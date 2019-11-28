«Чёрная смерть» приходит с моря: героические воины России 314 лет наводят ужас на врага (ФОТО, ВИДЕО)

К 314-летию морской пехоты ВМФ России в материале НИИ военной истории академии Генштаба ВС России.

Оформление морской пехоты как рода сил флота произошло в ходе Северной войны со Швецией (1700—1721 гг.). Его зарождение связано с именем Петра I, который осенью 1704 года, после создания на Балтике эскадры гребных и парусных судов, в «Рассуждении о начинающимся флоте на Балтийском море» предписал:

Надлежит учинить полки морских солдат (числом по флоту смотря) и разделить их по капитанам вечно, к которым надлежит капралов и сержантов взять из старых солдат ради лучшего обучения строя и порядков.

Эти указания были реализованы через год, 16 (27) ноября 1705 года, когда под руководством генерал-адмирала Ф. А. Головина началось формирование первого морского полка. Этот день стал днем рождения морской пехоты России.

Командный состав комплектовался опытными унтер-офицерами лейб-гвардии Преображенского и Семеновского полков, а рядовой характеризовался социальной, национальной и религиозной однородностью.

В 1712 году на каждой из трех эскадр Балтийского флота были сформированы подразделения морских солдат: батальоны адмирала (660 человек), вице-адмирала (660 человек) и контр-адмирала (652 человека).

Взятие шведских кораблей в устье Невы. Художник Л. Д. Блинов

Боевое крещение первые морские пехотинцы прошли в Северной войне. Так, в сражении при Гангуте батальон галерной эскадры взял на абордаж флагман противника — 18-пушечный фрегат «Элефант» во главе со шведским командующим.

Накопленный боевой опыт был обобщен в новом «Морском уставе» 1720 года. В соответствии с его положениями в составе флота появилось постоянное соединение гребных судов с приписанным к нему десантным корпусом — всего 3705 морских солдат.

В 1785 году морская пехота появилась и на Черном море, а уже через пять лет — в декабре 1790 года — морские гренадеры отличились при взятии крепости Измаил.

Взятие крепости Измаил 11 декабря 1790 года. Художник М. М. Иванов



Впоследствии штатные соединения и части морской пехоты принимали участие уже в войнах XX века — Первой мировой и Советско-финляндской 1939–1940 годов. Но наиболее значимой страницей в ее истории стала Великая Отечественная война.

С началом военных действий на флотах, флотилиях и военно-морских базах началось формирование бригад и батальонов морской пехоты, которые комплектовались из личного состава кораблей, береговых частей и военно-морских учебных заведений. Они предназначались преимущественно для боевых действий на приморских направлениях, прежде всего в десантных и противодесантных операциях.

Всего в годы Великой Отечественной войны на различных участках советско-германского фронта действовала 21 бригада и несколько десятков отдельных полков и батальонов морской пехоты. Они применялись в морских десантах, для обороны военно-морских баз и приморских городов, в операциях сухопутных группировок.

Так, бригада морской пехоты принимала участие в обороне Таллина, шесть батальонов морских пехотинцев отражали удары врага на Моонзундском архипелаге, отряды морской пехоты были привлечены также к обороне военно-морской базы Ханко. Четыре бригады и несколько батальонов находились в составе 42-й и 55-й армий, а также Невской оперативной группы в самые тяжелые периоды битвы за Ленинград.

На юго-западном направлении морская пехота совместно с частями Отдельной Приморской армии и Северо-Кавказского фронта защищала Одессу, Севастополь (семь бригад, три полка и восемь отдельных батальонов), Керчь (одна бригада), Новороссийск (три батальона общей численностью более 3,4 тыс. человек) и Туапсе, входя в состав объединенных межвидовых группировок оборонительных районов. В ходе Сталинградской битвы в составе 64-й армии действовал сводный батальон морской пехоты Волжской флотилии.

Части и подразделения морской пехоты были незаменимыми при проведении десантных операций. Только за первые полтора года войны советскими флотами и флотилиями была осуществлена высадка 45 оперативных, тактических и диверсионно-разведывательного десантов. Они воздействовали на тылы и фланги вражеских группировок, отвлекали на себя их значительные силы, оказывали содействие войскам, наносившим удары на суше.

Первым крупным тактическим десантом на Черном море стал десант в районе Григорьевки (под Одессой) в сентябре 1941 года.

В конце апреля — начале мая 1942 года в районе мыса Пикшуев была осуществлена высадка 12-й бригады морской пехоты Северного флота численностью 6235 человек. Совместно с частями 14-й армии она принимала участие в Мурманской наступательной операции.

Морские пехотинцы Северного флота на палубе катера



В последующем морская пехота широко применялась при высадке десантов с целью освобождения Новороссийска, в ходе Моонзундской десантной (260-я бригада) и Петсамо-Киркинесской наступательной (600 морских пехотинцев Северного флота) операциях.

Не стала исключением и Советско-японская война. В августе 1945 года командование Тихоокеанского флота осуществило высадку 130-й бригады и 335-го отдельного батальона морской пехоты, а также других подразделений (всего около 6 тыс. человек) в порту Сейсин. Они овладели портом и городом, исключив тем самым отход японских войск морем. Высадка проводилась с переданных союзниками десантных кораблей, что позволило иметь в составе главных сил танки, значительно увеличившие огневую мощь.

В ходе Южно-Сахалинской наступательной операции, 16 августа 1945 года, Северная Тихоокеанская флотилия высадила на западном побережье Сахалина десант в составе 365-го батальона морской пехоты и батальона 113-й стрелковой бригады. После короткого, но ожесточенного боя десант овладел портом и городом Эсутору.

При проведении Курильской десантной операции в передовом отряде десанта на остров Шумшу (Самусю) также действовал батальон морской пехоты. При удержании плацдарма он отразил атаку противника, уничтожив при этом 15 японских танков и обеспечив высадку главных сил.

В Великой Отечественной и Советско-японской войнах морская пехота участвовала как самостоятельно, так и совместно

с сухопутными частями — в качестве передового отряда либо в первом эшелоне десанта.

Ее подразделения проходили специальную десантную подготовку, в ходе которой отрабатывались вопросы преодоления заграждений на воде и берегу, штурма береговых укреплений, захвата и блокирования наиболее важных объектов противодесантной обороны врага.

На флотах, за исключением Тихоокеанского, отсутствовали десантно-высадочные средства специальной постройки и десантные корабли, что не позволяло иметь в составе десанта самоходную артиллерию и танки. Для высадки использовались боевые корабли и катера различных типов.

Подразделения первого броска часто высаживались с торпедных катеров и катеров — «морских охотников». Почти все десанты, за исключением нескольких речных десантов Дунайской флотилии, а также небольших морских, высаживались в ночное время. При этом высадка планировалась так, чтобы завершить ее до рассвета.

Опыт боевых действий морской пехоты показал, что она являлась универсальным родом сил военно-морского флота, способным решать самые сложные задачи. За проявленные мужество и героизм 113 морских пехотинцев были удостоены звания Героя Советского Союза. Многие части и подразделения награждены орденами и получили почетные наименования, четыре бригады (13, 66, 71, 75, 154-я) и два батальона (335-й и 336-й) преобразованы в гвардейские.

В 1956 году в ходе реорганизации Вооруженных Сил СССР морская пехота была упразднена. Но уже в июне 1963 года на базе гвардейского мотострелкового полка Белорусского военного округа был вновь сформирован отдельный полк морской пехоты Балтийского флота, затем созданы отдельные полки на Тихоокеанском (август 1963 г.), Северном (1966 г.) и Черноморском (1967 г.) флотах.

Вскоре на базе полка Тихоокеанского флота была развернута дивизия морской пехоты. В 1979 году отдельные полки остальных флотов были переформированы в бригады.

К 1990 году численность морской пехоты в Вооруженных силах СССР составляла 12,6 тыс. человек, из которых 7,6 тыс. дислоцировались в европейской части страны, а пять — на Дальнем Востоке. При необходимости планировалось увеличить численность данного рода сил флота в 2,5–3 раза.

После создания Вооруженных Сил Российской Федерации в первой половине 1990-х годов морская пехота была переведена на новую организационно-штатную структуру. Суть ее преобразований заключалась в придании большей самостоятельности подразделениям и частям при выполнении задач в отрыве от главных сил.

Морские пехотинцы принимали активное участие в боевых действиях на Северном Кавказе, в ходе которых проявили отвагу, мужество, самоотверженность и высокое мастерство. 22 из них присвоено высокое звание Героя России, восьми из них — посмертно.

Материал подготовлен Научно-исследовательским институтом военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации

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