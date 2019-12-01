Жизнь за Вагнера или трагедия ошибок

Эта история описана в «перестроечной» книге, которая была целиком посвящена Сталину. Как и всякая книга, вышедшая в то время, к вождю народов автор относился резко отрицательно. Многие истории и исторические анекдоты в ней выдуманы или перевраны, о чем ваш покорный слуга рассказывал в своей книге «Сталин. После войны. Книга первая 1945—1948». Одним словом – памятник эпохи.

Но есть в этой книге несколько историй на совсем иные темы.

Вот одна из них. Крайне поучительная, со всех сторон.

«В марте 1938 года фашистская Германия оккупировала Австрию. В 1942 году немецкий военный комендант Вены провел расово-идеологическое очищение вверенного ему города. Венскую оперу украшали бюсты великих композиторов, и, по сведениям коменданта, в их число беззаконно проник бюст еврея — композитора Мендельсона. В сопровождении нескольких солдат комендант самолично влез на крышу оперы. Они обошли все бюсты, ища Мендельсона.

Сделать это было непросто, так как больших культурных познаний у коменданта не было. Однако он был физиономист и знал арийскую теорию. Отличить еврея от нееврея было для него раз плюнуть.

Комендант нашел композитора с самым крючковатым носом и самым неарийским выражением лица. По указанию коменданта солдаты обрушили бронзовый бюст неарийца на тротуар у театра, и скульптура разбилась.

Вскоре к ужасу коменданта выяснилось, что он ниспроверг не еврея Мендельсона, а немца Вагнера — любимейшего композитора Гитлера. За эту провинность бедного коменданта отправили на русский фронт, где он и погиб».

(Ю. Бореев. Сталиниада, Паритет, Рига, 1991, С.310)

Источник: https://nstarikov.ru/zhizn-za-vagnera-ili-tragedija-oshibok-110902