие или около того будет периодом огромных изменений, а не просто небольшой турбулентностью. Подумайте об этом как о процессе, требующем человеческих усилий, так как начинает рождаться новая земная реальность. В этой статье предложены шесть советов, которые помогут вам плавно и успешно сделать переход к обновлению земли и стать полноправными членами человечества чудесной новой эры.

Переход Земли в новое измерение и восхождение человечества Земля и вся наша солнечная система омываются мощной космической энергией, которая поднимает базовые частоты планеты и всего того, что находится на ней. Земля начала переход от третьей к четвертой мерности существнования, и этот процесс продолжает развиваться. Космическая энергия пробуждает и изменяет сознание людей во всем мире. По мере того, как наше сознание переходит к более высоким уровням, мы делаем первые детские шаги, чтобы преодолеть господство дуальности и разделения.

Несмотря на то, что уровень коллективного сознания человечества растет, многие так и остаются в сознании третьей мерности. При таком уровне сознания человек сосредоточен на разногласиях, отделении и ограничениях, что выражается в страхах, корыстолюбии и поведении, которое управляется установками:

«Мы против них» и «Человек человеку волк». Конечным результатом такого поведения является создание мира, характеризующегося конкуренцией, конфликтами и страданиями.

Те, кто сможет освободиться от сознания третьей мерности, будут наслаждаться процессом рождения и роста прекрасной новой эры человечества, у которой другие характеристики: сотрудничество, гармония, мир и процветание для всех. Ключом к участию в новой земной реальности является достижение и поддержание повышенных уровней сознания.

Будет происходить много поразительных и даже тревожных рассекречиваний и разоблачений. Эти разоблачения будут включать экономические и геополитические манипуляции и мошенничество глобального банковского синдиката, присутствие НЛО и связанных с ними скрытых технологий, а также подавление технологий свободной энергетики.

Многие могут быть шокированы и возмущены тем, что они узнают. Может возникнуть какая-то турбулентность, поскольку основа убеждений людей поколеблется до самой глубины и ветры перемен начнут раскачивать наши базовые институты и системы.

Насколько будет велика эта турбулентность невозможно предсказать, но в одном можно быть уверенным наверняка: ваше состояние сознания определяет, в какой степени вы будете охвачены ею. Два мира – одна игровая площадка.

Вопреки тому, что некоторые люди думают о трансмерном переходе Земли от третьей мерности до четвертой мерности, те, кто остаются в сознании третьей мерности, не исчезают из нашей реальности четверной мерности. Мы все остаемся видимыми друг другу, и все мы окажемся на одном игровом поле. На самом деле, будет больше похоже, что два отдельных мира сосуществуют в одном и том же пространстве.

Третья мерность сознания будет играть до конца, и это будет засвидетельствовано теми из нас, кто вышли за пределы сознания третьей мерности, как падение старого мира и его менталитетов. Те, кто застряли в сознании третьей мерности, будут не просто свидетелями этого падения, они будут непосредственно переживать этот опыт и многие из связанных с ним бедствий. В то же время те, кто превзошел сознаниетретьей мерности, будут испытывать рождение чудесного нового мира, и самые худшие из всех испытаний будут проходить мимо них.

Другим по-прежнему предстоит еще много работы. Нас ждут трудные времена, и есть некоторые потенциальные камни преткновения, препятствия, которые могут остановить кого-то из нас и вызвать некоторое отступничество.

P.S. "четвертая мерность" сознания возникает из возможности и потребности человека выходить "за рамки" понимания, что отталкивается лишь от физического мира. 

Источник: https://journal.reincarnationics.com/perehod-zemli-v-novoje-izmerenije/

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Загадочный мир планеты Земля
... современная археология подтверждает кристаллическое строение Земли [1], современная биоэнергетика и ...Водолея, и с этим связано обновление Земли новыми живительными энергиями. События, ...выше признакам стоят на «границе перехода» на новую ступень развития ...
О гравитационных двигателях
...это груз). Одновременно после перехода нижней точки бесконечного элемента ... фактор. Важен фазовый переход воды при просачивании через...6. Кинетическая энергия потока переходит в электрическую. Срабатывая в...и можно жить на обновленной Земле. И можно не ждать...
О СУДЬБЕ ПОЛУКРОВОК И СРОКАХ ПЕРЕХОДА
... свойства старых религий требуют постоянного обновления крови, поэтому живые народы всегда...лучше для живущих на поверхности Земли людей и Природы. Поэтому советуем... о сроках Великого Перехода в заключительном слове. Великий Переход – явление законное, ...
Информация как элемент управления. Сергей Данилов
...это галактический рассвет, он предполагает обновление системы на базисных принципах протекания... проговариваются. Вселенная, наша галактика, Земля как тоже система, как живое...потока, связанного с условиями перехода нашей Земли в этап развития галактического ...
«Нумерология – наука или суеверие?» (пример методики расчёта)
...примерах разрушения человечеством собственного дома: Земли, Ближнего Космоса, подземных недр......” /Л. Бриллюон/,- “... Законы перехода количества в качество подсказывают, что...стремление к духовному очищению и обновлению, независимо от предначертаний судьбы,...
Развитие научного социализма: ответы на вызовы XXI века
...как истинного царства свободы. Переход к коммунизму означает конец ... прогрессивной эволюцией системы <Биосфера – Земля – Человечество>, соблюдая требования законов...«социализма XXI века» (или «обновленного социализма») – это Ноосферный Экологический Духовный...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)