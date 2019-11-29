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Точный выстрел россиянина с двух километров в абсолютной темноте сняли на видео.

09:37. 29 ноября 2019 149 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Россиянин Сергей Шмаков сумел попасть в цель на расстоянии двух километров в абсолютной темноте.

Кадры с выстрелом опубликовал Ruptly. Известно, что стрелок использовал комплекс, в который входят винтовка конструкторского бюро Lobaev Arms «Сумрак» СВЛК-14 и ночной прицел «Дедал-НВ».

Все пять выстрелов Шмакова попали в мишень в виде грудной фигуры.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QpIZcvSu-gU

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