Что означает название самой высокой горы в Башкирии ЯманТау, не могут объяснить даже сами башкиры и называют её «Злой горой». Значит, её так назвал народ, проживавший здесь до них и это были не башкиры и гора у них была не злая, а великая, названная в честь прародителя всего человечества Ямы. Ремизов на своей карте 17 века этот народ называет «Уфа», а землю башкир помещает отдельно в горы в верховьях реки Белой и называет «Башкыры» (п.128). В заставке останцы вершины горы Ямантау.

Яма

Похожее на Ямантау название имеют «Ямы» и «ямщики», гнавшие лошадей по «Великой Сухопутной Паутине» с остановкой в «Ямах». Посмотрите на знак ямщицких станций на почтовой марке. Это КОЛОДЕЦ, на котором стяжка деревянного колодца.

Лошади могли скакать только на определённые расстояния (43—53 км =50 вёрст), а потом им, как и людям, нужна еда, ВОДА и отдых. Здесь на станциях-«ямах» обустраивались колодцы и приюты. В википедии это слово считается тюркским, татарским. Но этого не может быть. Об этом рассуждает блогер Сергей Колибаба «Проза Ру». Он пишет, что «татарский язык содержит термин «jam» (ям) в значении соринка, навоз, сор, нечистоты, а в тюркском вообще не употребляется». Конечно, «ям» не должно быть татарским- хорошее дело «навозом» не назовут. Тем более, что Великий Хам Кублай (Хубилай) обустраивал эти самые «ямы» в пустынях и не мог таким словом назвать свои произведения (Марко Поло). Тогда какому языку принадлежит слово «ям», если оно не татарское и не тюркское. Поэтому Сергей Колибаба считает, что ям не татарское и не тюркское, а взятое из библии («йом»- длина однодневного перехода для скота2*) и переделанное в русское «ЯМ». Это длина пути, посильной для лошади.

Названия на Ям

Но возникает сомнение и в этой версии, потому что этих названий очень много не только в России, но и в мире. Неужели от «ямщика» называется самая высокая гора на Южном Урале ЯМАНТАУ, полуостров Ямал в Северной России, города Ямполь в Винницской области Украины, Ямбург в Ямало-Ненецком округе, Ямбург (город Кингисепп с 1922 г.) Ленинградской обл., Ямжачная Парма в Пермском крае, Ямангульская Урёма (лес), Ямангыр- горный хребет на южном Урале (Урал. Иллюстрированная краеведческая энциклопедия). Ямжач — река в России, протекает в Чердынском районе Пермского края. Есть р. Яман (прав. приток р. Сакмара). Большое Ямское озеро имеется в Челябинской области, Каслинский р-он. Яман — река в России, протекает в Омской области, река Ямансу протекает в Чечне. Ямансаз — село и река в Зилаирском районе в Башкирии.

Некоторые города действительно были прозваны от «ямов». Ям-Ижора (Санкт-Петербургская губерния), Ям-Бронницы, Ям-Зимогорье (у города Валдая), Ям-Выдропужск (Тверская губерния). Ям (городской округ Домодедово), Ям и Гаврилов-Ям Ярославской области, Ям-Тёсово Ленинградской области и др. Ханты-Мансийск раньше назывался Самарский Ям.

Имя Яма в знаменитой песне «Джамайка» (Ямайка) и имени Джема (итал., латинское «драгоценность» в Англии и Щотландии).

В мифах Древней Греции (' Ίαμος) (Иамос-Ямос) — прорицатель, сын Аполлона и Эвадны, получивший от отца дар предвещания, родоначальник фамилии прорицателей — Ямидов.

В Индии Яма и его сестра Яма (Разум) и брат Ману прародители человечества. Они первые смертные. Яма близнец Луны. Джамна (Ямуна) река в Индии.

От « jam» (джам) может быть названа самая высокая гора в мире Джомолунгма - Джамалунгма в Непале (это Эверест), которая переводится как «Божественная Мать Земли» или «Божественная Мать Ветра» (википедия. Джомолунгма). «Ветрами» раньше назывались стороны света.

Джомолунгма

На старинных картах, например, на карте Келлера 1298-1590 гг. в районе море Лаптевых имеется регион Наяма (г.Тикси). Именно в этой Наяме родился «Пресвитер Иоанн», о котором знает весь Свет (Мир) и потомки которого правят в ЭдиОпии (надпись на карте Келлера).

О «Великой Паутине» Ямов. Великий Ямщик.

Возникает версия о более глубоком смысле «Ямы». По версии автора термин «Яма» это скорее древнегреческое слово и означает имя Первоматери Ямы-АиМа. Символически она соткала эту Великую Паутину Дорог, как греческая богиня Арахна, а в узлах паутины поставила Ямы. Такой знак «Паутина с Пауком» носили на ноге Менады-ритуальная погребальная команда жриц в мифах древней Греции, они ткали свою паутину «Святилищ» (капища) и установливали их в «узлах», потом превратившиеся в храмы. «С помощью системы ямов, расположенных на расстоянии 40—50 вёрст (43—53 км) друг от друга, с Москвой были соединены Архангельск, Новгород, Псков, Смоленск, Нижний Новгород и северные, а позднее и украинские города» (Википедия). «Сибирский почтовый тракт» связывал Москву с Сахалином.

Итак, по версии автора, Яма, это прамать человечества-сестра Ламеха (отец Ноя) по имени Яма. В слове корень «Ма». Она распространила стоянки людей и соединила дорогами. Исполнителями были первопроходцы.

Древние дороги Московии

Эти древние дороги показаны на территории Московии на карте Московии 1706 года. Северные трассы сейчас уже заброшены, например, трасса через Растес (наверху справа, белая линия), там стоят абсолютно заброшенные деревни, сейчас это дикие и безлюдные места. Это был первый самый древний Великий Перевал через Урал мимо города Ивдель в Верхотуринск. Его называли «Бабинский тракт».

Интересные персонажи на «гербе» этой карты-это символы росов Московии. Наверху два пятнистых Леопарда (Барса), по бокам слева Медведь и справа Дракон-Змей с Ульем и Пчёлами, Стрелец в кафтане, который пронзает стрелой Кабана, внизу на санях Лошадь везёт лежащего человека-Кумира. Молодой Возница погоняет Лошадь.

На другой карте прямо в заголовке написано «Руссия или Московия». Руссия и Московия здесь одно и тоже.

Гора Ямантау-«Злая гора»

Но почему именно на Урале самая высокая гора Ямантау названа в честь Ямы-Ману (праматери человечества), как будто намекая на какую-то древнюю «остановку»-«стан». Самое интересное, что другие горы Урала названы в честь Мани-Маньпупунёр, Манарага. Понятно, что эти горы не могли так назвать местные башкиры, потому что тогда им придётся приписать и Джомолунгму впридачу и реку Яму на Охотском море и всё остальное с названием Яма. Эти названия давал «Великий Картограф» с определённым смыслом. Эту гору башкиры называют по своему «Злая Гора». Якобы «на «злой горе» Ямантау жил «Гигантский Змей», а на вершине Иремель – добрые духи, охранители и заступники этих мест» (башк.).

Так получилось, что предполагаемый маршрут ковчега Ноя (если его движения было с Охотского моря на Русскую равнину, п.127), по версии автора, как раз проходит мимо гор Ямантау, Иремель. Где-то уже промелькнули эти названия! Они в Охотском море. Тут на Охотском море имеется Ямская губа, река Яма и мыс Иретский и на Урале похожие названия гора Ямантау и гора Иремель.

Значит, кто-то кочевал от Ямы Охотского моря до Ямантау на Урале и принёс сюда эти названия. По версии автора, так кочевал Ной в ковчеге от Охотского моря до Урала. Поэтому возникает экзотическая версия о нахождении Ковчега между горой Ямантау и горой Иремель. Тут на Урале остановку ковчега назвали-Ямана-«Я Мать Ана сюда прибыла» первой –«Ире» («Иарь» первая буква допетровского алфавита). В районе высадки Ной со старшим сыном Симом совершили жертвоприношение животными на уже имеющемся здесь древнем жертвеннике. Тут был ДРЕВНИЙ ЖЕРТВЕННИК (на Иремеле или Ямантау). Неспроста цари Александр1 и Александр2 поднимались именно на Иремель (интернет, легенда о Иремеле).

Так как Роса была победительницей в последней войне Богов, то самая новейшая её история изложена в Мифах Древней Греции. Эти мифы не древние. Там можно отыскать некоторые моменты истории мира и становления россов. Если обратиться к Мифам Древней Греции, то предполагаемый путь героя Тесея заканчивался где-то в этих местах (Урал). В греческих мифах герой «Тесей» в конце своего пути пришёл к Медее (Медная Гора на Урале) и Эгею. Перед этим он отклонился от своего маршрута и завернул к «Фиталидам», чтобы очиститься от пролитой крови (п.10 Ящик Пандоры. Золотое руно»). Потом пришёл в «Афины» (не в современной Греции). Возможно, это капище «фиталид» находилось на горе Иремель или Ямантау. Посмотрите, как «круто» выглядит вершина Ямантау из каменных останцев в заставке и вершина горы Иремель.

Иремель

Таганай. Урал

Мимо них проходили древние дороги и «Ногайская дорога». Это сейчас они разрушены, а раньше, если их мысленно реконструировать, то они выглядели как, допустим, эти острые зубцы в Таганае на Урале.

Тайна Ямантау

Вот, что о Ямантау можно прочесть в интернете. «Главная вершина представляет собой крутой (до 300 м) массивный купол с пологими террасами и плоским платообразным верхом. На вершине – каменные россыпи, небольшая группа скальных останцев, развалины деревянных строений, бетонная вертолетная площадка. У основания З склона и под ним расположен закрытый объект. Свободное посещение запрещено. Яман-Тау немного выше горы Иремель.».

«Бытуют верования местных башкир о том, что лошади умирали во время похода на эту гору, а на склонах горы водилось много медведей. П. И. Рычков в своей книге «Топография Оренбургская» писал: Яманъ Тау, то есть худая, или злая гора, на Нагайской дорогѣ, на которой также всегда снѣги лежатъ…». В конце 1990-х годов на спутниковых снимках были обнаружены крупные строительные мероприятия». Почему она злая? Башкиры не знают. Туристы на неё поднимаются и никто ещё не умер. Совсем недавно в советское время здесь была активная добыча ископаемых. Но всё было свёрнуто в одночасье и доступ закрыт.

Заключение.

Картографы давали названия не просто так, а увековечивая первопредков человечества. Так были увековечена бог Яма и его сестра Яма. По версии автора, Яма, это прамать человечества «Я Ма». Она сестра Ламеха, исходная земля которого находилась на Охотском море-это море так и называлось Ламским, вероятно, в честь Ламеха-отца Ноя. От неё-ИеАмы-Джамы осталось имя Джемма, Эмма, Джамна.

Вот на фото японский бородатый Бог Эмма (Яма) с интересным «крестом»-иероглифом на лбу. В русском языке от неё осталось слово «Мама» (версия автора).

Древние дороги –тракты «Великой Паутины» (Сибирский Тракт) в разные времена контролировались разными царями. Сначала Симом Руси (Медный век), потом «Попом Иваном» (Железный век), потом Золотой Ордой, потом «Красным Драконом» и «Змеем» (Медея) древней Мидии (Арал), потом «Росой». По ним шли караваны и собранная дань. Все дороги вели в Катай на Охотское море, которую историки в 17-18 веках назвали Тартарией. Поэтому Почтовый Тракт и протянут до самого Охотского моря. Здесь был очень тёплый и жаркий климат, тунгусы ходили полуголыми в сандалях. И вдруг всё резко изменилось после 1298 года, года отбытия отсюда Марко Поло в Венецию. Мир изменился.

МИРОВАЯ УТКА

Великая Речная и Морская «Паутина» Мировой Утки

Но помимо сухопутной паутины была «соткана» речная и морская «Паутина». Её создавала «Мировая Утка». По рекам было проще передвигаться. Даже слово Паутина, путина указывает на Утку- «Мировую Уточку». Она плавала по рекам всей Земли. По рекам можно было добраться в любую точку с помощью переволоков и искуственных каналов.

Заметьте, как изображают утку - в виде лодки, ладьи.

По сведениям из интернета, это Богиня сотворения Мира, Богов и ДЕМОНОВ. Одно из ее названий Гагара. Гагара «(лат. Gavia)-Гава. Водоплавающие птицы размером с гуся или крупную утку, от которых отличаются остроконечным (не плоским) клювом». У неё характерная поза в полёте.

Утка в славянской мифологии.

«УТКА считается птицей Рода и воплощением Макоши. Мировая Уточка, породившая Мир. Она подняла со дна Молочного Океана Бел-горюч камень АЛАТЫРЬ. Именно она снесла два яйца – Явь и Навь, воплощение добра и зла, жизни и смерти. И она же снесла волшебные ЖЕЛЕЗНЫЕ и ЗОЛОТЫЕ яйца, из которых вылупились птицы: Матерь Сва, Орел, Алконост, Стратим, Гамаюн, Финист, Рарог, Ворон, Обида, Грифон, Могол, Сирин» (интернет. Мировая Уточка).

Селезень и Утка Широконоска. Утя.

Причём это конкретная утка с названием Упа (Уфа?) с именем Анас. Это Широконоска (Anas clypeata) (Анас клупиата) —Упи? Вот на фото селезень на реке Упа притока Оки в Туле. Эти утки отличаются лопатообразным, расширенным у своего конца клювом и красивой расцветкой у самцов, как на яранском вятском гербе.

Самки имеют пёструю расцветку. Это не гагара. В народе её зовут УТЯ.

Имя Мировой Утки Ана

Тогда в честь этой Мировой Утки должна быть названы многие земли, но не названы, или мы не видим эти названия. А ведь это имя прямо на виду-это имя Анна. Как оказалось, Утка в иностранных языках и есть Анна, действительно, это Анка (лит, швед, финск.), Качка (белорусски, польский), Патка (эстонский), что явно искажённое русское Утка. От неё произошли слова «путь», «паутина». Её именем названы Анианский пролив (Татарский) у Сахалина на карте Келлера, реки и горы побережья Ледовитого океана: Анабарское нагорье, река Анабар, река Яна, река Анадырь на Чукотке. Последняя названа на карте Келлера 1298-1590 г.г. Кутиарис. Именно там находилась летняя резиденция Попа Ивана, потом Кублая, там было не так жарко, там стоял его дворец, там он гулял с ручным леопардом (Марко Поло). Там жили «Аргуны». В греческих мифах там должна быть Арголида (Лебедяния). Кутиарис возможно и есть КУТА-Ута. Она прародительница Козы Анны.

Города и реки с названием Утка

Было предположено, что город Уфа, река Уфа и страна Уфа были названы росами в честь Мировой Утки «Упы Анас».Но её почему-то в гербе нет.

Утка в гербе указывает на то, что здесь жили речники. В википедии перечислены следующие гербы с изображением утки: Кандалакши, Новоторъяльского района, Новочебоксарска, Чебоксар, Яранска, Яранского района.

Река Утка имеется в Чувашии, она впадает в Волгу. На карте Московии 1706 года древний город Булгар-Белояр стоял на реке Утка. Сейчас это река Черемшан (п.129). Есть приток реки Невы-Утка. Имеется приток реки Чусовой Утка, там же посёлок Староуткинск (см. ниже). Другая река Утка впадает в Охотское море. Река Межевая Утка на Урале течёт от Висимо Шайтанска (завод Демидова) до Висимо Уткинского завода.

Вотяк удмурту рознь. Воткинск и Утка

Но есть и отдельная страна «Утка», описанная голландцем Николасом Витсеном в 1687 году. Это современная Воткинская область с городом Воткинск и рекой Вотка, а также село Старая Утка на Среднем Урале.

Сразу сражает наповал объяснение историков о происхождении названия Воткинск в википедии. Несмотря на то, что здесь население русские и всегда принадлежало Пермской области и Вятке и на карте Московии она названа «Слоутка» (от словенов-уток, автор), историки название объясняют «от устаревшего искажённого наименования удмуртов — вот, вотяки». Но Вотяки это не удмурты. Если они живут в СлоУтке, то и имя их логично объяснять от Утки-Утя-Селезня. Если в Париже живут французы, то парижане это французы, а если в Воткинске живут русские, то они почему-то у историков удмурты. Рисунки 18-19 века типажей Воткинской области прямо указывают на настоящих коренных жителей Воткинска и они не удмурты, каждый типаж подписан на рисунке.

Это «Вотяки»-северяне, «Удтяки» северяне (вероятно с прародиной на реке Уда Охотского моря, автор), «Зыряне» (россы-северяне, см. ниже). Названия Удмуртов на рисунке нет. Сами историки в википедии удмуртов относят к иранской группе, пришедших из Ирана. Они имеют специфические черты-южноазиатский наряд с «монисто», которого нет у вотяков на рисунках. Вот на фото удмуртка в «монисто». У вотяков кика с рогами. Вотяк удмурту рознь.

Удмуртка

По версии автора УдМурты это небольшая иранская группа народов в «монисто», пришедшая сюда перед гибелью Мидии (Аральское море), спасаясь от кометы 1312 г, приблизительно в 17 веке (см. ниже), подсоединившаяся к удинским вотякам и получившая от них имя удмурты (удинские мурты). У этой диаспоры совсем другое южноазиатское происхождение. Их очень мало. В Удмуртии их всего 29%, остальные русские и др. Причём только половина считает своим языком удмуртский. Значит, настоящих «южан» в «монисто» удмуртов около 15%. Остальные северяне вотяки. Но, несмотря на этническое меньшинство, они получают от большевиков в советское время земли Вятки и Пермяков с русским населением и северянами, которые переименовывают в Удмуртию, а вотяков начинают именовать удмуртами, хотя они северные «утки словенские».

Зыряния

Выше на рисунке показан типаж неких зырян. Но Зырянию вы в Википедии не найдёте, хотя в 1706 году она есть на карте Московии 1706 г., это область «Зиранни»-Зыряния Полуденная, в которой протекает река Зыряния (совр. Сысола приток Вычегды). Центр её находится в городе Селенец (совр. город Сыктывкар). Историческая Зыряния в 1921 большевиками зачем-то переименована в необьяснимое название Коми. А ведь это главный центр зарождения россов (по версии автора). Всё, что касается росов, исчезает на глазах-«дероссифицируется». Её местонахождение конкретно указано и у голандца Витсена, он называет её «Зырянией», а не Коми (см. ниже). По версии автора сюда в 862 году пришёл «Тесей» (Медведь)-прототип Рюрика и начал создавать свой род словено-русов (росов- зырян, эрзя, резан)-«Великую Росию», описанную у Марко Поло. В то время до 1298 года там жил по его словам высокий, очень красивый, белолицый и белокурый народ-охотники на пушнину.

Коми-пермяки

В советское время на территории Зырянии-Коми были созданы 22 исправительно-трудовых лагеря заключённых 1929 г.-1956 г. Существовал и другой лагерь в Воркуте, который так и назывался «Зырянлаг». В Забайкалье сохранилось село Зырянск. На фото промелькнул корабль с названием «Зырянск». Вот, что пишется в книге «Воспоминание о ГУЛАГЕ. Первая ссылка. Зырянский край» о ссылке Владыки Серафима в Усь- Сысольск (Сыктывкар). «Переправлялись по реке Сысоле. Чудный вид ВЛАДЫЧНЕГО ПОСЕЛЕНИЯ (в пятнадцати верстах от Визинги), на высокой горе несколько БЕЛЫХ ХРАМОВ. Здесь когда-то жил святитель СТЕФАН ПЕРМСКИЙ - просветитель ЗЫРЯНСКИЙ».

Троица Живоначальная. Визинга

Здесь располагались когда-то выдающиеся храмы («Храмы Сысольского района: увядающие шедевры зодчества». Дзен), от них остались одни развалины. Самое древнее название Сыктывкара должно быть Зырянск, так как он стоит на реке Зыряния (Сысола). Сейчас зырян называют коми, но зыряне это не коми, это праросы. Они Солнцепоклонники и среди них потомки самого «Тесея»-Медведя. Жили они в «таинственном» густом лесу в избах. Он на карте Московии выше на юге Зырянии.

Воткинская область это Слоутка

Но вернёмся к Воткинской области. Эта Воткинская область на карте Московии 1706 г. (см. карту выше) названа «Слоутка», явно названая от Словенов и Утки. Воутка превратилось в Вотку (Восточная Утка?). Русскую (словенскую) Воткинскую землю (там 90 % населения русских) в 1937 году революционеры отсоединили от Пермской и Вятской области и присоединили к вновь образованной Удмуртии. Так великий русский композитор Чайковский превратился в удмуртского и его с гордостью на выставке «Россия 2024 г» назвали уроженцем Удмуртии, он, наверное, от такой чести в гробу перевернулся.

Витсен и Утка

Вот как описывает Витсен (1687 г) область, которая так и называется «Утка» (Староуткинск). (Витсен. О Северной и Восточной Тартарии). Его путь на карте Московии из Кайгорода через СлоУтку в СтароУткинск отмечен белой кривой. Перед описанием Утки он описывает Пермь, поэтому можно считать, что он шёл через Пермь в Верхотурье. Вот как он попал в область Утку и село Старая Утка.

«Пермь Великая. Земли Перми, иначе называемые Пермь Великая, имеет соседями с юга башкир («венгров» баскирсов, см. ниже, автор?), а с севера ЗЫРЯН, на западе Вятку, а на востоке область вогуличей и Сибирь. Эта область получила название от города Пермь, расположенного около реки Вишеры, которая является притоком Камы. …

В городе Пермь находится престол архиепископа. Их считают очень древним народом, они живут охотой. Самоеды, которые живут дальше к северу, очевидно, произошли от этого народа.

Жителей Перми называют пермяками. Как рассказывает Магинус, их язык и письменность очень отличаются от языка московитов. Другие же говорят, что они совсем не умеют писать. Итак, жители Перми христиане и, хотя у них церковная служба греческая, то есть, русская, но все же это происходит на их собственном языке, с употреблением для этого московитские буквы, ибо у них нет своей письменности. Простонародье вовсе не умеет читать, хотя некоторые из самых знатных научились читать. Самую лучшую соль, говорят, варят в Перми. Матеус Миху сообщает, что в области Перми башкиры (баскирсы-венгры?) и черемисы поклонялись в прошлом столетии идолам. Многие из них, говорит он, поклонялись солнцу и луне, созвездиям и диким зверям, а также той вещи, с которой утром встречались первой. Там не обрабатывали земли, так что они не знали хлеба. Они жили в густых чащах, в хижинах из веток, одевались в шкуры животных и не употребляли шерстяной ткани. У них нет металлов, поэтому они платят дань пушниной. Здесь кончается сообщение Миху».

«Кайгородок. Там царит постоянный мир, и Их Царские Величества ( России) владеют этой страной в полном покое. Киргизы и башкиры находятся несколько отдельно и не так покорны, как остальные. Иногда, частично добровольно, а частично вынужденно, они посылают вспомогательные отряды. Многие из туземцев в Сибири и здесь подвергаются крещению».

Здесь упомянутые «киргизы» и «башкиры», не современные киргизы и башкиры. Это показывет карта Витсена.

У Витсена на его карте «киргизы» написано в области на юге Южного Урала (горы Мугоджары). Там самые плохие засоленные земли, здесь вынуждены поселиться бежавшие от катастрофы племена Мидии с Арала. Они названы Витсеном киргизами, так русские называли всех инородцев и казахов раньше. А вместо башкир написано «баскирсы»-это венгры Баскуре-бессарабы, их диаспоры пришли сюда с Охотского моря. Они шли к своим сородичам на севере, где уже жили «белые угры»-«югры», «из которых венгры изыдоша»-надпись на карте Келлера. По версии автора, из «киргизов» выделяются родственные племена иранские татары, башкиры, чуваши, удмурты в «монисто» и идут срочно занимать освободившиеся от венгров «баскуре» территории. Венгры с вождями Басарабом1, Чёрным воеводой Раду Негру и Бела1 уходят в Западную Европу и создают Австро-Венгерскую империю. Уходят с ними и болгары с Волги. Напоследок, они уничтожают свои города. Они проиграли войну росам (версия автора).

«Из Кайгорода и 27–го мы прибыли сюда (белая линия). Оттуда трудно ехать сухим путем сюда, но мы не сможем отсюда отправиться в Верхотурье водным путем, а сушей, и наши вещи перегружают на лошадей. Отсюда в Верхотурье нельзя ехать на повозках, а только на лошадях». Здесь заканчивается это короткое сообщение. По местности вокруг Утки течет река под названием Сылва, шириной в 15 саженей. Здесь кругом так много комаров, что они причиняют путешественникам массу неприятностей. Между Уткой и Солоком живут мало людей и местность занята главным образом пустынями и лесами. Утка находится в 3–х днях пути от Верхотурья. Между Уткой и Соликамском находятся очень высокие горы. Около Чусовой есть очень высокие каменные скалы. Утка – это только местечко, хотя довольно хорошо укрепленное от нападения врагов, ибо оно окружено деревянной стеной и хорошо снабжено пушками. В нем имеются 20 жилых домов. Итак, местечко Утка (пос. Староуткинск)– небольшая пограничная крепость против БАШКИР и уфимских ТАРТАР. Недалеко от того места есть крепость Аята, и когда едут с запада через реки Нейва и Реж, то приходят к крепостям Арханах и Невьянской. Там очень красивые деревни, заселенные РУССКИМИ».

Развалины завода в Стауткинске

Как видите, у Витсена тут не только удмуртов и коми, а вообще людей нет, только комары водятся. Имеются красивые русские деревни в местности на реках Нейве и Реже. Здесь земли безлюдные, но россам и русским в 1706 году пришлось здесь ставить остроги, чтобы защититься от нашествия пришельцев башкиров (они пришельцы из Мидии с Аральского моря или это «венгры» Баскуре с Востока-«баскирсы», п.128) и таРтар-пришельцев с тихоокеанского востока-сарацин. Они, спасаясь от природной катастрофы, хлынули на эти земли в 13- 17 веке. Удмурты «южане» близки к похожей группе чувашей иранского происхождения в «монисто» (п.129), мужчины у тех и других ходят в шляпах. Они земледельцы и городов тут не строили. Созидали тут только росы (словено русы), получив за это от большевиков звание «колонизаторов», хотя они тут жили с 862 года, как утверждает памятник 1000 летия России. А русы и предки россов-словены жили здесь ещё раньше с 2049 г до н. э. (Сказание о Словене и Русе).

Герб Воткинска с гномами с молотами

В царской России город Воткинск получает развитие. Там строятся мощные заводы для обеспечения флота. «По указу Екатерины II в 1779 году на заводе было освоено и осуществлялось в течение 140 лет производство якорей для кораблей военно-морского флота[7]. Для обеспечения производства с помощью присланных из Адмиралтейства мастеров, была построена якорная фабрика с 8 горнами и 3 молотами. В 1857 году на Воткинском заводе изготовлен шпиль Петропавловской крепости высотой 48,5 м, весом свыше 3500 пудов».

«С 1921 года по 1923 год город Воткинск — волостной центр Сарапульского уезда Пермской губернии[14]. … 22 октября 1937 года город Воткинск из состава Кировской (Вятки) области был передан в состав Удмуртской АССР».

Итак. Из Кайгорода Витсен попадает в «СлоУтскую страну» (Воткинскую область), а потом через Пермь в Староуткинск и далее в Верхотурье. Витсен описывает пустые земли в 17 веке, где не то, что удмуртов, вообще людей нет. Только русы с росами тут ходят и строят крепости от нападения пришельцев-южан и восточников «тартар». Русские живут в красивых деревнях в Невьянске на реках Нейве и Реже. Росы и русы тут созидают.

Спасо-Преображенская церковь. Воткинск.

Была древняя Вотская автономная область и вдруг в 1934 году стала Удмуртией от названия иранских пришельцев в монисто, появившихся в 17 веке. «По данным переписи 2020 года, доля русских в городе Воткинск составляет 90,48 %, удмуртов — 5,55 %, татар — 2,55». Столицей Вотской области в царской России был город Глазов на реке Чепце. На карте Московии его нет. Но зато есть город Очер.

Очер

На древней дороге (жёлтая линия) к Воткинску показан другой крупный город Ореол (свечение, нимб по краю черты) на реке Д,Ореол. Он совпадает по смыслу названия и расположению с городом Очер на реке Очер (от слова «очерт», за чертой). Здесь был крупный чугуно-литейный завод Строганова. Историки, как обычно, его название объясняют не из русского языка, а от башкирского («ош»-медведь!?) и татарского (?). Города основывают русские, так зачем им называть свои города по-башкирски или по-татарски от малочисленных племён, которые здесь не живут и языка которых русские не знают.

Ижевск

Сейчас столица Удмуртии город Ижевск. Он стал столицей в 1934 году. Конечно же, тут жили «древние» удмурты «аж» с 5 века (?). Так пишет английская википедия, хотя иранские удмурты в монисто пришли только в 17 веке с юга, Витсен в 17 в. их не упоминает. Русских в Ижевске 69%, удмуртов 15%. Цифры говорят сами за себя. Причём из удмуртов надо выделить северян «вотяков» (уток) и зырян-они к удмуртам не относятся.

Заключение.

Наблюдается такая закономерность- земли России переименовываются в 1920-1937 годах большевиками в честь малочисленных пришельцев в «монисто» иранского происхождения, пришедших из Мидии (Арала) в 17 веке. Появляются Удмуртия вместо части Вятки и Перми, Татарстан вместо Казанского царства и Булгарии, Башкирия вместо Уфы, Чувашия вместо Черемиссы-«венгров и молдаван» ( п.129). Также появляется Коми вместо Зырянии (росов). Пришельцев историки объявляют коренными и древними, а коренных русских колонизаторами. Выдумываются для них мифические «каганаты», Сибирские «ханства» и история их борьбы с русскими колонизаторами. Все местные даже самые явные русские топонимы начинают производить от языка пришельцев. Голландец Витсен утверждает, что это русским приходится останавливать «венгров»-баскирсов и «киргизов», которые в 17 веке начали проникать на север, для чего русские и росы строят остроги, как в Утке. Он отмечает, что это русские тут издавно живут в красивых деревнях вместе с зырянами и вотяками (утками).

Источники

*Северная и Восточная Тартария, включающая области, расположенные в северной и восточной частях Европы и Азии, 1692 год

Н. Витсен Николаас Витсен (1641–1717), ученый и бургомистр Амстердама, автор первого подробного исследования Сибири, Монголии и Центральной Азии - выпустил "Северную и Восточную Тартарию" в 1692 году.

«Книга о разнообразии мира» Марко Поло.2015 г.

Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). Она приложение к книге Марко Поло «О разнообразии мира» и отражает обстановку 1298 г, когда Марко Поло убыл в Венецию из Орды.

Сайт Ящик Пандоры. Автор nekto

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