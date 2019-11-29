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В Общественной палате пришли к выводу, что закон о насилии в семье продвигает ЛГБТ-лобби

09:16. 29 ноября 2019 147 просмотров Один комментарий Опубликовал:

В Общественной палате пришли к выводу, что закон о насилии в семье продвигает ЛГБТ-лобби

28.11.2019
Законопроект о "профилактике семейно-бытового насилия" является реализацией Стамбульской конвенции, которая занимается продвижением гомосексуализма по всему миру. Об этом заявил американский социолог и психолог Пол Кэмерон. Фрагмент его выступления был показан на всероссийской конференции "Народосбережение. Как преодолеть демографический кризис", прошедшей в Общественной палате РФ. Все участники конференции поддержали эту позицию и сошлись во мнении, что закон является антисемейным и антидемографическим.

На видео одна из лоббисток закона о насилии в семье заявила, что он нужен для одной-единственной цели - чтобы привести в соответствии со Стамбульской конвенцией. А Россия будто бы является единственной страной, не ратифицировавшей ее.

Полное название - Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Принята 11 мая 2011 года в Стамбуле. При этом не ратифицировали ее Великобритания, Венгрия, Чехия, Словакия, Болгария, Латвия, Литва, Армения (из подписавших). Россия и Беларусь ее не подписывали.

В тексте конвенции говорится, что она, в частности, защищает так называемые "сексуальную ориентацию" и "гендерную идентичность" и вводит расплывчатые понятия "психологическое насилие", "экономическое насилие". Также она признает, что стремится "включать гендерные подходы.. в политику равенства", обеспечивать "нестереотипные гендерные роли" и "основывается на гендерном понимании насилия".

Отметим, что Стамбульская конвенция является логическим продолжением Каирской программы 1994 года действий по снижению рождаемости в мире.

В прошлом году болгарский психиатр Николай Михайлов заявил, что "конвенция сама применяет насилие - идеологию навязывают, используя моральный шантаж".

Ранее лоббист закона о насилии Игорь Трунов заявил, что "мы идем в ногу с цивилизованным миром... в Англии официально зарегистрирован 51 пол... общество дрейфует в эту сторону".

Юрист и лоббист законопроекта Алена Попова рассказала DW, что физическое насилие не интересует авторов, им важно психологическое и экономическое насилие, под предлогом которых лучше всего вмешиваться в семейные дела. Если в законе оставить только физическое насилие, то он неприемлем, поскольку резко сузит возможность вмешиваться в семью, подчеркнула она. То есть косвенно признала, что закон о насилии нужен вовсе не для профилактики физического насилия, а для разрушения семьи, которая понимается как насилие над женщиной.

На конференции было подчеркнуто, что за протаскиванием закона о насилии в семье стоит мощное педофильское лобби. И следующим шагом будет лоббирование закона о декриминализации педофилии.

Председатель Ассоциации профсоюза правоохранительных органов России Алексей Лобарев признал, что еще несколько лет назад его предупреждали, что лобби этих законов придет в Россию, но он не верил. Сегодня это реальность, и в России пытаются осуществить слом сложившейся правовой системы, чтобы установить новую.

Протоиерей Всеволод Чаплин также отметил, что законопроект противоречит системе права России и вводит параллельное право. Он подчеркнул, что за ним стоят западные глобальные фонды и организации, ставящие целью сокращение населения планеты.

"Эти организации являются врагами и должны быть запрещены в России, а их деятельность должна преследоваться", - подчеркнул он.

ООН также работает на сокращение населения Земли, и России нужно выйти из всех этих организаций или переделать их так, чтобы их цели стали другими, отметил прот. Всеволод. По его мнению, в членстве в этих организациях заинтересована значительная часть экономического блока Правительства, которой нужно примирение с Западом. Они формируют в России теневое государство с параллельным правом и подобными законами.

Выступивший политолог Сергей Михеев отметил, что закон протаскивают тихой сапой и без широкого обсуждения его текста, что наводит на подозрения о целях его принятия.

Примечательно, что все выступавшие на конференции были абсолютно единодушны во вредности этого закона для будущего страны и демографии. Было подчеркнуто, что в странах Запада, где действуют подобные нормы о насилии, очень высок уровень окончательной бездетности - около 20% людей никогда не имели детей. Что характеризует закон как антидемографический.

Как сообщало Накануне.RU, детский психолог Ирина Медведева недавно заявила, что закон о семейном насилии в этот раз протаскивают особенно агрессивно. По словам писателя Николая Старикова, этот закон правильно называть законом о насилии над семьей.

nakanune.ru

 

 

 

Источник: http://katyusha.org/view?id=13197

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  • 1702 1434
    прохожий 29 ноября 2019 в 9:31

    А наше правительство двойного гражданства, с двумя царями в голове, “раздвояйца”.

    “Раздвоение властной личности: Матвиенко путается в показаниях о семейном насилии”

    Продолжение в http://katyusha.org/view?id=13198

    Пока они разберутся кто есть кто, в типичной ситуации по Крылову -”Лебедь, рак и щука” , наш воз мало того что не двигается вперёд, а начинает постепенно сползать в овраг “лабутенщины”, подламывая хилые оси колёс. Как бы эта Крыловская тройка, а не Гоголевская, не загубила весь воз. Не пора ли менять шизующих пристяжных на настоящих коренников..

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