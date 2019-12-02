Героическая оборона Ханко: непобеждённый Гангут

Полуостров Ханко в истории военно-морского флота больше известен как Гангут. Именно у его берегов в 1714 году в ходе Северной войны (1700–1721гг.) состоялось морское сражение между русским и шведскими флотами. В ходе грамотно продуманной работы и при личном командовании Петра I и его сподвижников был разгромлен шведский флот, который до Гангута не знал поражений. Эта первая крупная победа русского флота позволила России добиться выхода к берегам Балтийского моря, укрепить свои позиции в Финляндии и установить полное господство в Финском заливе.

С тех пор регион вокруг Ханко, благодаря своему удобному расположению в водах Балтийского моря, неоднократно становился ареной для боёв во время русско-шведских войн. Акватория этого полуострова благодаря тёплому климату обеспечивает навигацию практически круглый год. В период Первой мировой войны на Ханко находилась манёвренная база лёгких сил и подводных лодок Балтийского флота, именно здесь формировались отряды кораблей перед выходом на боевые операции в море.

В 1940 г. в результате советско-финской войны полуостров Ханко был передан СССР в аренду на 30 лет под создание на нём военно-морской базы. Территориальное расположение определяло основную задачу базы — оборону северного фланга и обеспечение свободных действий Балтийского флота. Также предполагалось, что именно здесь будут базироваться т.н. «москитный флот» (торпедные катера и т.д. ), подводные лодки и части ВВС КБФ. Несмотря на территориально выгодное положение и стратегическое значение, у этой базы существовал ряд недостатков. Снабжение полуострова, в т.ч. продовольственное, представлялось делом довольно непростым и затратным, так как фактически могло происходить только морским или воздушным путём. Кроме того, база находилась в артиллерийском окружении сил противника и очень хорошо просматривалась со всех сторон, а большое количество мелких островов позволяло бы противнику осуществлять внезапные атаки на советские корабли.

Финны сразу после сдачи полуострова в аренду приступили к активному укреплению своих позиций вокруг и строительству оборонительных рубежей на перешейке и островах.

К началу весны 1941 года на советской базе находилось около 30 тыс. советских военнослужащих и гражданских лиц. В составе ВМБ числились:

железнодорожный дивизион – батареи калибра 305 мм и калибра180 мм;

два артдивизиона (10 130-мм орудий, 24 45-мм и три 100-мм);

бригада торпедных катеров типа Г-5;

дивизион подводных лодок класса «М» и сторожевых катеров типа МО;

истребительный авиаполк самолётов И-153 и авиаэскадрилья гидросамолётов МБР-2;

стрелковая бригада (два стрелковых полка, артиллерийский полк, танковый батальон, зенитно-артиллерийский дивизион, сапёрный батальон, батальон связи, автомобильная рота);

три зенитно-артиллерийских дивизиона, три строительных батальона и две строительные роты;

пограничный отряд и госпиталь.

Немецкое командование ставило перед собой задачу: как можно быстрее захватить полуостров. С этой целью в июне 1941 г. была организована ударная группа «Ханко». Атаки противник начал 26 июня мощным артобстрелом и попыткой высадки десанта. В этот же день президент Финляндии Р. Рюти заявил, что «Советские военные части на Ханко — это важнейшие силы на суше… Ханко — это пистолет, направленный прямо в сердце Финляндии!». Как вспоминал в своих мемуарах Сергей Иванович Кабанов:

Вечером 24 июня я получил радиограмму начальника штаба КБФ контр-адмирала Ю. А. Пантелеева. Он сообщил мне приказ командующего флотом: утром 25 июня прикрыть истребителями Ханко налёт скоростных бомбардировщиков военно-воздушных сил флота на аэродромы Турку. К этому времени на наш аэродром сели ещё шесть самолётов — пушечные И-16 под командой капитана Леоновича. Начальнику штаба базы я приказал выполнить приказ командующего и поднять утром в воздух все наши истребители. Коменданту сектора береговой обороны — открыть 25 июня в 8.00, то есть одновременно с бомбёжкой, артиллерийский огонь и уничтожить на островах Моргонланд и Юссаарэ наблюдательные вышки. Зенитным батареям участка ПВО майора Г. Г. Мухамедова и батареям 343-го артиллерийского полка 8-й бригады майора И. О. Морозова было приказано сбить вышки на сухопутной границе и соседних островах, с которых контролировался каждый наш шаг, на перешейке и далеко за ним. Наступило 25 июня. И вот около трёх часов ночи мне принесли оповещение по флоту о начале войны с маннергеймовской Финляндией. Оповещение было помечено: 02 часа 37 минут. Теперь всё ясно. Одновременно с бомбёжкой мы нанесли артиллерийский удар. С мыса Уддскатан батарея лейтенанта Брагина открыла огонь по вышке финнов на острове Моргонланд. После третьего залпа вышка была сбита. Одновременно мы увидели и услышали взрыв большой силы: похоже, наши снаряды попали в склад боезапаса на острове. Потом выяснилось, что действительно снаряд угодил в склад мин, сосредоточенный финнами на Моргонланде. Батареи 30-го дивизиона открыли в это же время огонь по вышке на острове Юссааре. Вышка рухнула и загорелась. Артиллеристы, видя, что финны пытаются горящие бревна растащить, усилили огонь и не дали погасить пожар. Зенитчики и артиллеристы 8-й бригады сбили все наблюдательные вышки на островах и на границе. Противник был на первых порах ослеплён. Утром 26 июня мы узнали, что Финляндия официально объявила Советскому Союзу войну.

Количество артударов по базе возрастало с каждым днём, в особо ожесточённые дни финские артиллеристы расстреливали до 8000 мин и снарядов. При этом защитники в связи с дефицитом могли расходовать не более 100 снарядов в сутки. Как и опасались перед войной, база оказалась под перекрёстным обстрелом. За 164 дня героической обороны по ней было выпущено около 800 тыс. мин и снарядов — свыше 40 на каждого человека.

Для того, чтобы уменьшить эффективность огня противника, командованием было принято решение о захвате прилегающих к Ханко островов, на которых располагались наблюдательные посты и огневые позиции. С этой целью был сформирован десантный отряд под командованием капитана Гранина Б. М. – опытного офицера, удостоенного ордена Красного знамени ещё во время финской кампании. «Дети капитана Гранина» – так десантники называли сами себя. За период с июля по октябрь благодаря грамотным совместным действиям береговой артиллерии и авиации была произведена высадка 13 десантов, которыми были захвачены 19 островов. Наступательный дух защитников Ханко был удивителен, поскольку, находясь фактически в глубоком тылу противника, люди рвались в бой. Для усиления противодесантной обороны возле Ханко были произведено свыше 350 минных постановок.

Менее удачной оказалась операция по захвату маяка на о. Бенгштер. С острова и особенно из башни маяка финны могли спокойно наблюдать за передвижением наших кораблей в фарватере Финского залива. 26 июля группа десантников из числа пограничников под командованием старшего лейтенанта Курилова была высажена на остров с целью его захвата, уничтожения гарнизона и взрыва маяка. Для этого на катере МО №113 находилась группа проводников и две глубинные бомбы, которыми после захвата острова должны были взорвать маяк. Готовясь к операции, в штабе ВМБ Ханко не учли, что противник, озабоченный действиями против других островов, усилил оборону на Бенгтшере. На остров был переправлен неполный взвод егерей лейтенанта Лютера, установлена 20-мм зенитная пушка и проволочные заграждения. И ходя десантникам удалось высадиться и даже захватить нижнюю часть здания маяка, ход боя сложился не в их пользу. Высадившийся отряд был окружён и о последних часах пограничников Курилова известно главным образом из финских документов.

«06:00 – 06:02 ч: Советский патрульный катер обнаружен к югу от о. Бенгштер. Канонерская лодка Uusimaa открывает огонь. Третий выстрел попадает в центр патрульного катера. Катер окутался дымом. Капитанский мостик охвачен огнём. Подбитый катер оказался советским патрульным катером ПК-238. Расстояние между канонерской лодкой Uusimaa и ПК-238 составляет приблизительно 3500–4000 метров.

06:10 ч: Канонерская лодка Uusimaa обнаруживает советский катер на расстоянии 13 000 метров.

06:13 ч: Форт с Örö сообщает, что финские самолёты находятся на пути к месту боевых действий.

06:14 ч: Отряд Бэклунда получает приказ перейти из Кугскёра в Бенгтшер и высадиться на остров. В это же время советские самолёты обстреливают канонерские лодки и сам о. Бенгтшер.

06:15ч: Связной катер из Гранхольма прибывает в Кловаскёр с приказом отряду Кэйкконена высадиться на Бенгтшер и деблокировать отряд Лютера.

06:20 ч: Финские истребители прибывают в район о-ва Бенгтшер.

06:20 – 06:23 ч: Два советских истребителя атакуют канонерскую лодку Hämeenmaa. Финские истребители преследуют советские самолёты.

06:30 ч: Отряд Кэйкконен движется из Кловаскёр на о. Бенгтшер. С Бенгтшера сообщают, что русские находятся на первом этаже здания маяка. Также советские войска присутствуют и в южной части острова.

06:38 ч: Русские открывают огонь из пулемётов и автоматической пушки Madsen по финским защитникам, находящимся в здании маяка.

06:41 ч: Три советских истребителя атакуют канонерскую лодку Hämeenmaa. Финские самолёты-истребители ведут воздушный бой с советскими самолётами.

06:45 ч: Три финских и три советских самолёта ведут воздушный бой над о. Бенгтшер. Советские самолёты бомбят горящий патрульный катер ПK- 238.

07:10 ч: Отряд Кэйкконен высаживается рядом с Бенгтшер. На соседнем острове расположены две финские канонерские лодки и два катера, на которых находятся люди из отряда Бэклунда. Верхние этажи здания маяка, башня маяка и часть восточного берега находятся в руках финских войск. Остальная часть острова занята русскими. Канонерские лодки обстреливают остров для подготовки высадки десанта. Финские истребители приземляются в аэродром Турку.

07:15 ч: Патрульный катер №13 подплывает к советскому катеру ПК-238.

07:30 ч: Финские войска начинают высаживаться на восточном берегу острова. Десант высаживается в следующем порядке: Две лодки по центру. Справа от них две лодки во главе с лейтенантом Кэйкконеном. Слева две лодки во главе со 2-м лейтенантом Лэнгоффом. Вследствие успешного артобстрела с канонерской лодки войска высаживаются на остров без проблем. Однако они совершают ошибку и высаживаются на небольшие скалы вблизи о. Бенгштер, которые отделяют от о. Бенгтшер 18–20 м.

Десантники возвращаются в лодки, и высадка возобновляется на юго-восточном берегу острова. Для подразделений Кайкконен и Бэклунд не совсем ясно, есть ли другие наши люди на острове, кроме десантной команды, высаженной с канонерской лодки Hämeenmaa. Пулемётный расчёт с Hämeenmaa, который находится на расстоянии 40 метров от подразделений Кайкконен и Бэклунд, подтверждает, что других наших людей нет на острове, кроме обороняющихся в здании маяка и башни.

Отряд Кэйкконена начинает продвигаться вперёд, используя ручные гранаты. Русские стреляют с разных направлений, из-за скал и утёсов, вызывая жертвы среди нападающих. Рядовой Стэн был убит сразу же, ещё пять человек ранены. Русские не применяют ручных гранат, т.к. уже использовали их все против отряда Лютера и десантной команды с канонерской лодки. Связь с десантной командой восстановлена. От места высадки десантной команды с канонерской лодки лейтенанту Кэйкконену с несколькими бойцами удаётся продвинуться к зданию маяка. Несколько человек из отряда Беклунда достигли маяка с правой стороны.

07:30 ч: Советский патрульный катер ПК-238 тонет. Финский патрульный катер №13 подхватывает в море 16 военнопленных.

07:32 ч: Канонерская лодка Uusimaa замечает два русских корабля на расстояния 11 200 метров. Против них открывается огонь, который изменяет курс их следования.

07:35 ч: Канонерская лодка Uusimaa открывает огонь по о. Бенгштер из 40-мм пушки.

08:10 ч: Патрульный катер №13 доставляет советских военнопленных с ПК-238 на лодку Uusimaa. Некоторые из пленных ранены и обожжены.

08:42 – 08:45 ч: Канонерская лодка Uusimaa открывает огонь для поддержки войск, которые высадились на остров.

08:48 – 08:58 ч: Канонерские лодки из отряда Аувинен обстреливают окна первого этажа здания маяка.

09:00 ч: Русские вынуждены отступать из маяка, используя пулемёты и ручные гранаты. Лейтенант Кайкконен приказывает отряду двигаться к маяку. Некоторые не исполняют приказ и остаются на берегу возле лодки.

09:00 – 9:10 ч: Русские бомбардировщики атакуют лодки из отряда Аувинена. Попадание не зафиксировано.

9:11 ч: Канонерская лодка Uusimaa замечает два советских катера в пределах 13 000 метров.

9:15 ч: Здание маяка занимает финский отряд. Снайпер находится в каждом из окон маяка. В связи с этим русские не могут изменить свои позиции на острове, т.к. с башни хорошо просматривается каждый отрезок острова.

Финские войска начинают очищать южную часть острова от советских войск. Капрал Nuppu был смертельно ранен в ходе этой операции. Он мужественно и хладнокровно принимал участие в бою. Русские, тем не менее, в хорошем положении, такое продвижение превращается в очень трудное дело. Потери растут постоянно. Чтобы избежать дальнейших потерь, отряд продвигается вперёд очень осторожно. Осколочный эффект при разрыве гранат был настолько мал, что не причинял значительного ущерба русским. Русские гранаты можно выбросить обратно из окопа, а в большинстве финских ручных гранат отсутствуют ударники. С тем же успехом можно бросаться камнями. После того как южная часть острова была очищена от русских, финские войска начинают двигаться к северной части острова под командованием лейтенанта Кайкконена.

9:16 часов: Сообщение с Бенгтшера о том, что финские войска, скорее всего, контролируют ситуацию в данный момент.

9:25 – 09:30 ч: Канонерская лодка Uusimaa ведёт огонь по советским катерам на дистанции 10 500 метров.

10:33 ч: Канонерские лодки запрашивают капитана Лаурамо, могут ли они покинуть район боевых действий, так как их выполнение их миссии можно считать законченным. Капитан Lauramo просит уточнить ситуацию и интересуется, зачищен ли Бенгтшер от советских войск. Коммандер Моринг, однако, не даёт разрешение канонерским лодкам покинуть район боевых действий и приказывает им оставаться в этом районе и следить за ситуацией. Кроме того, раненые и убитые должны быть эвакуированы с острова.

10:45 ч: Финские патрульные катера №1, 2 и 16 прибывают в район боевых действий.

10:52 ч: Три советских истребителя атаковали бомбами и бортовым оружием канонерскую лодку Hämeenmaa. Попаданий не зафиксировано.

10:55 ч: В район боевых действий на моторной лодке прибывает лейтенант Коммандер Вильберг. Канонерские лодки Hämeenmaa и Uusimaa получают разрешение покинуть район боевых действий. Патрульный катер № 13 остаётся на месте, чтобы оказать помощь в эвакуации раненых.

11:00 ч: Моторные лодки начали эвакуировать первых убитых и раненых с острова.

11:00 – 11:40 ч: Выполняя запрос от штаба ВМС, три финских самолёта выполнили разведывательный полёт к о. Бенгтшер. Ничего особенного замечено не было.

11:27 ч: Канонерка Uusimaa обнаруживает пять советских судов на дистанции 13 000 метров. Одно из судов – пароход, скорее всего, буксир.

11:30 ч: По запросу капитана Лаурамо госпитальное судно Моана прибывает к Oro из Kuggskär. На корабле находится доктор.

11:31 ч: Лодка Uusimaa сообщает, что наблюдает пять советских катеров, движущихся в направлении Ханко.

11:35 ч: Два советских истребителя атакуют пулемётным огнём и бомбами канонерские лодки Hämeenmaa и Uusimaa. Попаданий нет.

11:50 ч: Авиаудар советских самолётов по Бенгтшер.

12:00 – 12:40: Советские бомбардировщики постоянно атакуют финские суда в этом районе. Боеприпасы для зенитных орудий Бофорс на канонерских лодках почти закончились.

12:05 ч: Атаки советских бомбардировщиков в районе о. Бенгтшер продолжаются. Советские бомбардировщики сбрасывают бомбы с большой высоты.

12:25 ч: Советская береговая артиллерия с Russarö обстреливает финские канонерские лодки. Командующий финской артиллерией приказывает привести в готовность 40-ю батарею и нацеливаться на Russarö.

12:30 ч: Шесть советских пикирующих атакуют канонерскую лодку Hämeenmaa. Один из пикировщиков сбит. С форта Оро подтверждают, что самолёт сбит. Во время отражения атаки самолётов канонерская лодка Uusimaa принимает последних людей из десантной команды, высаженной с канонерки. Тело мичмана Асвика, командира десантной группы, также принимается на борт.

12:35 ч: Советская береговая артиллерия с Russarö обстреливает канонерские лодки и Бенгтшер.

12:50 ч: Боеприпасы для зенитных орудий на борту канонерских лодок почти закончились. Канонерские лодки хотели покинуть район боевых действий. Однако командир отряда приказывает им оставаться в этом районе настолько долго, насколько им хватит боеприпасов, находящихся у них на борту.

12:55 ч: Трое советских солдат сдаются в плен в северной части о. Бенгтшер. Военнопленные сообщают, что, насколько им известно, только трое выживших русских покинули остров. Эти трое солдат, однако, заявили, что ни при каких обстоятельствах они сдаваться не будут. Финские войска прекратили атаку, чтобы избежать дальнейших потерь. Оставшихся русских призвали сдаться, но тщетно.

Для командования ВМБ Ханко эта операция стала крупной неудачей – был потерян «морской охотник» со всем экипажем и десантный отряд из пограничников. Тем не менее, операции против островов продолжились.

Важную роль в обороне Ханко сыграла и авиация базы. Задачей лётчиков была воздушная разведка вражеских тылов в регионе Таллинн–Хельсинки–Турку–Моонзундские острова. Находившиеся на острове истребители перехватывали финские и немецкие самолёты, штурмовали наземные цели.

Для борьбы с ними была сформирована особая группа.

«ФОРМИРОВАНИЕ OSASTO HANKO. ШТАБ ВВС 28.10.41 1-й отд. 5/Gn/TP № 2191/III L/2a. sal.

ПРИКАЗ

1. Вражеские истребители с авиабазы Ханко постоянно беспокоят наши войска и угрожают морскому и воздушному сообщению между Хельсинки и Таллинном. Сводные данные об активности вражеской авиации изложены в Приложении к приказу № 1.

2. Приказываю полку перебросить подразделение из 8 самолётов CU в Нуммелу, откуда под руководством полка и должна выполняться поставленная задача. Подразделение будет называться OsH.

3. Задача подразделения: во взаимодействии с одноместными истребителями Le.Lv. 6 уничтожить вражескую авиацию, действующую с авиабазы Ханко. Относительно деталей тактического взаимодействия командиры Le.Lv. 6 и Osasto H должны договориться между собой в соответствии с устными указаниями Штаба ВВС командиру LeR 3.

4. Информацию о сигналах, оповещении и местонахождении зенитных частей, подчинённых Командующему ВМФ, командир подразделения получит от командира Le.Lv. 6, которому поручено оказать всесторонее содействие подразделению для успешного выполнения поставленной задачи.

5. В части снабжения и наземного обслуживания Osasto H подчинена Le.Lv. 6. Командующий ВВС Ген. — лт. Й. Ф. Лундквист В отсутствие начальника 1-го отд. Майор Б. Габриэльссон

Приложение № 1 к сообщению №2191/III L/2a Штаба ВВС

Сведения о действиях вражеской авиации в районе Ханко

Относительно действий вражеской авиации в районе Ханко были сделаны следующие наблюдения: На полуострове Ханко с аэродрома Тяктом действуют в основном истребители, большая часть которых – устаревших типов. По краям лётного поля сооружены самолётные укрытия. В начале войны на Ханко было в общей сложности около 50 самолётов. Из этого числа зенитная артиллерия сбила около 10 самолётов и по меньшей мере такое же количество было уничтожено артиллерийским огнём (по показаниям пленных). Очевидно, вследствие захвата Хииденмаа на Ханко прибыло ещё несколько истребителей. Это следует из повысившейся в последние несколько дней активности вражеской авиации, которая беспрерывно штурмует наши окопы пулемётным огнём. Также были отмечены атаки с использованием бомб. По информации от военнопленного (летчик-лейтенант), по состоянию на 3 октября на Ханко было около 20 истребителей (И-16 и И-153), принадлежащих 13 истребительному авиаполку. Активность вражеской авиации была особенно энергичной, когда противник пытался захватить какой-нибудь из островов. В таких случаях истребители действовали группами от 1 до 7 самолётов. Операции по захвату островов, как правило, начинаются неожиданно, ночью, ближе к утру».

Попытка уничтожить советских лётчиков оказалась для финнов неудачной, а после боя 5 ноября, где они потеряли двоих лучших пилотов, было принято решение прекратить дальнейшие бои в небе. Деятельность авиагруппы существенно ослабила воздушную опасность, заставив противника держаться на значительном расстоянии от базы.

После захвата немецкими войсками Таллинна положение на Ханко усугубилось. Прекратилась поставка боеприпасов, горючего и продовольствия. Приближение зимы создавало трудности как для обороны самой базы, так и для связи её с внешним миром. В конце октября было принято решение об эвакуации гарнизона. Последний корабль ушёл из Ханко 2 декабря. На самой базе было взорвано всё оборудование и вооружение. В Ленинград и соседние города было доставлено свыше 22 тыс. человек.

Приказом Народного комиссара ВМФ от 10 декабря 1941 г. военно-морская база Ханко была расформирована, её части переданы в другие формирования флота.

Оборона полуострова позволила отвлечь часть финских войск от наступления на Ленинград, а также затруднила проникновение вражеского флота в Финский залив. Оборона Ханко вошла в историю как пример грамотной, умелой и самоотверженной борьбы в шхерно-островном районе. После выхода в 1944 г. Финляндии из войны, Советский Союз отказался от аренды полуострова (подтверждено в мирном договоре СССР с Финляндией 1947 г.).

Использованные источники:

Создание и оборудование обороны военно-морской базы Ханко 1940–1941 гг., полковник В. М. Курмышов, Военно-исторический журнал, декабрь, № 12, 2006 г. «Оборона полуострова Ханко» А. Чернышёв. 2011 г. «Морские охотники Сталина. «Неизвестная война» в Финском заливе. " Морозов М. 2013 г. А. Диков, К. — Ф. Геуст – «Особая группа Ханко». Журнал «Авиамастер» № 1, 2003) Hangon rintama

Источник: https://nstarikov.ru/geroicheskaja-oborona-hanko-nepobezhdjonnyj-gangut-110947