Точный выстрел россиянина с двух километров в абсолютной темноте сняли на видео.

Россиянин Сергей Шмаков сумел попасть в цель на расстоянии двух километров в абсолютной темноте.

Кадры с выстрелом опубликовал Ruptly. Известно, что стрелок использовал комплекс, в который входят винтовка конструкторского бюро Lobaev Arms «Сумрак» СВЛК-14 и ночной прицел «Дедал-НВ».

Все пять выстрелов Шмакова попали в мишень в виде грудной фигуры.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QpIZcvSu-gU