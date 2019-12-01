Экологический геноцид, или Почему я не верю экоактивистам

Для начала, как ни странно, немного о моде. Давайте вспомним, как одевались древние греки. Судя по их произведениям искусства, лишней одеждой классические эллины себя не особо обременяли – легкие, часто короткие, туники в качестве нижней одежды и плащ, которым драпировались поверх этих самых туник, на ногах – легкие сандалии. А византийцы? Туника, поверх туники – далматика, а сверху тяжелая хламида. А еще непременные штаны и сапоги. И ведь все это практически на одной и той же территории, где еще недавно жили древние греки. Такую же картину можно наблюдать и в Италии тех же времен, и не только там. В чем причина такого «внезапного» изменения моды?

Не уходя в дебри конспирологии, просто хочу напомнить отдельные факты, на которые экоактивисты обычно не обращают внимания.

Разумеется, автор против загрязнения окружающей среды, но негативное отношение к мусору не означает автоматического принятия версий об антропогенном факторе изменения климата, а самое главное – способов его преодоления.

Сейчас мне меньше всего хотелось бы говорить о личности самой девицы Тунберг, ее заболеваниях, одержимости и т. д . Важнее изложить взгляд скептика на само явление экологического активизма.

А причина в глобальном похолодании. Да, да. Во времена классической Греции и Рима в Средиземноморье царил так называемый Римский климатический оптимум – мягкий теплый и влажный климат. Средняя температура тогдашней Европы была на 1-2 °C выше предыдущего периода.

Однако уже в III веке климатический оптимум начинает сменяться климатическим пессимумом (он же «Позднеантичный малый ледниковый период») – общим похолоданием, которое достигло своего апогея в царствование Юстиниана Великого. В данном случае температура стала ниже на 1-1,5 градуса.

И таких температурных скачков, происходящих раз в несколько столетий, за историю человечества насчитывается немало.

Нужно понимать, что, когда сейчас говорят о повышении общей температуры относительно «нормы», под «нормой» подразумевается температура XIX века, который является частью очередного Малого ледникового периода, длившегося в течение XIV–XIX веков.

Факт есть факт. За всю историю человечество пережило различные глобальные климатические изменения, как с повышением, так и с понижением температуры. Были периоды, когда ныне ледяная Гренландия была зеленой (что, собственно, фигурирует в ее названии – Grønland (дат. «Зеленая земля»), когда имелись попытки обогнуть Канаду по северному побережью без ледокола (напр. экспедиция Джона Франклина в 1845–47 гг.), когда в Палестине росли леса, цвели сады и водились львы.



Случались и катастрофы, когда, например, при Борисе Годунове в августе 1601 года замерзла Москва-река, а по Чёрному морю в Константинополь ездили на санях. И таких моментов слишком много, чтобы от них отмахиваться.

И вот здесь возникает закономерный вопрос: насколько во всех этих событиях повинно человечество? Неужели загрязнение окружающей среды русскими при Годунове спровоцировало резкое похолодание? Или, быть может, турки первой половины XVII века настолько загрязнили Босфор, что он начал замерзать в 1621–1669 годах?

Разумеется, в данном случае действовали совсем другие, не антропологические факторы. Так, резкое похолодание 535–536 годов было вызвано извержением вулкана в Исландии, из-за которого резко снизилась прозрачность атмосферы и, соответственно, уменьшилось количество солнечного света.



«И в этом году [536-м. – Прим. ред.] произошло величайшее чудо: весь год солнце испускало свет как луна, без лучей, как будто оно теряло свою силу, перестав, как прежде, чисто и ярко сиять.



С того времени, как это началось, не прекращались среди людей ни война, ни моровая язва, ни какое-либо иное бедствие, несущее смерть. Тогда шёл десятый год правления Юстиниана», – пишет современник событий историк Прокопий Кесарийский.

Климат на Земле постоянно менялся то в сторону похолодания, то в сторону потепления еще до человека и его промышленных революций. Причин у климатических изменений очень много и без «выброса парниковых газов». Здесь и вулканическая активность, и солнечная активность, ежегодные лесные пожары, выбросы метана из болот и мирового океана и множество больших и малых факторов.



Что характерно, все это происходило (и, вероятно, продолжает происходить) без какого-либо участия человека.

Для сравнения. По разным данным, человечество выбрасывает в воздух от 7 до 16 гигатонн диоксида углерода, а только один Тихий океан – все 80. Человечество, конечно, может влиять (и влияет) на окружающую среду. Но все чаще ловишь себя на мысли, что это влияние весьма преувеличено.

Климатическая политика различных международных организаций также часто не способствует доверию к выводам их комиссий. Ни для кого не секрет, что концепция «Глобального потепления» становится инструментом в экономической борьбе корпораций.

В 2009 году произошел скандал с публикацией (см. «Климатгейт») архива с электронной перепиской, файлами данных и программами их обработки из отделения климатологии британского университета Восточной Англии.



Тогда открылись нелицеприятные методы работы британских климатологов, а именно: недобросовестные методы вычислений и подтасовка данных в угоду теории «глобального потепления». Скандал поспешили замять, но он, так или иначе, вызвал рост скептического отношения к противоречивым данным «британских ученых».

Не пытаясь делать глобальные выводы, мы между тем сталкиваемся с определенными совпадениями при внимательном мониторинге новостей. Вот, например, пишут, что мясное производство (в частности говядины) очень негативно влияет на климат, поскольку огромные стада коров выделяют огромное количество метана.



А спустя какое-то время появляется информация, что корпорация Макдональдс начинает выпуск «экспериментальных» гамбургеров из «растительного мяса». Но это, разумеется, мелочи. Очевидно одно: грамотно преподнесенная информация о «вредных» производствах может стать инструментом давления на корпорации и государства. Вопрос лишь в том, в чьих руках оказывается это орудие воздействия.

Впрочем, по поводу климатических изменений можно и нужно дискутировать. Меня же экологический активизм начинает пугать специфической враждебностью к человечеству.



Когда слушаешь новых экологов, складывается впечатление, что перед нами новая человеконенавистническая секта, проповедующая новое учение, согласно которому есть некая абсолютная ценность – Природа или Климат и есть человечество. Последнее априори враждебно этой ценности, и ему хорошо бы вообще исчезнуть. Думаете, я преувеличиваю?

Некогда «просвещенная» европейская цивилизация отказалась от Бога как от абсолютной ценности, поставив на алтарь новую святыню – человека.



Теперь же леволиберальные активисты идут еще дальше, свергнув уже самого человека с пьедестала абсолютных ценностей и воздвигнув на его место Природу. По сути, это своеобразная форма неоязычества, поскольку обожествление природы в глубокой древности в виде анимизма или пантеизма уже было.





И вот теперь проповедуется, что человечеству необходимо отказаться от научно-технического прогресса ради спасения «Святого Климата». Отказаться от использования углеводородов, промышленности, атомной энергии, животноводства (та же говядина) и даже от домашних животных.



Это не шутка – немецкие исследователи установили, что содержание домашних котов, собак и даже аквариумных рыбок тоже весьма вредит климату.



Их коллеги из Великобритании предлагают ради экологии заводить меньше детей и даже делать компост из человеческих тел. Шведский ученый Магнус Сёдерлунд пошел еще дальше и предложил изумленному человечеству поедать тела усопших, чтобы «рационально использовать ресурсы Земли».

Налицо неприкрытое расчеловечение. Потому, когда нервный шведский подросток с трогательными косичками начинает вещать с трибуны ООН вроде бы правильные вещи, меня берет оторопь. А если вспомнить, какие люди и организации взяли в оборот этого подростка, – тем паче.

Господь дал человечеству этот мир, чтобы беречь и развивать его, «возделывать землю, из которой он взят» (Быт. 3:23). Разумно пользоваться ресурсами Земли – право и обязанность человека. Загрязнять и уничтожать Землю – преступление перед Богом, даровавшего ее нам. Но и «защищать» природу в ущерб человечеству – преступление не меньшее.

Что же касается экологического активизма, мне кажется, больше было бы пользы, если бы каждый из сторонников вместо очередной безумной акции протеста, вместо очередного истеричного выступления просто высаживал хотя бы одно дерево.

Дмитрий Марченко



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