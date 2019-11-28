Первый глубоко модернизированный Ту-160М передан на испытания, — источник

Завершена глубокая модернизация первого строевого стратегического самолёта Ту-160М, он передан на испытания в четверг.

Как сообщил «Интерфаксу» источник в оборонно-промышленном комплексе, наземные и летные испытания нового самолета пройдут на площадке Казанского авиационного завода имени Горбунова (филиал «Туполева»). По его словам, самолет сначала испытают на земле, а затем в воздухе.

Первый Ту-160М был создан в рамках программы глубокой модернизации строевых самолетов Ту-160, которая должна существенно увеличить общую эффективность военной авиации, пояснил источник.

25 ноября глава «Туполева» Александр Конюхов сообщил «Интерфаксу», что первый построенный «с нуля» Ту-160М будет передан Минобороны РФ в конце 2021 года. Ранее он говорил, что первый строевой самолёт, прошедший глубокую модернизацию в облик Ту-160М, планируется передать военным в 2022 году.

Военные заявляли о планах модернизировать все 16 «стратегов» Ту-160, находящихся на вооружении ВКС РФ.

Как сообщалось, на Казанском авиазаводе после десятилетнего перерыва восстанавливается производство стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160, являющихся воздушным компонентом ядерной триады.

Отмечалось, что внешне новый самолёт не будет отличаться от базового Ту-160, но при этом его боевые возможности существенно увеличатся, в том числе за счёт расширения спектра вооружения.

Кроме того, для этой машины делают новую серию двигателей НК-32, которые позволят увеличить дальность полёта «стратегов» на 1 тыс. км.

25 января 2018 года был подписан госконтракт между Минобороны РФ и компанией «Туполев» на поставку первой партии «стратегов» Ту-160М — он предусматривает создание 10 самолётов стоимостью 15 млрд рублей каждый. Ранее в Минобороны РФ заявляли о планах заказать 50 таких машин.

Справка

Ту-160 — сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970–1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. В России Ту-160 за его грацию называют «Белым лебедем», по кодификации НАТО — Blackjack («Блэкджек»).

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