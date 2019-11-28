Владислав Шурыгин: Война нон-стоп

Мы уже привыкли к тому, что наше информационное пространство всё сильнее засоряется ложными новостями, «фейками». Почти каждый день возникают очередные инфоповоды, которые на поверку оказываются обычным враньём и дезинформацией. И в девяти случаях из десяти источником этой лжи становится интернет. Сегодня его русскоязычный сегмент буквально переполнен различными информационными сайтами, агрегаторами, порталами, блогер-аккаунтами, «качающими» негатив о России и распространяющими фейки о жизни здесь.

Механизм запуска фейка предельно примитивен и идеально отработан — «новость» размещается на одном из тысяч анонимных агрегаторов, каналов или сайтов, её тут же «обнаруживает» одно из крупных агентств, соответствующей (обычно либеральной) направленности и выводит в медиапространство, как инфоповод, не утверждая, но и не опровергая, а лишь поднимая по вертикали публичности. И уже на этом уровне она тут же подхватывается целой армией «блогеров», комментаторов и просто соответствующей интернет-средой и становится «топовой» новостью, которую бесконечно тиражируют, используя уже как «бесспорный факт» вплоть до момента её разоблачения и опровержения. После чего она бесследно исчезает в прошлом. И в этом исчезновении есть своя логика: разоблачённый фейк, словно метеор, уже прочертил свой яркий след по информационному небу. Дело сделано! Ведь именно там, на всех «этажах» раскрутки фейка с ним знакомились тысячи интернет-пользователей. И для многих из них, тех, кто не следил потом за этой новостью, канувший в информбездну фейк так и останется реальным фактом, который осел где-то в памяти, став информзанозой. Именно эти «занозы» по мере их накопления и начинают шаг за шагом расшатывать гражданскую лояльность их носителей. У человека исподволь, постепенно начинает нарастать неудовлетворённость окружающей его реальностью, возникает зацикливание на негативе, он всё меньше доверяет официальной информации и всё сильнее проявляет критическое отношение к собственному государству, доходящее потом иногда до полного его отрицания. При этом человек совершенно утрачивает критическое восприятие собственной позиции и превращается в ещё одного либерального зомби, живущего ненавистью к собственной стране, и не понимающего, что разрушение «проклятой рашки» станет и его собственным концом.

Считавшаяся ещё десять лет назад ключевой в информационном пространстве роль телевидения непрерывно падает. Об этом сообщила в своём выступлении на «Эхе Москвы» главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян: «Аудитория телевидения умирает со скоростью один миллион человек в год в России, а аудитория, не знакомая с телевидением, с такой же примерно скоростью взрослеет и, в том числе, становится избирателями… Сейчас на смену телевидению пришёл YouTube, но власти долгое время игнорировали этот процесс. Всё это привело к тому, что в России выросло целое поколение, которое «никогда не видело и не слышало» Путина. Представители этого сообщества видят главу государства только «в мемасиках и карикатурах»».

Очевидно, что это поколение — идеальная среда для вброса всякого рода фейков и манипуляций. И если раньше информационные атаки были сравнительно редкими — пара случаев в месяц, — то сегодня это уже ежедневная, непрерывная реальность. Достаточно просто зайти в сеть, чтобы на вас буквально обрушился мутный поток фейков. Причём, на любую тему: от появления «чудо-лекарств» и обнаружения морских чудовищ, до вполне «политических» сюжетов о тайных жёнах высших чиновников, их заграничных миллиардах и проч. Это обычный «фон», на который уже никто не обращает внимания. В «топ», в фокус общественного внимания вытаскиваются уже иные «новости». Например «вброс» о «новом Чернобыле» под Северодвинском, мгновенно ставший главной новостью и едва не приведший к массовой панике. Или «вброс» о якобы сотнях детей, погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово, которых «прячет власть». Все они буквально взрывали общество, и все на поверку оказывались ложью.

Есть и настоящие «фабрики лжи», которые просто «заточены» под распространение «фейков» и непроверенных данных. Так, «рупор» радикального либерализма «Новая газета» постоянно попадается на фабрикациях ложных сведений. Например, в октябре 2018 года «НГ» выпустила статью «Особо важное убийство», в которой без каких-либо доказательств содержалось обвинение в организации убийства следователя Евгении Шишкиной предпринимателем Андреем Якуниным. Спустя некоторое время они были вынуждены опубликовать опровержение, так как материал был банальным фейком.

Ещё один случай датируется апрелем 2017 года, когда «журналисты» того же издания рассказали о шокирующих преследованиях и пытках геев в Чечне. По версии «НГ», к созданию статьи был причастен основатель проекта GayRussia.ru Николай Алексеев и его активисты. В итоге и этот материал оказался вбросом, а Алексеев подал в суд на издание.

Такое «водопадное» нарастание потока «фейк-ньюс» невозможно объяснить случайным совпадением или особенностью российского сегмента интернета, якобы нацеленного на негатив. И, при внимательном изучений причинно-следственных связей, того, как построены «вбросы», через кого распространяются и раскручиваются, почти сразу утыкаешься в тщательно выстроенную информационно-пропагандистскую сетевую структуру, управляемую из единого центра. За всем этим девятым валом лжи и дезинформации торчат вполне конкретные уши. И уши эти — американские.

Ещё три года назад Палата представителей США приняла законопроект, который предусматривает создание специального разведывательного общества по выявлению скрытого влияния России. Документ предусматривает бюджет в 70 млрд. долл. в год. В группу вошли сотрудники национальной разведки США, Госдепартамента и ФБР. В поддержку этого законопроекта высказались 390 конгрессменов, только 30 были против его принятия.

В 2019 году конгресс США выделил 250 млн. долл. с целью «противостояния российскому влиянию и поддержки демократии в России». На 2020 год конгресс США запросил уже 280 млн. долл. на финансирование Фонда противостояния российскому влиянию (Countering Russian Influence Fund) Собственно, эти деньги и являются теми дрожжами, на которых растёт и пухнет русскоязычный антироссийский информационный монстр, создавая всё новые и новые сетевые информационные структуры, нацеленные на борьбу с «режимом Путина».

И в этом смысле США всего лишь копируют самих себя, образца 70-х — 80-х годов, только на новом технологическом уровне и в условиях новой информационной реальности. Если раньше СССР по периметру окружался станциями радиовещания («Свобода», «Свободная Европа», «Голос Америки» и проч.) на русском языке и языках союзных республик, а в нашу страну всеми правдами и неправдами забрасывалась антисоветская и диссидентская литература, то теперь всё это соединил в себе интернет.

Достаточно сказать, что за пять лет количество сайтов и аккаунтов, «качающих» негатив против России, выросло в 250 (!) раз. Теперь уже некогда дружественные страны восточной Европы и бывшие республики СССР стали «базой» для основных редакций, ведущих подрывную работу в России. Особенно много их развёрнуто в Чехии и Прибалтике, ставших просто идеальной «платформой» для этой работы, и на Украине. Здесь действуют десятки «редакций», являющихся «крышами» для профессиональных команд информационных «киллеров». Разработаны сотни методичек по работе с населением России, учитывающих национальные, социальные, территориальные и даже возрастные особенности различных групп населения.

Вот как описывают эту работу те, кто там работал.

Елена, 37 лет, редактор сайта Московского бюро «Радио Свобода» (СМИ признано иноагентом, финансируется из американского бюджета через Агентство США по глобальным медиа).

— Коллектив у нас на «Свободе» не сказать чтобы очень большой, порядка 100 штатных сотрудников. А наши читатели — это так называемая демшиза. Если выходит статья, в которой, например, автор ругает Владимира Путина, её могут кликнуть до 100 тыс. человек. А так, если заметка про судьбу инвалида, которому не помогают региональные власти, или про обиженного полицейскими гражданского активиста, эти статьи могут за сутки на сайте прочитать от силы тысяч пять-десять.

Но посещаемость сайта директора русской службы «Радио Свобода» Андрея Шарого, офис которого расположен в штаб-квартире радиостанции в Праге, не очень-то волнует. Главное, чтобы ежедневно на сайте Московского бюро «Радио Свобода» публиковались материалы о проблемах российской власти, о недовольстве в регионах политикой федерального центра и, конечно, правозащитные тексты об «ущемлении свободы слова в России», о протестах и их участниках. Работа очень спокойная, да и платят за неё неплохо — в среднем больше 100 тыс. рублей.

Главное — найти вменяемых региональных авторов, которые знают, где у них в губернии водятся оппозиционеры, которые раскачивают протестные темы.

Пётр, 30 лет, сотрудник телеканала «Настоящее время» (СМИ признано иноагентом, финансируется из американского бюджета через Агентство США по глобальным медиа).

— Надо начинать с образов. Штаб-квартира в Праге, где находятся «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время», — огромная стекляшка. Говорят, но это неточно, что под ней — бункер, который может выдержать ядерный удар. Когда ты туда заходишь, понимаешь, что попал не в редакцию, а в какое-то суперское ведомство, корпорацию будущего. Досмотр жёстче, чем при переходе границы: ты проходишь несколько металлодетекторов, паспортный контроль, обыск службой безопасности.

В отличие от какой-нибудь «Медиазоны» или «Дождя», где народ работает за идею, тут ты служишь эйчару и за хорошую зарплату. Как мне кажется, цель каждого человека, работающего на телеканале «Настоящее время», — продлить контракт сначала на год, а потом дождаться, когда его сделают бессрочным. И тогда ты можешь совсем перестать париться о будущем. Но в какой-то момент ты понимаешь, что если уже сейчас начал жить, чтобы обеспечить себе старость, то отсюда надо валить.

Тем не менее, мало кто хочет уволиться, потому что условия там действительно крутые для постсоветского человека. Нормальная зарплата, соцпакет, все получают вид на жительство в Европе, а через десять лет — американский паспорт по упрощённой системе».

Особое внимание — работе с социальными сетями. Здесь под видом независимых «блогеров» или просто пользователей работают сотни групп местных «наёмников», которых на гонорарной основе нанимают и объединяют. В зависимости от темы и информации, они выдают себя за представителей различных слоёв населения: медработников, дедушек, бабушек, лиц любой национальности и вероисповеданий, многодетных мам и пап, учителей, врачей, пенсионеров и т.д.

Для них «кураторы» готовят искажённую, но с виду правдивую информацию по самым «горячим» темам: ЖКХ, пенсиям, медицине, образованию, безопасности и так далее.

Работа этих групп заключается в том, чтобы формировать негативный фон и искажать всё, что происходит в России, подавляя в соцсетях любую положительную информацию, дискредитируя существующую власть.

И не понимать это, не вести с этой информационной гидрой борьбу — значит обречь Россию на повторение того, что произошло с нашей страной 28 лет назад, на медленное самоубийство, когда ослеплённое антисоветской пропагандой, оболваненное население Советского Союза само, своими руками разрушило собственный дом, считая, что разрушает «Империю зла», и на десятилетия погрузилось в распад и ничтожество.

Источник: https://nstarikov.ru/vladislav-shurygin-vojna-non-stop-110828