Переход к обновленной Земле.

Сейчас время великих перемен в сознании человечества.

Уровень критической массы достигнут и точка невозврата пройдена. Эти перемены совершаются медленно, но уверенно, и вот-вот начнут набирать ускорение. Следующее десятилетие или около того будет периодом огромных изменений, а не просто небольшой турбулентностью. Подумайте об этом как о процессе, требующем человеческих усилий, так как начинает рождаться новая земная реальность. В этой статье предложены шесть советов, которые помогут вам плавно и успешно сделать переход к обновлению земли и стать полноправными членами человечества чудесной новой эры.

Переход Земли в новое измерение и восхождение человечества Земля и вся наша солнечная система омываются мощной космической энергией, которая поднимает базовые частоты планеты и всего того, что находится на ней. Земля начала переход от третьей к четвертой мерности существнования, и этот процесс продолжает развиваться. Космическая энергия пробуждает и изменяет сознание людей во всем мире. По мере того, как наше сознание переходит к более высоким уровням, мы делаем первые детские шаги, чтобы преодолеть господство дуальности и разделения.

Несмотря на то, что уровень коллективного сознания человечества растет, многие так и остаются в сознании третьей мерности. При таком уровне сознания человек сосредоточен на разногласиях, отделении и ограничениях, что выражается в страхах, корыстолюбии и поведении, которое управляется установками:

«Мы против них» и «Человек человеку волк». Конечным результатом такого поведения является создание мира, характеризующегося конкуренцией, конфликтами и страданиями.

Те, кто сможет освободиться от сознания третьей мерности, будут наслаждаться процессом рождения и роста прекрасной новой эры человечества, у которой другие характеристики: сотрудничество, гармония, мир и процветание для всех. Ключом к участию в новой земной реальности является достижение и поддержание повышенных уровней сознания.

Будет происходить много поразительных и даже тревожных рассекречиваний и разоблачений. Эти разоблачения будут включать экономические и геополитические манипуляции и мошенничество глобального банковского синдиката, присутствие НЛО и связанных с ними скрытых технологий, а также подавление технологий свободной энергетики.

Многие могут быть шокированы и возмущены тем, что они узнают. Может возникнуть какая-то турбулентность, поскольку основа убеждений людей поколеблется до самой глубины и ветры перемен начнут раскачивать наши базовые институты и системы.

Насколько будет велика эта турбулентность невозможно предсказать, но в одном можно быть уверенным наверняка: ваше состояние сознания определяет, в какой степени вы будете охвачены ею. Два мира – одна игровая площадка.

Вопреки тому, что некоторые люди думают о трансмерном переходе Земли от третьей мерности до четвертой мерности, те, кто остаются в сознании третьей мерности, не исчезают из нашей реальности четверной мерности. Мы все остаемся видимыми друг другу, и все мы окажемся на одном игровом поле. На самом деле, будет больше похоже, что два отдельных мира сосуществуют в одном и том же пространстве.

Третья мерность сознания будет играть до конца, и это будет засвидетельствовано теми из нас, кто вышли за пределы сознания третьей мерности, как падение старого мира и его менталитетов. Те, кто застряли в сознании третьей мерности, будут не просто свидетелями этого падения, они будут непосредственно переживать этот опыт и многие из связанных с ним бедствий. В то же время те, кто превзошел сознаниетретьей мерности, будут испытывать рождение чудесного нового мира, и самые худшие из всех испытаний будут проходить мимо них.

Другим по-прежнему предстоит еще много работы. Нас ждут трудные времена, и есть некоторые потенциальные камни преткновения, препятствия, которые могут остановить кого-то из нас и вызвать некоторое отступничество.

P.S. "четвертая мерность" сознания возникает из возможности и потребности человека выходить "за рамки" понимания, что отталкивается лишь от физического мира.

Источник: https://journal.reincarnationics.com/perehod-zemli-v-novoje-izmerenije/