“Утка”, которая не взлетела..
БОРИС МАРЦИНКЕВИЧ , 25.10.2019
Европейский обедненный уран будет переработан в России
Текст авторизован из "почти беллетристики» в стиль научно –популярной статьи строго сокращениями. J UDOV ч. I
В начале третьей декады октября в России произошла очередная попытка раздуть «пожар радиофобии», попытавшись сделать поводом для этого факт поставки на предприятия холдинга ТВЭЛ, топливного дивизиона Росатома, партии обедненного урана от немецкого подразделения европейской компании URENCO.
Авторов-изобретателей истерики не смутило даже само название этого сырья для переработки: если уран обедненный, то по какой причине его необходимо называть «радиоактивным»? Расчет явным образом был сделан на то, чтобы напугать читателей словами «уран» и «радиоактивный» и на то, что многочисленные интернет-ресурсы будут действовать по принципу «Не рефлексируй, а распространяй».
Хронология и участники несостоявшейся «сенсации»
Но уже на следующий день, 23 октября 2019 года, на сайте greenpeace.ru появилась заметка с кричащим заголовком «В Россию снова начали ввозить отходы обогащения урана из Германии». Вот здесь уже «все на месте», здесь уже пошел накал страстей. Просто отброшен тот факт, что обедненный уран поставляется на предприятия Росатома именно для переработки и дальнейшего использования для нужд атомной энергетики и, следовательно, к радиоактивным отходам его отнести невозможно.
Дальше нужно увеличить поток эмоций, что «Гринпис» и исполнил, приведя комментарии сопредседателя движения «Экозащита» Владимира Сливяка – организации, которая в 2014 году судебными органами России признана иностранным агентом: «Это циничный и аморальный бизнес. Поражает готовность Росатома зарабатывать на захоронении фактических иностранных отходов, что является нонсенсом в любой цивилизованной стране»… Заметка была укомплектована еще и комментарием эксперта российского отделения «Гринпис» Рашида Алимова: «Россия не должна становиться радиоактивным могильником для остального мира. Мы требуем наказать виновных в незаконных сделках».
Последовательность получилась на славу: Сливяк заговорил о «захоронении отходов», Алимов объявил эти отходы «радиоактивными» — все, пирог готов, извольте кушать.
Росатом и РИА тушат «пожар»
Почти сразу же появилось опровержение от «Техснабэкспорта» — структуры Росатома, которая под торговой маркой TENEX занимается реализацией на внешних рынках обогащенного до энергетических показателей урана и услуг по его обогащению. Вечером все того же 23 октября была опубликована заметка «В Росатоме опровергли информацию о ввозе в РФ радиоактивных отходов». На том «сенсация», собственно, и сдулась, не успев превратиться в скандал.
«В «Техснабэкспорт» отметили, что радиоактивность и токсичность ввозимого материала меньше соответствующих показателей для природного урана, который является основным источником сырья, используемого для производства обогащенного урана в мире. Транспортировка этого сырья осуществляется в соответствии со всеми международными и российскими требованиями по безопасности».
«Определитесь с терминологией »
Оценив произошедшее, Аналитический онлайн журнал Геоэнергетика.ru вынужден с грустью констатировать – крайне малая осведомленность основ атомной индустрии делает возможным появление подобного рода фейковых новостей и откровенных провокаций и в дальнейшем, а потому стоит еще разок пройтись по технологическим подробностям.
Технология (обогащения урана на газовых центрифугах – J U) была уверенно в одиночку освоена Советским Союзом – в перерывах между производством резиновых галош дремучие ватники разработали и создали то, на что могучим передовым европейским державам требовались объединенные усилия и годы труда. Не менее занимательно и то, что европейские технологи, ученые, конструкторы за все минувшие с той давней поры годы догнать советские технологии так и не cмогли. Контракт о поставках обедненного урана в Россию – наглядное доказательство тому, что если URENCO считает, что договор с Росатомом о переработке этого самого обедненного урана экономически выгоден, это означает, что технология этой переработки у российских специалистов значительно эффективнее и дешевле.
Теперь о самом термине «обедненный уран», в оригинале термин выглядит куда как более развернуто: «уран, обедненный по содержанию изотопа уран-235». Вот теперь придется вспомнить кусочек школьного курса физики.
Атом состоит из ядра и электронов. Ядро атома состоит из протонов и нейтронов, при этом есть такие химические элементы, в ядрах атомов которых часть нейтронов эмигрирует прочь. Элемент остается тем же, но число протонов и нейтронов – другим. Такие имеются и у урана – в природном уране имеется основной изотоп, уран-238 (238 – это общее количество протонов и нейтронов в его ядре), но и уран-235. В атомном мире изотоп уран-235 атомщики ценят и любят, холят и лелеют.
Многие из нас помнят и классическое описание цепной реакции деления: нейтрон ударил в ядро урана, развалил его на части, при этом образовались уже два свободных нейтрона, которые, в свою очередь, ударили уже в два ядра урана и так далее по той же схеме. Так вот атомщики теоретически и экспериментально выяснили, что такому описанию соответствуют только атомы урана-235 – они действительно делятся. А вот урану-238 на эти пощелкивания по нему наплевать – не желает он делиться.
Радиоактивность реальная и радиоактивность придуманная
В природной руде урана изотопа уран-235 всего 0,7%, почти все прочие 99,3% —уран-238. Для того, чтобы цепная реакция деления урана-235 в активной зоне шла с выделением необходимого для генерации электроэнергии тепла, этого самого урана-235 в топливе должно быть не меньше 2,2% для уран-графитовых реакторов и не меньше 3,5% для реакторов водно-водяных. В первом случае содержание урана-235 нужно увеличить в три раза, во втором случае и вовсе в пять. Поскольку физики – это не химики они и стали называть такие технологии «обогащением». Конечная цель атомных энергетиков – произвести электроэнергию, продать ее потребителям и стать богатыми, это ведь очевидно. Разумеется, уран, в котором изотопа урана-235 нужное количество – это «богатый» уран, так что процесс иначе, как «обогащением» назвать вообще невозможно.
Где взять уран-235? «Вытащить» его из природного, из-под земли добытого урана. Да, что касается радиоактивности. Если в уране что и радиоактивно, то только уран-235, поскольку период полураспада основной его массы, урана-238, составляет 4 миллиарда 400 миллионов лет. Да и распад уран-238 идет за счет альфа-частиц, которые состоят из пары протонов и пары нейтронов. Защита от такого излучения – лист бумаги, получить вред от него можно, только начав поедать уран столовыми ложками, желательно натощак и не запивая.
Продолжение следует
Источник: HTTP://GEOENERGETICS.RU/?P=100153