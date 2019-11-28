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Трамп нашел более выгодное применение американской армии

22:16. 28 ноября 2019 117 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Президент США Дональд Трамп отличается нехарактерной для англосаксов откровенностью, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 28 ноября корреспонденту Информационного агентства REGNUM, комментируя то, что американский президент посетовал, что бывшие президенты США использовали американскую армию для защиты «очень богатых» государств.

«У кого что на уме, то у Трампа на языке. Трамп вообще отличается нехарактерной для англосаксов откровенностью. Однако Трамп предлагает не меньшие военные расходы, пусть и направленные иначе. Он, в общем-то, как практически каждый американский президент, увеличил оборонные расходы. Просто он предлагает для этих расходов другие применения, более выгодные. Так что он в целом не уменьшает военную направленность американских финансов, но просто направляет на другие задачи, вероятно более близкие лично ему», — сказал Вассерман.

Кроме того, эксперт отметил, что, по его мнению, другие страны НАТО не увеличат свои расходы, а если и увеличат, то точно не настолько, насколько этого хочет Трамп.

Источник – https://regnum.ru/

 

Источник: https://vassermans.ru/com/tramp-nashel-bolee-vygodnoe-primenenie-amerikanskoj-armii/

Метки: ес, комментарий, нато, Трамп

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