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Владислав Шурыгин: Военные гарнизоны — это тоже «малые города»

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Источник: izborsk-club.ru

Очень важный элемент того, что называется малыми городами, — это военные гарнизоны. В каждой области есть наша родная Российская армия, и каждая область сталкивается со сходными проблемами, связанными с гарнизонами. Я недавно был в Новосибирске, и буквально в 30 км от него находится гарнизон Шилово: 5 домов, 138 семей. Пятый год фактически это — забытый полк. Помните, был у нас министр Сердюков, который поставил нас на грань разгрома без всякой войны? При нём прошла военная реформа, по которой вся «социалка» гарнизонов сбрасывалась на местную власть. И поскольку гарнизонам запрещалось содержать свои детские сады, школы, объекты соцкультбыта, то их передали местной власти, снимая с баланса. При этом бюджеты местным властям не передавались. И сложилась очень грустная ситуация. Например, в гарнизоне Шилова на 138 семей есть один ларёк, абсолютно отсутствует дорога. Территория, на которой находится гарнизон, принадлежит Министерству обороны, а дороги, мосты — муниципалитету, которому накладно взваливать на себя расходы не принадлежащего ему гарнизона. Нужно отправлять автобус, чтобы связывать гарнизон с другими населёнными пунктами, но по таким дорогам отправлять транспорт проблематично.

Что собой сегодня представляют гарнизоны, если говорить о них в рамках термина «малые города»? Это своеобразные агломерации, по своему социальному и возрастному составу совершенно не похожие на обычные города и посёлки. В них практически нет пенсионеров. Это посёлки постоянной миграции: семьи приезжают, служат и уезжают. С другой стороны, в них решена проблема занятости мужского населения, но занятость женского населения является проблемой. Положительным является то, что зарплаты военных достаточно высоки, и уровень жизни, особенно по отношению к окружающим посёлкам, деревням, неплохой.

Есть и целый букет проблем. Это социальная инфраструктура: школы, детские сады, магазины, общественный транспорт. Министерство обороны сейчас этими вопросами не занимается, и детей приходится возить в школы и детские сады за тридевять земель. В Шилово детсад стоит закрытым три года, детей возят за 8 км, и ещё 1,5 км нужно до детского садика в посёлке идти пешком и в морозы, и в слякоть. Местная власть со своей стороны и рада бы помочь, но у неё нет возможности, потому что на её балансе эти гарнизоны не стоят.

На мой взгляд, необходимы инициирование соответствующего закона и приведение в порядок законодательной базы с точки зрения нестыковки в законах между Минобороны и местной властью.

Шурыгин Владислав Владиславович (род. 1963) ‑ военный публицист, обозреватель газеты «Завтра», член редколлегии АПН.ру. Постоянный член Изборского клуба. 

Обложка: Калужская область, город Боровск. Рождества Пресвятой Богородицы Свято-Пафнутьев Боровский монастырь

Источник: https://nstarikov.ru/vladislav-shurygin-voennye-garnizony-jeto-tozhe-malye-goroda-123729
Метки: чит.клуб
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